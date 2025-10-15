X!

Uus loomakaitseseadus lubaks PTA-l siseneda loomakasvataja koju kohtu loata

Eesti
Kutsikas. Pilt on illustratiivne.
Kutsikas. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Reelika Riimand/PPA
Eesti

Loomakaitseseadusesse lisatakse riikliku järelevalve erisus, mille tulemusel saavad põllumajandus- ja toiduameti (PTA) ametnikud võimaluse siseneda põhjendatud kahtluse korral äriliste eesmärkidega loomapidaja eluruumidesse halduskohtu loata.

Kui praegu saab ametnik kaubanduslikel eesmärkidel loomi kasvatava inimese äri- ja eluruumidesse siseneda vaid peale halduskohtust loa taotlemist ja saamist, siis tulevikus piisaks loomapidaja valdustesse sisenemiseks vaid ametnike kaalutlusest ja halduskohtu luba taotletakse tagantjärele.

"Enamasti ei ole ette teada, mis põllumajandus- ja toiduametit (PTA) vihjete kontrollimisel ees ootab, seega vajadus valdus läbi vaadata võib tekkida kohapeal," kirjutatakse eelnõu seletuskirjas.

"Näiteks on see sageli nii eraelamutes ja talumajapidamistes kaubanduslikul eesmärgil loomade pidamise puhul ehk kasvandustes. Selliseid eraelamuid ja talumajapidamisi tuleks käsitada äriruumina ehk ettevõttena. Selleks, et iga sellise valduse läbivaatamiseks ei oleks eelnevalt vajalik taotleda luba halduskohtult, on loomaheaolu huvides mõistlik sätestada loomakaitse seaduses riikliku järelevalve erisus, et kui eluruumi kasutatakse ka äriruumina, võib korrakaitseorgan selle töö- või lahtioleku ajal läbi vaadata halduskohtu loata," seisab seaduseelnõus.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist ja eelnõu üks autoritest Hedvig Liblikas rõhutas, et seda meedet kohaldatakse üksnes sellise isiku puhul, kes peab loomi kaubanduslikul eesmärgil ja kellel on seadusest tulenev kohustus oma loomapidamisest teatada ja luba taotleda.

Samas ei anna seadused ühest vastust, mida kujutab endast loomade kaubanduslik pidamine.

Selgitades üsna sagedast olukorda, kui loomaomanik otsustab näiteks koera eluea jooksul saada ühe pesakonna kutsikaid ja neist kasvõi mõne müüa, ütles Liblikas, et see juhtum võib minna kaubandusliku eesmärgi alla, aga võib ka mitte. "See olukord võib olla emb-kumb. See ei pruugi olla äriline tegevus," sõnas Liblikas.

"Ühe pesakonna saanud koera omanik ei kuulu ilmtingimata sinna alla, aga kui koera omaniku loomal on mitmed pesakonnad selgelt äritegevuse eesmärgil, siis tema kuulub," selgitas Liblikas.

Küsimusele, kas tulevikus tekkiv n-ö kiirreageerimise võimalus ilma halduskohtu loata kodudesse sisenemiseks võib kahjustada nende loomapidajate õigusi, kes satuvad näiteks valekaebuse ohvriks, vastas Liblikas, et ministeerium ei saa kõiki võimalikke tekkivaid olukordi ette näha. "See on järelevalveorganite töö," sõnas ametnik.

"Ühiskonnal on ootus, et loomakaitseseaduse rikkumisele reageeritakse kiiresti. Halduskohtult loa taotlemine võtab aga aega," lausus Liblikas.

"Tegu on täiendava võimalusega PTA-le oma tööülesannete tõhusamaks täitmiseks, milleks ei pea töötajaid juurde palkama," lisas ametnik.

Ka põllumajandus- ja regionaalminister Hendrik Terras (Eesti 200) ütles, et halduskohtu loast loobumise eesmärk on anda PTA-le võimalus kiiremini loomade väärkohtlemisele reageerida.

"Seda ei saa teha aga niisama, vaid peab olema põhjendatud kahtlus, et toimub looma väärkohtlemine või ei täideta loomapidamise tingimusi. Põhjendatud kahtlust peab ka hiljem tõendama," ütles minister.

Praegu on sarnane riikliku järelevalve erisus, mis lubab juhul, kui eluruume kasutatakse ka ärilisetel eesmärkidel, siseneda sinna halduskohtu eelneva loata, sätestatud mitmetes põllumajandusvaldkonna seadustes, näiteks toiduseaduses, söödaseaduses, taimekaitseseaduses ja mahepõllumajanduse seaduses.

Uus loomakaitseseadus peaks kava kohaselt jõustuma 1. jaanuaril 2027.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

PEALTNÄGIJA DOKK

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:30

Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

13:05

Meedia: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

12:50

Tambet Tuisk: armukelmide ohvritelt varastatakse tihti ka lootus ja usk

12:42

Madagaskari president pidi võimu loovutama armee eliitüksusele

12:40

Raadiouudised (15.10.2025 12:00:00)

12:26

Suri keraamik Evi Mardna

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

12:04

Uus loomakaitseseadus lubaks PTA-l siseneda loomakasvataja koju kohtu loata

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.10

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

14.10

Finnair pidi istmete puhastamise tõttu tühistama kümneid lende

14.10

Tallinna-Tartu rongid hakkavad tuleval nädalal taas kiiremini sõitma

14.10

Paljud gümnasistid ei käi kodulähedases koolis ja see süvendab ebavõrdsust

13:05

Meedia: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

14.10

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

14.10

Transpordiamet: sügiseks võib Saatse saapa ümbersõit valmis olla

14.10

MTA plaanib käibemaksustada laste- ja noortelaagrite korraldamise

14.10

FSB süüdistab Hodorkovskit ja teisi dissidente võimuhaaramise vandenõus

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:30

Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

11:47

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

loe: kultuur

13:19

Galerii: Riias lõppesid mängufilmi "Svingerid II" võtted

12:26

Suri keraamik Evi Mardna

09:59

"Camera Erotica" alustab sügisel Sõpruse suures saalis

09:52

Eesti kinodesse jõuab tänavune Cannes'i filmifestivali võidufilm

loe: eeter

12:50

Tambet Tuisk: armukelmide ohvritelt varastatakse tihti ka lootus ja usk

11:26

"Terevisioonis" valmis mõnusalt mahlane ja vürtsikas porgandikook

10:02

Eestisse jõudnud lendav auto kujundab ümber linnatranspordi tuleviku

09:06

Piret Järvis-Milder: MTV mõjutusel hakkasin ka ise bändi tegema

Raadiouudised

10:40

Bussifirma vähendas Tartu-Riia bussiühendusi

10:40

Eesti kaitsetööstusettevõtted otsivad USAs koostöövõimalusi

10:35

Saksa valitsus tahab läbi viia pensionireformi

10:30

Narvas kandideerivad poliitikud lubavad Kreenholmi kultuurikvartalile nappi rahalist tuge

10:25

Portugali paremäärmuslik partei pidi kohalikel valimistel tunnistama kaotust

10:00

Pikemate autorongide teele lubamine nõuab pikemaid möödumislõike

09:25

Raadiouudised (15.10.2025 09:00:00)

14.10

Liivalaia tänava plaani tutvustus ootab täpsemaid liikluslahendusi

14.10

PÖFF saab juurde uue võistluskava

14.10

Pärnakad on KOV valimiste esimestel päevadel käinud aktiivselt eelhääletamas

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo