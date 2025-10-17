X!

EL avaldas toetust Trumpi ja Putini kohtumisele Budapestis

Ungari pealinn Budapest
Ungari pealinn Budapest Autor/allikas: SCANPIX/AP
Euroopa Komisjon teatas reedel, et tervitab USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini võimalikku kohtumist Budapestis, kui see aitab sõja Ukrainas peatada.

"Iga kohtumine, mis viib edasi Ukraina jaoks õiglase ja kestva rahu saavutamise protsessi, on teretulnud," ütles komisjoni kõneisik Olof Gill ajakirjanikele.

Saksamaa valitsuse pressiesindaja ütles reedel, et Trumpi ja Putini kõne viitab sellele, et Venemaa juht reageerib survele pidada tõsiseid rahukõnelusi, vahendas The Guardians. 

"Survet Vladimir Putinile tõsiste rahuläbirääkimiste pidamiseks tuleb kiiremas korras suurendada. Ta (Putin) reageerib survele, see eilne telefonikõne näitas ka, et see on USA poole teadaannetel põhinevate otsuste tagajärg," ütles pressiesindaja.  

Kremli teatel vestles Putin reedel telefoni teel Ungari peaministri Viktor Orbaniga, et arutada eelseisvat tippkohtumist. 

Trumpil on aga reedel kavas kohtuda Valges Majas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Ukraina kõrge ametiisik teatas varem, et Zelenski ja Trumpi arutavad muu hulgas Ameerika tiibrakettide Tomahawk võimalikku tarnimist Ukrainale.

Viimati kohtusid Trump ja Putin augustis Alaskal. Mõlemad riigijuhid kiitsid kohtumist, kuid konkreetsest läbimurdest Ukraina sõja osas ja uudistest relvarahu kohta teada ei antud. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid telekanalile CNN, et USA suurendas pärast kohtumist luureandmete jagamist Ukrainaga. 

Ajalehe Financial Times allikate teatel on Trumpi administratsioon juba mitu kuud jaganud Kiievile luureandmeid, mis aitavad Ukrainal korraldada rünnakuid Venemaa energiataristu vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, The Guardian, CNN, FT

