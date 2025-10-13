X!

Eesti piiripunktides rakendus EL-i riikidesse sisenemise ja lahkumise digitaalne süsteem

Eesti
Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Euroopa Liidu riikidesse sisenemise ja lahkumise digitaalne süsteem rakendus Eesti piiripunktides. Kolmandate riikide kodanike andmeid registreeritakse elektrooniliselt ja need talletuvad ühtsesse andmebaasi. Biomeetrilised andmed hõivatakse esimesel sisenemisel ja väljumisel. Kõigi Schengeni riikide välispiiridel käivitub süsteem poole aasta jooksul.

Digitaalne riiki sisenemise ja lahkumise süsteem toimib Eestis teist päeva. Esmaspäeval saabus Tallinna lennujaama Turkish Airlinesi lennuk, pardal 100 reisijat, kellest 17 olid kolmandatest riikidest ja pidid oma nägu näitama mustale postile, mida kutsutakse tootemiks. Tootemi ees peatujaid oli vähe, kuid pisuke ooteaeg siiski tekkis.

"See on alles käivitatud. Mõned asjad pole timmitud aparaadis. Ma arvan, et muidu on korras," ütles Takeshi.

"Päris huvitav mu meelest. Mulle ei seletatud, miks seda täpselt vaja on. Ma lihtsalt järgisin juhendit," lausus Joshua.

Mitmed riigid pidid muutma oma seadusi, et andmete hõivamist võimaldada, suurtes lennujaamades võtab seadmete paigaldus ja seadistamine aega. Praegu toimib süsteem Eestis, Tšehhis ja Luksemburgis. Kui see 10. aprillil kõigis välispiiridel asuvates piiripunktides käivitub, ei lööda enam passidesse templeid.

"Kuna kõik Schengeni riigid ei ole veel liitunud selle süsteemiga, siis endiselt on kodanike passidesse vaja lüüa ka templijäljend. See on lisategevus, mis seniks jääb," ütles Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva.

Andmed sisestatakse riiki esimesel sisenemisel ja lahkumisel. Igal järgmisel korral tuleb läbida ainult kiirkontroll. Andmed jäävad salve ja see välistab ka sulitembud.

"Kui näiteks oleme mõnele kodanikule riiki sisenemise keelanud ja ta läheb tagasi koduriiki ja vahetab seal identiteeti, nime ja passi, siis tulevikus sellest tal abi ei ole ja me suudame ta ära tuvastada," sõnas Järva.

Külalised ei pidanud biomeetria hõivamist tülikaks. Pigem arvasid, et reisijaid tulebki paremini tuvastada.

"Ma arvan, et nendest andmetest on kasu tuvastamaks, et piire ületavad inimesed on need, kellena esinevad. Ma eeldan, et ülejäänud Euroopa riigid saavad seda kasutada. Sellest võib palju abi olla," ütles Joshua.

Esmaspäeval liikus tootemi ees peatunud inimeste järjekord kiiresti. Kõige rohkem on kontrollitavaid isikuid Suurbritanniast saabuvatel lendudel, ütles piiripunkti juht.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:20

USA survestab Euroopa Liitu kestlikkuse nõudeid leevendama

21:17

Eesti piiripunktides rakendus EL-i riikidesse sisenemise ja lahkumise digitaalne süsteem

21:12

Viipekeelsed uudised

20:48

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

20:47

Trump ja piirkondlikud liidrid allkirjastasid Gaza rahulepingu

20:23

Esmaspäeval algas kohalike valimiste eel- ja e-hääletamine Uuendatud

19:58

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

19:34

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:30

Allikad: Zelenski kohtub reedel Valges Majas Trumpiga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

18:37

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

08:38

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

12:13

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

13:15

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

15:09

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

12.10

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

15:04

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:48

Beljajeva võitis Horvaatias satelliitturniiri

19:58

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

19:44

Tuneesiale ei löödud MM-valiksarjas ühtegi väravat

18:34

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

loe: kultuur

18:53

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

18:39

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

18:37

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

15:14

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

loe: eeter

15:01

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

13:52

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

13:45

ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

13:40

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Getter Jaani

Raadiouudised

18:40

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

18:40

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

18:40

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

15:30

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

11:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

10:55

Egiptuses algab Gaza-teemaline tippkohtumine

09:30

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo