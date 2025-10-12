X!

Pühapäevast käivitub Euroopas uus piirikontrolli infosüsteem

Eesti
Reisijad Helsingi sadamas.
Reisijad Helsingi sadamas. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Pühapäevast käivitub üle Euroopa uus piirikontrolli infosüsteem ebaseadusliku rände ennetamiseks. Schengeni alale sisenemise ja lahkumise süsteemis (Entry/Exit System ehk EES) registreeritakse digitaalselt 29 Euroopa riiki lühiajaliselt reisivate Euroopa Liidu väliste riikide kodanike sisenemisi ja väljumisi.

Piirikontrollis tehakse kolmandate riikide kodanikest infosüsteemi kandmiseks foto ja võetakse sõrmejäljed. Lisaks hakatakse Schengeni alal viibimist registreerima digitaalselt, mis tähendab, et passidesse ei lööda enam piiriületamise templeid.

Siseminister Igor Taro sõnul on Schengeni ala idee olnud piiranguteta liikumises, kuid muutunud julgeolekuolukorras on vaja täiendavaid teadmisi alale saabuvatest ja ka lahkuvatest inimestest.

Minister ütles, et tulevikus hakatakse inimesi tuvastama süsteemis olevate sõrmejälgede ja fotode järgi, mis muudab piirikontrolli lihtsamaks ja kiiremaks, ent aitab paremini tuvastada võõra identiteedi kasutamist.

Seejuures märkis Taro, et süsteem annab ülevaate kõigist, kes sisenesid vaba liikumise alale, aga ei ole siit õigel ajal lahkunud.

Eestis vedasid EES-i käivitamist siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, politsei- ja piirivalveamet ning siseministeerium. EES-i arendamist ja käivitamist Eestis kaasrahastab Euroopa Liit.

Toimetaja: Barbara Oja

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:35

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

11:18

Hamasi esindaja: pantvangide vabastamine algab esmaspäeva hommikul Uuendatud

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:49

Konkurent põrkas vastu kuuenda koha saanud Arandit

10:48

Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuleb meelde autorilaulu olemuse

10:26

Robert Linna: biitlid on nii isikupärased tegelased, seda kombinatsiooni pole võimalik taastada

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

10:12

Pühapäevast käivitub Euroopas uus piirikontrolli infosüsteem

10:03

Aap-Eerik Lai: soovin meile vähem iseteeninduskassasid

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid Uuendatud

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

11.10

Sõja 1326. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast 1400 kilomeetrit rindest Uuendatud

10.10

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

11.10

Hanked vaidlustati, kuid Tallinn leidis lahenduse, kuidas kõnniteed lumest puhtaks saab

10.10

Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti

11.10

Putin ja Trump vahetasid Ukraina pommitamise päeval meelitusi

11.10

Simson: pealtvaatajana poliitikat jälgides ärritab kõige enam lauslollus

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:49

Konkurent põrkas vastu kuuenda koha saanud Arandit

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

09:46

Tõugjas-Männiste läheb USA-s viimasele päevale liidrikohalt

loe: kultuur

11:35

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuleb meelde autorilaulu olemuse

09:27

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

loe: eeter

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuleb meelde autorilaulu olemuse

10:26

Robert Linna: biitlid on nii isikupärased tegelased, seda kombinatsiooni pole võimalik taastada

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Sander Õigus: viimase 15 aastaga on stand-up saanud Eesti kultuuri osaks

Raadiouudised

11.10

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

11.10

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

10.10

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

10.10

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

10.10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

10.10

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

10.10

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo