X!

Nobeli rahupreemia on läbi aastakümnete võitnud mitmed värvikad isikud

Välismaa
Foto: SCANPIX/Pedro MATTEY / AFP
Välismaa

Donald Trump Nobeli rahupreemiat ei saanud. See läks Venezuela opositsiooni juhile María Corina Matšadole. Varasemalt on selle preemia saanud aga mitmed huvitavad isikud.

Donald Trump ihaldatud Nobeli rahuauhinda ei saanud, kas ta üldse nominentidegi hulgas oli, jääb vastavalt auhinna reglemendile pooleks sajandiks saladuseks. Neid, kes oleksid tahtnud just Trumpi väärt auhinna omanikuna näha, oli piisavalt ning kui Aleksander Lukašenko puhul mängisid kahtlemata rolli poliitilised kaalutlused, siis inimesed Iisraeli tänavailt soovisid Trumpi võitu küllap täiesti siiralt:

"Ta on meie sõber. President Trump, ta on meid kõiki sellest olukorrast välja aidanud. Tema teeb ära, millest meie vaid unistame. Aitäh talle, me tahame teda väga, väga tänada," sõnas sekretär Rišon Letsionis Iris Almog.

"Järgmisel aastal ta ehk saab selle, sest ta tõesti, tõesti, hoolib elust, hoolib inimestest, hoolib inimeste vajadustest, Iisraeli rahva vajadustest, ta tõesti hoolib rahust, rahust Lähis-Idas," lausus Hamasi võetud pantvangi sugulane Yael Savarigeo.

Trump poleks rahuauhinna saajate hulgas isegi kuigi kummaline olnud. Igasugu segadused ja vastuolud rahuauhinnaga ulatuvad tagasi juba 1936-ndasse aastasse, kui eelmise, ehk siis 1935-nda aasta eest anti rahuauhind Carl von Ossietzkyle, ajakirjanikule ja vilepuhujale, kes paljastas Saksamaa taasrelvastumiskatsed pärast Esimest Maailmasõda.

Selle eest mõisteti ta süüdi riigireetmises ja spionaažis, kuid pääses kergelt, vaid 18-kuulise vanglakaristusega. Pärast natside võimulesaamist vahistati ta uuesti ja suri 1938-ndal aastal vangistuses viibides. Kõigi kriteeriumite järgi oligi Ossietzky õige inimene auhinda saama, tollal, praegusest üsna erineval ajal, äratas see aga suurt pahameelt konservatiivsetes ringkondades, kelle meelest süüdimõistetud kurjategija poleks tohtinud väärikat auhinda saada. Protestiks jättis Norra kuningas Haakon Seitsmes koguni auhinnatseremooniale tulemata.

1973-ndal aastal said auhinna Vietnami kommunistliku režiimi üks juhte Le Duc Tho Le Tõk Tho ja USA välisminister Henry Kissinger rahu jaluleseadmise eest Vietnamis. Kriitikat jagus mõlemale ning lõuapoolikud ristisid auhinna koguni ümber Nobeli sõjaauhinnaks. Seekord jättis auhinnatseremooniale tulemata Kissinger ise, kartes sõjavastaste meeleavaldusi. Hiljem on Kissinger esinenud muuhulgas Venemaa agressioonisõjas Venemaad toetavate ja Ukrainat halvustavate avaldustega.

1990-ndal aastal pälvis auhinna Mihhail Gorbatšov, kes Nõukogude Liidu ja Lääne pingete leevendamise eest oli lääneriikides tõusnud pea ebajumala staatusesse. Paraku ei küsinud auhinnakomitee tollal veel Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud, ahistatud rahvaste arvamust. Tbilisi tänavad, kus eriväelased sapöörilabidatega tapsid 21 rahumeelset meeleavaldajat, pea eranditult noort naist, olid juba toimunud, nõndasamuti ka Bakuu must jaanuar, kus tapeti ligi 170 meeleavaldajat. Hiljem suutis tollal juba rahupreemia laureaat korraldada veel Vilniuse veresauna, samuti eriüksuse OMON rünnaku Riias, kus ka mitu tsiviilisikut surma sai.

Paljude arust väga suure prohmaka tegi auhinnakomitee 1994-ndal aastal, kui auhind omistati Lähis-Ida rahuprotsessi eest Iisraeli poliitikutele Yitzhak Rabinile ja Shimon Peresile ning Palestiina Vabastusorganisatsiooni legendaarsele juhile Yasser Arafatile. Auhinnakomitee liige Kåre Kristiansen astus protesti märgiks tagasi ning ütles, et Yasser Arafat on ilmselt maailma kuulsaim terrorist, kes Nobeli rahuauhinna saanud.

2009-ndal aastal sai auhinna Barack Obama, kes küll polnud oma, tolleks hetkeks vaid üheksa kuud kestnud ametiaja jooksul midagi halba teinud, kuid ta polnud selle lühikese ajaga üldse veel suurt midagi teinud. Auhind tuli täieliku üllatusena isegi Obamale endale. Auhinnareglemendi põhjal võib järeldada, et Obama esitati rahuauhinna kandidaadiks juba siis, kui ta oli kõigest 12 päeva presidendiametis olnud.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: "Välisilm"

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:51

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

22:46

Raudsik: on väga ebatõenäoline, et Iisrael ja Hamas nõustuvad kõigi rahuleppe punktidega

22:27

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

22:21

Iisraeli ekspoliitik: Netanyahu kavatseb ilmselt rünnata veel kord Iraani

22:20

Prantsusmaal on süvenemas poliitiline kriis

22:20

Nobeli rahupreemia on läbi aastakümnete võitnud mitmed värvikad isikud

22:14

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:12

ETV spordisaade, 13. oktoober

21:59

Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

21:41

ERR USA-s: Ameerikas tuntakse Lähis-Ida rahuleppe üle suurt kergendust

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:56

ISW: Vene püssimehed Saatse saapas viitab uuele faasile Vene-NATO vastasseisus

18:37

Trump ähvardas Putinit Tomahawkide andmisega Ukrainale Uuendatud

13:15

Birgit Sarrap: isa armastas vahel alkoholi natuke rohkem kui oma peret

08:38

Arstide mediaankuupalk koos kõigi lisatasudega oli 5115 eurot

12:13

Hamas vabastas kõik 20 pantvangi Uuendatud

15:09

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

15:04

Arstide seast teenivad enim suu-, näo- ja lõualuukirurgid

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

12:51

Kallas: Euroopa riikide õhupiiri rikkudes mängib Venemaa sõjaga

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:51

Hein käis jalgpallimuuseumis: Ödegaardi ja Neueri särgid on mulle hiigelväärtusega

22:27

Mets enne aasta viimast kodumängu: peame maksimumi välja pigistama

22:12

ETV spordisaade, 13. oktoober

21:59

Karelson mõtleb U-23 MM-i eel medalile: purakas on sees, see on tähtis

loe: kultuur

18:53

Kuressaare Laurentiuse kiriku 25 aastat kestnud ehitustööd jõudsid lõpule

18:39

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

18:37

Märt Kivi: tänu Heino Parsile on eesti animatsioon väga ainulaadne

15:14

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

loe: eeter

15:01

Synne Valtri: mu esimene esinemine toimus nelja-aastaselt Keila rongis

13:52

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

13:45

ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

13:40

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Getter Jaani

Raadiouudised

18:40

Nädalavahetusel toimus Võrumaal avatud saunade nädalalõpp

18:40

Päevakaja (13.10.2025 18:00:00)

18:40

Viljandis asetati täna nurgakivi spaa- ja konverentsihotellile

15:30

Raadiouudised (13.10.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.10.2025 12:00:00)

11:00

Äriturismi soodustava konverentsikeskuse jaoks riigil raha ei ole

10:55

Egiptuses algab Gaza-teemaline tippkohtumine

09:30

Raadiouudised (13.10.2025 09:00:00)

12.10

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

12.10

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo