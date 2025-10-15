X!

Ettevõtete sõnul kahandab suurettevõttemaks nende konkurentsivõimet

Majandus
Foto: Euroopa Komisjon
Majandus

Euroopa Liit plaanib maksustama hakata suurettevõtteid, mille käive on enam kui 100 miljonit. Eestis on selliseid firmasid üle saja ning tööandjate hinnangul karistaks maks neid ja vähendaks konkurentsivõimet.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku varasemaga võrreldes oluliselt suurendada Euroopa Liidu järgmist eelarvet aastatel 2028 kuni 2034. Ühe võimaliku tuluallikana kaalutakse maksustada suurettevõtteid, kelle käive ületab 100 miljoni euro piiri. Selliseid ärisid on liikmesriikides ligikaudu 20 000, Eestis on niisuguseid firmasid maksu- ja tolliameti andmetel enam kui 120.

"Kui me tahame Euroopa Liidu eelarvest rahastada eurooplaste ühiseid prioriteete, nagu kaitsekulutuste suurendamine ja konkurentsivõime parandamine, siis me peame leidma uusi tuluallikaid," ütles Euroopa Komisjoni eelarve volinik Piotr Serafin.

Eesti tööandjate keskliidu hinnangul on idee mitmel põhjusel probleemne. Esiteks karistaks see ettevõtteid, kes täidavad olulist rolli Euroopa Liidu majanduses ja keda tuleks, vastupidi, hoopis toetada. Teiseks võib selline panus vähendada ettevõtete konkurentsivõimet.

Tööandjad lisavad, et regulatsioonid on ettevõtetele Euroopa Liidus niigi ranged, tööjõud on kallis ja energiahinnad kõrged. Ja kui Euroopa Liit tahab olla innovatsiooniliider, ei tohiks tööandjate hinnangul samal ajal suurendada survet äridele, kes investeerivad ja loovad töökohti.

"Kuna omavahendeid on Euroopa Liidus plaanis uuel eelarveperioodil küsida liikmesriikide käest nii suures mahus juurde, siis kuidas see mõjutab konkurentsivõimet. Kuna Euroopa Liidus on juba maksukoormus kõrgem kui mitmetel konkureerivatel piirkondadel, siis ei pruugi see toetada üldse konkurentsivõime fookust," lausus tööandjate keskliidu analüütik Raul Aron.

"Meil on oluliselt rohkem regulatsioone kui näiteks Ameerika Ühendriikides. Meil on selline usk, et kui me näeme mingit probleemi või väljakutset, siis me lahendame seda regulatsiooniga, aga seda on lihtsalt liiga palju, see koormab majandust," lisas ta.

Maksu kehtestamiseks tuleb saavutada kõigi liikmesriikide nõusolek. Sisuliselt oleks võimalik seda blokeerida ka Eestil üksi, ent riigil sel teemal veel ametlikku seisukohta ei ole.

"Mina ei poolda täiendavat maksustamist, pigem pooldan eelarvest lisarahastust, kui siis nii Euroopa Liidus kokku lepitakse. Ametliku positsiooniga tuleb rahandusministeerium ja rahandusminister detsembri alguses vabariigi valitsusse arutama, mis need üksikasjad on," lausus peaminister Kristen Michal.

Kogutav panus tuleks astmeline. 100- kuni 250-miljonise käibega ettevõtted peaksid maksma aastas 100 000 eurot, suurema käibe puhul rohkem.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

PEALTNÄGIJA DOKK

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:27

ETV spordisaade, 15. oktoober

22:04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:02

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

21:52

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

21:52

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu Uuendatud

21:38

Kullamäe ei suutnud Lietkabelist EuroCupis kaotusest päästa

21:31

Pärnus on lõpule jõudmas Eliisabeti kiriku fassaaditööd

21:27

Neljapäeval sajab taas vihma

21:22

Sõjamuuseum alustas Kuressaares ümbermatmist

21:13

Ettevõtete sõnul kahandab suurettevõttemaks nende konkurentsivõimet

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:45

Meedia: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

09:50

EKRE esitas taotluse e-hääletamise viivitamatuks peatamiseks

11:06

Raport: semaglutiid on tõhus, aga Eesti tervishoiule liiga kallis

14.10

MTA plaanib käibemaksustada laste- ja noortelaagrite korraldamise

06:49

Norstati uuring näitab EKRE toetuse kasvu

14:57

Piirilepingu kehtimisel oleks Saatse saabas Eesti oma

15:26

Eesti keelas neljal Läti parlamendi liikmel valimisteni riiki sisenemise

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

10:47

Eesti kehtestas sanktsiooni Narva muuseumi juhi tagakiusajatele

14.10

"Pealtnägija" dokumentaal valgustab Mati Alaveri avalikku ja varjatud poolt

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:27

ETV spordisaade, 15. oktoober

22:02

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

21:52

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

21:52

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu Uuendatud

loe: kultuur

19:05

Sander Saarmets uuest albumist: salvestasin kõike, mida nägin ja kogesin

18:59

"Camera Erotica" kuraator: üritame end mitte kindlasse kasti panna

18:48

Tristan Priimägi: Iraan on praegu poliitilise filmikunsti esirinnas

18:43

Kaljo Kiisa noore filmitegija stipendiumi pälvis Kirill Volkov

loe: eeter

21:13

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

20:28

Politsei õrritamiseks võtavad noored elektritõukeratastelt kiiruspiirajad maha

19:46

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

18:10

Mõis: see ei ole kunagi valijat huvitanud, kas poliitikul on kriminaalne taust või mitte

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (15.10.2025 18:00:00)

17:45

Võrus usutakse, et valimised praegusi jõujooni ei muuda

17:40

Mulgi vallavolikogu lõpetas tuuleparkide eriplaneeringu

15:30

Raadiouudised (15.10.2025 15:00:00)

12:40

Raadiouudised (15.10.2025 12:00:00)

10:40

Eesti kaitsetööstusettevõtted otsivad USAs koostöövõimalusi

10:40

Bussifirma vähendas Tartu-Riia bussiühendusi

10:35

Saksa valitsus tahab läbi viia pensionireformi

10:30

Narvas kandideerivad poliitikud lubavad Kreenholmi kultuurikvartalile nappi rahalist tuge

10:25

Portugali paremäärmuslik partei pidi kohalikel valimistel tunnistama kaotust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo