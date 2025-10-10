Saarts: vara on hinnata, kas tulemas on vene valijate protestivalimised

Mitte-eestlased osalevad seekordsetel kohalikel valimistel aktiivselt ja väljendavad oma rahulolematust valitsuse poliitikaga, ütles ajakirjanik Olesja Lagašina. Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul on siiski vara hinnata, kas tulemas on vene valijate protestivalimised. Siiski ei usu Saarts, et süsteemivälised või kremlimeelsed jõud valimistel edukaks osutuksid.

Ajakirjanik Olesja Lagašina ütles, et mitte-eestlastest valijad on tõenäoliselt aktiivsed ning nad lähtuvad sellest, et kui nemad valima ei lähe siis sõidetakse neist üle.

"Seda on näidanud saaga Vene teatriga, põhiseaduse muutmisega, siis veel Vene kultuurikeskus, koolireform. Neid asju on tegelikult üsna palju," sõnas Delovõje Vedomosti peatoimetaja Lagašina.

Lagašina sõnul on valijatel keeruline eristada, et kohalikud valimised keskenduvad munitsipaalteemadele ja ootavad valimistelt muudatusi riigi küsimustes. Politoloog Tõnis Saarts ütles, et valimisaktiivsust on praegu veel vara hinnata.

"See, kas nendest valimistest kujunevad protestivalimised vene elanikkonna jaoks, eks seda saab näha. Praegu meil uuringuid selle kohta ei ole, mis kaljukindlalt seda võiks prognoosida," ütles Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts.

Lasnamäelased lubasid valima minna.

"Kui Keskerakonnast oli linnapea Kõlvart, siis oli liiklusega parem," sõnas lasnamäelane Nikita.

"Tuleb osaleda meie maa ühiskondlikus elus," lausus Tatiana.

Lagašina ütles, et mitte-eestlasest valija esimene valik on Keskerakond. Sotsiaaldemokraate valivad haritumad valijad. Kasvamas on ka erakonna Koos populaarsus.

"Nad hetkel pääseksid volikokku Narvas, Kohtla-Järvel, Maardus ja Jõhvi vallas. See on sümptomaatiline ja ma arvan, et Eesti n-ö poliitiline peavool võiks peeglisse vaadata," ütles Lagašina.

Saartsi sõnul eelistavad vene valijad uuringute järgi pigem ikka Keskerakonda.

"Niinimetatud süsteemivälised või isegi kremlimeelsed jõud, nagu Koos ja teised, tõenäoliselt väga edukaks ei osutu, aga ei saa kunagi välistada. et võib tulla ka üllatusi," sõnas Saarts.

Kohalike valimiste eelhääletus ja elektrooniline hääletus algavad juba esmaspäeval.