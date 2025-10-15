Pärnus on lõpule jõudmas Eliisabeti kiriku fassaaditööd

Uuenenud välisilmega Eliisabeti kirik torkab Pärnu linnapildis hästi silma. Varem punakat tooni seintega kirik on viimaste aastate jooksul värvunud hoopis valgeks.

"Ta on algselt olnud valge ja kuna siin on sondeeritud välja üksteist värvikihti, siis domineeriv värvikihtide hulk oli ikkagi helehallid, valged ja sellisena me tahtsime teda ka praegu jäädvustada, et ta siis selline oleks. Nüüd on jäänud veel lõunapoolne osa ehk merepoolne osa, mis jääb järgmiseks aastaks," lausus Eliisabeti koguduse juhatuse esimees Andres Riivits.

Kirikut on põhjalikult restaureeritud juba kuus aastat. Selle aja jooksul on korda tehtud ka katus, kõik uksed ja osa aknaid. Muinsuskaitseamet, Pärnu linn ja kogudus on restaureerimist toetanud ligi miljoni euro eest. Üle 800 000 sellest on tulnud muinsuskaitseametilt.

Pärnu Eliisabeti kiriku fassaaditööd 2023. aastal

"Eliisabeti kirik on üks vanimaid barokkstiilis kirikuid, mis on veel Eestis säilinud. Ühtlasi on ta ka Pärnu sümbol ehk kindlasti juba praegune fassaadi ilme muudatus on linnapildis väga suurt mõju avaldanud," sõnas muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Kaisa Metsaots.

Kiriku taastamisega minnakse edasi ka pärast fassaaditööde valmimist.

"Ütleme nii, et kirik ei saa kunagi valmis. Teha jääb veel lõunapoolne fassaad, siis veel hulk aknaid, sest kirikul on palju aknaid ja siis veel sisemised tööd. See võtab omaette aega ja loomulikult ülejärgmine aasta tahaksime liikuda torni juurde," ütles Riivats.