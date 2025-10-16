Trump andis CIA-le loa operatsioonideks Venezuelas

Esimesena salastatud direktiivist teatanud väljaanne The New York Times (NYT) märkis otsusega kursis olevatele USA ametnikele viidates, et Trumpi administratsiooni eesmärk on Maduro võimult kõrvaldada ning administratsioon on pakkunud 50 miljonit dollarit teabe eest, mis viiks Maduro vahistamiseni ja süüdimõistmiseni narkokaubanduse eest.

Presidendi uus volitus lubaks CIA-l läbi viia surmavaid operatsioone Venezuelas ja korraldada mitmesuguseid operatsioone Kariibi mere piirkonnas, märkis NYT.

Küsimusele, miks ta andis CIA-le loa Venezuelas tegutsemiseks, vastas Trump ajakirjanikele, et selle põhjusteks olid venezuelalaste ränne Ameerika Ühendriikidesse ja narkokaubandus.

"Ma andsin loa tegelikult kahel põhjusel," ütles Trump. "Esiteks, nad on tühjendanud oma vanglad Ameerika Ühendriikidesse... nad tulid üle piiri. Nad tulid, sest meil oli avatud piir," ütles ta ajakirjanikele Ovaalkabinetis. "Ja teine ​​asi on narkootikumid," lisas Trump.

Trump ei ole esitanud tõendeid oma väite kohta, et Venezuela saadab endisi vange USA-sse. Ta lisas, et USA on teinud edusamme narkosaadetiste tabamisel merel ja et täiendavad jõupingutused on nüüd suunatud narkootikumide transpordikoridoridele maismaal.

"Me vaatame nüüd maismaad, sest meri on meil väga hästi kontrolli all," ütles Trump. Reuters ei suutnud iseseisvalt kindlaks teha, milliseid konkreetseid meetmeid Trump on lubanud, ja Valge Maja keeldus presidendi kommentaaride kohta lisateavet andmast.

Reuters märkis, et ajalooliselt on Luure Keskagentuuri osalemine sellistes operatsioonides olnud väga erinev, alates otsesest paramilitaarsest tegevusest kuni luureandmete kogumise ja tugirollideni, millel on vähe või üldse mitte füüsilist mõju.

CIA-l on pikk ajalugu operatsioonidest Ladina-Ameerikas, eriti külma sõja ajal, ja see aitas 20. sajandi lõpus kukutada Lõuna-Ameerika kokaiinikaubanduse impeeriume. Reuters on varem kirjutanud, et CIA on aastaid Mehhikos salajasi operatsioone korraldanud, et tabada riigi tagaotsituimaid narkokaubitsejaid.

Venezuela valitsus ütles, et Trumpi märkused kujutavad endast rahvusvahelise õiguse rikkumist ja et USA tegevuse eesmärk oli legitimeerida režiimivahetuse operatsiooni, millega taheti riigi naftaressursid oma kontrolli alla saada.

"Meie alaline esindus ÜRO juures tõstatab selle kaebuse homme Julgeolekunõukogus ja peasekretäri juures, nõudes Ameerika Ühendriikide valitsuselt vastutust," ütles Venezuela välisminister Yvan Gili ühismeedias tehtud avalduses.

Trump on korduvalt süüdistanud Venezuelat tegutsemises surmava narkootikumi fentanüüli salakaubaveo keskusena, kuigi USA võimude andmed on näidanud, et fentanüüli peamine allikas on hoopis Mehhiko.

Küsimusele, kas CIA-l on õigus Maduro tappa, keeldus Trump vastamast, öeldes: "Ma arvan, et Venezuela tunneb kuumust."

Trump on andnud korralduse ulatuslikuks USA vägede koondamiseks Kariibi mere lõunaossa ning väed on korraldanud vähemalt viis rünnakut laevadele, mis Trumpi administratsiooni väitel on olnud seotud narkokaubandusega, esitamata samas selle kohta tõendeid.

Vägede saatmine Kariibi merele on viimane näide Trumpi püüdlustest kasutada USA sõjalist jõudu uutel ja sageli juriidiliselt vaieldavatel viisidel, alates tegevteenistuses olevate USA vägede paigutamisest Los Angelesse kuni terrorismivastaste rünnakute läbiviimiseni narkokaubanduses kahtlustatavate vastu, märkis Reuters.