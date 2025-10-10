Sõja 1325. päev: Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita

Venemaa korraldatud õhurünnak jättis ööl vastu reedet suure osa Ukraina pealinnast Kiievist elektrita ning vähemalt üheksa inimest on saanud vigastada. Zaporižžjas hukkus Vene õhurünnaku tõttu seitsmeaastane laps.

Venemaa korraldatud õhurünnak jättis ööl vastu reedet suure osa Ukraina pealinnast Kiievist elektrita ning vähemalt üheksa inimest on saanud vigastada. Zaporižžjas hukkus Vene õhurünnaku tõttu seitsmeaastane laps.

Vene raketi- ja droonirünnaku tagajärjel on linna läbiva Dnepri jõe vasak kallas täiesti elektrita, paremkaldal aga elektrikatkestused, teatas väljaanne RBK-Ukraina. Sotsiaalmeedias väideti ka, et kolmveerand linnast on pimeduses.

‼️ 73% of Kyiv is in blackout after Russia's drone attack. The drones flew just 200 meters above the city.



This is the moment the electricity went out.



Now: Russian refineries must burn.

Meedia teatel tabasid linna kriitilist infrastruktuuri Vene droonid ja ballistilised raketid. Ukraina õhuväe andmetel ründas vaenlane esialgu droonidega – enne kella kolme öösel lendasid Vene droonid Kiievi, Dnipro, Poltaava, Tšerkassõ ja Zaporižžja linna suunas. Umbes sel ajal kuuldi ka pealinnas esimesi plahvatusi. Seejärel jätkusid plahvatused perioodiliselt ja oli kuulda õhutõrjesüsteemide tegutsemismüra.

Alates kella poole kolmest andis sõjavägi välja ballistilise ohu häire. Sel hetkel hakkasid Kiievi poole lendama Vene raketid, millele järgnesid järgmise tunni jooksul korduvad võimsad plahvatused. Lisaks kasutas vaenlane sel hetkel ka droone.

Rünnaku tagajärjel katkes suuresti Kiievi elektri- ja veevarustus. Täielik elektrikatkestus tekkis pärast raketirünnakuid Kiievis Dnepri vasakkaldal. Teavet kinnitasid hiljem valitsusametnikud, kes märkisid, et probleeme on ka veevarustusega.

Samal ajal on RBK-Ukraina korrespondendi teatel elektrikatkestusi täheldatud ka paremal kaldal. Sellest teatasid ka kohalikud Telegrami kanalid.

Lisaks said Venemaa rünnaku tagajärjel kahjustada ka Kiievi elumajad ning puhkes mitu tulekahju, mis küll juba varahommikuks kustutati. Täpsemalt teatati tagajärgedest Petšerski, Holosijivi, Desnjanski ja Podolski rajoonis.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatel oli kella neljase seisuga saanud droonitükkidega tabamuse mitmekorruseline elamu Petšerski rajoonis ning mitmel korrusel puhkes tulekahju, mis hommikuks kustutati. Holosijivi rajoonis said kahjustada kümnekorruselise hoone viienda korruse fassaad ja aknad. Süttisid ka sisehoovis olevad autod.

Zelenski viib läbi kõikide rahvusvaheliste lepingute auditi

President Volodõmõr Zelenski pidas neljapäeval koosoleku välisminister Andri Sõbihaga ja presidendiameti diplomaatilise meeskonnaga, et arutada resolutsioonide ja dokumentide eelnõusid rahvusvahelistes organisatsioonides, mis on kavas sel aastal vastu võtta.

Uudistekanali Ukrinformi andmetel rääkis president oma videopöördumises, et kutsub reedel kokku erakorralise koosoleku eesmärgiga läbi viia audit kõikide rahvusvaheliste partneritega sõlmitud lepingute osas.

"Pidasin kohtumise Ukraina välisministri ja presidendiameti diplomaatilise meeskonnaga, et arutada meie resolutsioonide ja dokumentide eelnõusid rahvusvahelistes organisatsioonides, mis on kavas sel aastal vastu võtta. Andsin neile korralduse kaasata nii palju kui võimalik partnereid ja eriti meie võtmepartnereid, et tagada jätkuv ülemaailmne toetus meie algatustele," rääkis Zelenski.

Zelenski sõnul on reedesel koosolekul kavas auditeerida kõiki olemasolevaid lepinguid välispartneritega ja seada konkreetsed eesmärgid järgmiseks kolmeks kuuks.

Ukraina kaguosas hukkus Vene õhurünnakus seitsmeaastane laps

Venemaa ööl vastu reedet Ukrainale korraldatud massiivne õhurünnak nõudis Zaporižžjas seitsmeaastase lapse elu, teatas kagupiirkonna sõjalise administratsiooni juht.

"Traagilised uudised. Öises Vene rünnakus haavata saanud seitsmeaastane poiss suri haiglas," kirjutas Ivan Fedorov sotsiaalmeedias.

Venemaal kukkus alla hävituslennuk MiG-31

Venemaal asuvas Lipetski oblastis kukkus pärast plaanilist treeninglendu maandumisel alla Vene hävituslennuk MiG-31, selgus Vene kaitseministeeriumi teatest.

Õnnetus juhtus umbes kell 19.20 kohaliku aja järgi.

"Lennuki meeskond katapulteerus ja pilootide elule ohtu ei ole," seisis kaitseministeeriumi teadaandes.

Venemaa propagandaväljaannete kohaselt ei olnud lennukil treeninglennul kaasas laskemoona ning see kukkus alla Tšaplõginski rajooni metsas ja süttis põlema. Tulekahju on kustutatud.

Trump: Ukraina ja Venemaa istuvad peagi kõnelustelaua taha

USA president Donald Trump lubas neljapäeval, et suurendab koos NATO-ga survet Ukrainas rahu saavutamiseks.

Trump ütles ühisel pressikonverentsil Soome presidendi Alexander Stubbiga, et loodab Venemaa ja Ukraina peatset asumist rahuläbirääkimistelaua taha.

"See on kohutav sõda. See on hullem kui ükski konflikt pärast Teise maailmasõja lõppu. Vaadake inimesi, kes saavad seal iga päev surma. Need on Venemaa ja Ukraina inimesed. Ma arvan, et me teeme seal kokkuleppe. Me teeme selle ära. Neil on selleks palju põhjuseid. Ja ma arvan, et nad tulevad peagi läbirääkimislaua taha," avaldas president lootust.

Trumpi sõnul müüb USA praegu NATO riikidele palju relvi.

"Ja see kõik läheb, ma arvan, peamiselt Ukrainale. See sõltub neist. Aga nad ostavad relvi Ühendriikidest. Me sõlmime lepingu. Meil on maailma parimad relvad," kiitis president.

Ameerika liider ei välistanud ka uusi sanktsioone Venemaa vastu.

Enne seda teatas Trump sõja lõppemisest Gaza sektoris ja tema sõnul on järgmine Ukraina.

"Nagu te mäletate, siis oleme lahendanud seitse konflikti. See on kaheksas. Ma arvasin, et kõige lihtsam neist kõigist on Venemaa ja Ukraina, aga ma eksisin. Ma arvan siiski, et ka see juhtub," ütles Ameerika liider.

Stubb Trumpile: Ukraina võiks olla järgmine suur rahulepe

Soome president Alexander Stubb tunnustas neljapäeval USA presidenti Donald Trumpi tema püüdluste eest tuua rahu Lähis-Idasse ja saavutada kokkulepe Gaza sektoris.

Stubb avaldas lootust, et rahulepe Ukraina jaoks on Trumpi administratsiooni järgmine eesmärk.

"Ma arvan, et rahulepe Ukraina jaoks saab olema järgmine suur asi," ütles Soome president kohtumisel Trumpiga Valges Majas.

Stubb meenutas, et tema ja mitmed teised Euroopa liidrid olid kohtunud president Trumpiga Valges Majas augustis ja märkis: "Ma arvan, et tegime julgeolekukorralduse osas olulist ja head edasiminekut."

Samuti kiitis Stubb Trumpi seisukohta survestada Euroopa riike lõpetama Venemaa toodete ostmine ja tervitas otsust tõsta NATO kaitsekohustused viie protsendini sisemajanduse koguproduktist, mis oli USA presidendi algatatud.

Soome liidri hinnangul on Venemaa muutunud nõrgemaks nii majanduslikult ja ka sõjaliselt. Stubb rõhutas samas Ukraina jätkuva toetamise tähtsust.

"Ma arvan, et Venemaa ei ole tegelikult praegu ei majanduslikult ega sõjaliselt kuigi tugevas positsioonis ja ma arvan, et see on suures osas tänu kohustustele, mille oleme Ukraina ees võtnud," ütles Stubb.

Soome president Stubb ja peaminister Petteri Orpo kohtusid neljapäeval Valges Majas president Trumpiga. Visiidi keskmes oli muu hulgas miljardite eurode väärtuses jäälõhkujate tellimus.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1120 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 120 510 (võrdlus eelmise päevaga 1120);

- tankid 11246 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 23 339 (+14);

- suurtükisüsteemid 33 547 (+13);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1517 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1225 (+0);

- lennukid 427 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 68 547 (+254);

- tiibraketid 3841 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 63 775 (+70);

- eritehnika 3973 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.