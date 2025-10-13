Möödunud nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade päev

Tänavusel avatud saunade päeval oli külastajatel võimalus valida ligi 20 sauna vahel. Haanjas Munamäe lähistel oli Vaskna talu saun soojaks köetud neile, kes tahtsid soome sauna leili võtta ja vihelda juba hommikul.

"Meil on päev läbi avatud saunu kodudes, et inimesed teevad oma kodude südamed lahti ja pakuvad saunasoojust, saunu tervistavaid teadmisi ja kogemusi ning jagavad põhiliselt ikka elustiili lisaks saunasoojusele," lausus Sanna! 2025 peakorraldaja Eda Veeroja.

"Me plaanime ikka viies saunas käia. Hommik algas Vaskna talus. Siin oli väga hea hommikune saun. Juba kolmas aasta käime siin hommikuti saunas," ütles saunaline Anu.

Need, kes soovisid end natuke jahutada, said minna tünnisauna või uudistada talu perenaise poolt loodud Võrumaa erinevate saunade kollaaži.

"Muidu saavad inimesed saunas kokku, aga minule tuli järksu selline mõte, et ka saunad saavad omavahel kokku ja meil on väga erinevaid saunu," sõnas Vaskna talu perenaine Margit Utsal.

Mõisajärve külas oli Ärni suitsusauna lavale tulnud saunarituaalides osalema külalisi nii Tallinnast kui Saaremaalt.

"Me koorime oma keha ning puhastame soolaga ja piparmündiga," ütles saunarituaali juhendaja Evelin.

Kas suitsusaun annab selle kõigele veel midagi juurde?

"Jah, suitsusaun on niigi väga-väga puhastav ja et seda (keha puhastamist - toim) suitsusaunas teha, on veel eriti väekas," lisas Evelin.