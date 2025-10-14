EL-i liikmesriigid lükkasid sõnumite lugemise hääletuse edasi

Euroopa Liidu liikmesriikide hääletus meetme üle, mis oleks rikkunud veebisõnumite privaatsust, jäi ära. Vaidlus, kui kaugele minna, et internetis lapsi kaitsta, on siiski endiselt õhus.

Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigi Taani plaan saada teisipäeval liikmesriikide toetus meetmele, millega kontrollitakse inimeste omavaheliste veebisõnumite sisu, et üritada tuvastada laste väärkohtlemine, kukkus läbi.

Algselt esitas Euroopa Komisjon 2022. aastal plaani laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks. Vähemalt nii viitavad sellele mõtte pooldajad. Kriitikud nimetavad seda chat control-iks ehk siis sõnumite kontrollimine.

Sisuliselt on tegemist plaaniga interneti kaudu saadetud sõnumeid lugeda, et leida pedofiilid või muud kurjategijad. Kõige leebemas versioonis kontrollitaks vaid, kas sõnumid sisaldavad juba enne tuvastatud pilte, kus lapsi väärkoheldakse. Kõige jõulisemad versioonid paneks tehisaru ja ametnikud kõiki sõnumeid lugema.

Selle all peetakse silmas kõiki sõnumeid, mida saadavad kasvõi kaks inimest omavahel rakenduste abil, nagu Messenger, Whatsapp, Signal, Telegram jne.

Nii proovitakse lahendada muret, et üha rohkem kasutatakse sellist suhtlusvormi levitamaks laste väärkohtlemisest pilte. Lisaks satuvad lapsed nende rakenduste kaudu tihedamini pahatahtlike inimeste küüsi.

Korrakaitseorganid Euroopas tunnevad, et neil pole vahendeid selle peatamiseks. Kriitikud aga viitavad, et selline kõigi inimeste sõnumite lugemine on räige privaatsuse riive.

Liikmesriikide seas lähevad arvamused lahku: riigid, mille inimesed on tundnud jälgimisühiskonda, on üldiselt sellele plaanile vastu. Nende seas on näiteks Eesti, Saksamaa ja Poola. Toetajate seas on aga suured riigid, nagu Prantsusmaa ja Itaalia.

Nähes, et piisavalt toetavad hääli ei tule kokku, jättis Taani seekord hääletuse ära. Uuesti proovitakse detsembris. Määrus jääb ringlema seniks, kuni komisjon selle tagasi võtab või liikmesriigid selle maha hääletavad. Poolthääli edasiliikumiseks pole, aga ka mahahääletamiseks mitte. Nii on olnud juba kolm aastat.