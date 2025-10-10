X!

Saarts: vara on hinnata, kas tulemas on vene valijate protestivalimised

Eesti
Tõnis Saarts
Tõnis Saarts Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Mitte-eestlased osalevad seekordsetel kohalikel valimistel aktiivselt ja väljendavad oma rahulolematust valitsuse poliitikaga, ütles ajakirjanik Olesja Lagašina. Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on siiski vara hinnata, kas tulemas on vene valijate protestivalimised. Siiski ei usu Saarts, et süsteemivälised või kremlimeelsed jõud valimistel edukaks osutuksid.

Ajakirjanik Olesja Lagašina ütles, et mitte-eestlastest valijad on tõenäoliselt aktiivsed ning nad lähtuvad sellest, et kui nemad valima ei lähe siis sõidetakse neist üle.

"Seda on näidanud saaga Vene teatriga, põhiseaduse muutmisega, siis veel Vene kultuurikeskus, koolireform. Neid asju on tegelikult üsna palju," sõnas Delovõje Vedomosti peatoimetaja Lagašina.

Lagašina sõnul on valijatel keeruline eristada, et kohalikud valimised keskenduvad munitsipaalteemadele ja ootavad valimistelt muudatusi riigi küsimustes. Politoloog Tõnis Saarts ütles, et valimisaktiivsust on praegu veel vara hinnata.

"See, kas nendest valimistest kujunevad protestivalimised vene elanikkonna jaoks, eks seda saab näha. Praegu meil uuringuid selle kohta ei ole, mis kaljukindlalt seda võiks prognoosida," ütles Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts.

Lasnamäelased lubasid valima minna.

"Kui Keskerakonnast oli linnapea Kõlvart, siis oli liiklusega parem," sõnas lasnamäelane Nikita.

"Tuleb osaleda meie maa ühiskondlikus elus," lausus Tatiana.

Lagašina ütles, et mitte-eestlasest valija esimene valik on Keskerakond. Sotsiaaldemokraate valivad haritumad valijad. Kasvamas on ka erakonna Koos populaarsus.

"Nad hetkel pääseksid volikokku Narvas, Kohtla-Järvel, Maardus ja Jõhvi vallas. See on sümptomaatiline ja ma arvan, et Eesti n-ö poliitiline peavool võiks peeglisse vaadata," ütles Lagašina.

Saartsi sõnul eelistavad vene valijad uuringute järgi pigem ikka Keskerakonda.

"Niinimetatud süsteemivälised või isegi kremlimeelsed jõud, nagu Koos ja teised, tõenäoliselt väga edukaks ei osutu, aga ei saa kunagi välistada. et võib tulla ka üllatusi," sõnas Saarts.

Kohalike valimiste eelhääletus ja elektrooniline hääletus algavad juba esmaspäeval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

21:53

Gazas jõustus relvarahu Uuendatud

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

21:34

Taasavati poolteist kuud tagasi tegevuse lõpetanud vana Halliste söökla

21:29

Nädalavahetusel on oodata nii vihma kui ka päikest

21:28

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitustööd on jõudnud poole peale

21:15

Saarts: vara on hinnata, kas tulemas on vene valijate protestivalimised

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

20:42

Teade relvarahust Lähis-Idas saatis nafta hinna langusesse

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

19:22

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

15:34

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

09.10

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistas 90. sünnipäeva

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

21:15

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

loe: kultuur

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo