Pühapäevast käivitub Euroopas uus piirikontrolli infosüsteem

Pühapäevast käivitub üle Euroopa uus piirikontrolli infosüsteem ebaseadusliku rände ennetamiseks. Schengeni alale sisenemise ja lahkumise süsteemis (Entry/Exit System ehk EES) registreeritakse digitaalselt 29 Euroopa riiki lühiajaliselt reisivate Euroopa Liidu väliste riikide kodanike sisenemisi ja väljumisi.

Piirikontrollis tehakse kolmandate riikide kodanikest infosüsteemi kandmiseks foto ja võetakse sõrmejäljed. Lisaks hakatakse Schengeni alal viibimist registreerima digitaalselt, mis tähendab, et passidesse ei lööda enam piiriületamise templeid.

Siseminister Igor Taro sõnul on Schengeni ala idee olnud piiranguteta liikumises, kuid muutunud julgeolekuolukorras on vaja täiendavaid teadmisi alale saabuvatest ja ka lahkuvatest inimestest.

Minister ütles, et tulevikus hakatakse inimesi tuvastama süsteemis olevate sõrmejälgede ja fotode järgi, mis muudab piirikontrolli lihtsamaks ja kiiremaks, ent aitab paremini tuvastada võõra identiteedi kasutamist.

Seejuures märkis Taro, et süsteem annab ülevaate kõigist, kes sisenesid vaba liikumise alale, aga ei ole siit õigel ajal lahkunud.

Eestis vedasid EES-i käivitamist siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, politsei- ja piirivalveamet ning siseministeerium. EES-i arendamist ja käivitamist Eestis kaasrahastab Euroopa Liit.