Laevanduse dekarboniseerimise kokkulepe lükkus USA survel edasi

Londonis asuv Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon (IMO), mis on ÜRO laevandusalane ühendus, hääletas aprillis üleilmse hinnastamissüsteemi poolt aitamaks kaasa kasvuhoonegaaside piiramisele.

Siiski hääletus selle üle, kas kiita lepe ka ametlikult heaks, on edasi lükatud järgmisesse aastasse, märkis IMO.

USA vabariiklasest president Donald Trump ähvardas sanktsioonidega neid riike, mis kava toetavad.

"See on järjekordne tohutu võit president Donald Trumpile," kirjutas USA välisminister Marco Rubio sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Tänu tema eestvedamisele hoidis USA ära Ameerika tarbijatele suunatud ÜRO massiivse maksutõusu, mis oleks rahastanud progressiivseid kliimaalaseid lemmikprojekte," teatas Rubio.

Seevastu Euroopa Liit kritiseeris hääletuse edasilükkamist ning lubas jätkata tööd kokkuleppe saavutamise nimel.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnul on viivitus küll kahetsusväärne, kuid liit on jätkuvalt kindlalt pühendunud ambitsioonika ja teaduspõhise ülemaailmse raamistiku tagamisele, mis seab rahvusvahelisele laevandusele selge kursi kasvuhoonegaaside netonullheite saavutamiseks 2050. aastaks.