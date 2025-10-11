Fotod: Tallinnas toimus Palestiina rahvast toetav meeleavaldus

Tallinnas toimus laupäeval meeleavaldus "Ärka üles, Eesti riik – Gazas toimub genotsiid!", millega avaldati solidaarsust Palestiina rahvale ja kutsuti Eesti riiki üles tunnistama, et Gazas toime pandav vägivald vastab genotsiidi tunnustele.

Meeleavaldusel osalemisest oli varem teada andnud ligikaudu 700 inimest. Sündmus tugines rahvusvahelise genotsiidi uurijate ühenduse (International Association of Genocide Scholars) seisukohale, mille kohaselt on Iisraeli tegevus Gazas genotsiid, teatasid korraldajad.

Meeleavalduse marsruut kulges läbi Tallinna südalinna. Raekoja platsil peeti lühikesed sõnavõtud ning toimus ühislaulmine. Pika jala torni juures leidis aset kunstiline aktsioon ja kõneles Jan Teevet. Vabaduse väljakul, meeleavalduse lõpp-peatuses, lauldi regilaulu, peeti lõpukõne ning tantsiti dabke-nimelist Palestiina rahvatantsu.