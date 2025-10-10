X!

EL hakkab uurima Ungari väidetavat luuretegevust Brüsselis

Euroopa Liidu ja Ungari lipp.
Euroopa Liidu ja Ungari lipp. Autor/allikas: Mait Ots/ERR
Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles neljapäeval, et komisjon hakkab uurima väiteid Ungari luuretegevuse kohta Euroopa Liidu institutsioonides. Saksa, Belgia, Ungari ja Austria meediaväljaanded teatasid neljapäeval, et peaminister Viktor Orbani valitsus korraldas aastatel 2012–2019 Brüsselis aktiivset luuretegevust.

Komisjoni pressiesindaja Balázs Újvari ütles, et blokk kavatseb luua Der Spiegeli, De Tijdi, Direkt36 ja Der Standardi ühisjuurdluses esitatud süüdistuste uurimiseks sisemise rühma, vahendas Kyiv Post.

"Oleme jätkuvalt pühendunud komisjoni töötajate, komisjoni teabe ja võrgustike kaitsmisele ebaseadusliku luureandmete kogumise eest," lisas ta. Pressiesindaja hoidus siiski ütlemast, kas alustatakse juurdlust meedia toodud väidete kontrollimiseks.

Meediakanalite ühisjuurdluse kohaselt üritas Ungari luureteenistus värvata EL-is töötavaid Ungari kodanikke enda heaks spioneerima – avaldades neile survet tundlikku teavet lekitada või võimaluse korral muuta EL-i dokumentide sõnastust, et see kajastaks paremini Budapesti strateegilisi eesmärke.

Lisaks väidetakse, et Ungari toonane suursaadik EL-is Oliver Varhelyi, kes on nüüd Euroopa Komisjoni tervishoiu- ja loomade heaolu volinik, juhtis operatsiooni aastatel 2015–2019.

Ungari valitsuse pressiesindaja Zoltan Kovacs kirjeldas süüdistusi kui Ungari-vastast laimukampaaniat, mille on korraldanud välismaised luureteenistused.

"Nad ei saa aktsepteerida, et Ungari seisab rahu eest, seega ei peatu nad millegi ees, et meid sõtta tõmmata," lisas ta ühismeediakanalis X tehtud postituses.

Orbánil on olnud tormiline suhe EL-iga suurema osa tema 14-aastasest võimuperioodist – suuresti tänu sellele, mida Euroopa Parlament kunagi kirjeldas kui tema valitsuse tahtlikke ja süstemaatilisi pingutusi Euroopa väärtuste õõnestamiseks.

Samas 2022. aasta aruandes jõudsid Euroopa seadusandjad järeldusele, et Ungari ei vasta enam demokraatia kriteeriumidele – Orbáni ajal oli sellest saanud "valimisautokraatia hübriidrežiim".

Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on Budapesti suhted Brüsseliga jõudnud aga keemispunkti lähedale. Ungari on EL-is tegutsenud silmnähtavalt Venemaa huvides, blokeerides ja nõrgestades Venemaa-vastaseid sanktsioone, Ukrainale abi andmist ning püüdes takistada Ukrainal ja tema naabril Moldoval EL-iga ühinemist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Kyiv Post

