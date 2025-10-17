X!

Laevanduse dekarboniseerimise kokkulepe lükkus USA survel edasi

Välismaa
USA pealinn Washington
USA pealinn Washington Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ühendriikide survel lükkus reedel peetud hääletuse tulemusel aasta võrra edasi rahvusvaheline kokkulepe laevanduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise üle.

Londonis asuv Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon (IMO), mis on ÜRO laevandusalane ühendus, hääletas aprillis üleilmse hinnastamissüsteemi poolt aitamaks kaasa kasvuhoonegaaside piiramisele.

Siiski hääletus selle üle, kas kiita lepe ka ametlikult heaks, on edasi lükatud järgmisesse aastasse, märkis IMO.

USA vabariiklasest president Donald Trump ähvardas sanktsioonidega neid riike, mis kava toetavad.

"See on järjekordne tohutu võit president Donald Trumpile," kirjutas USA välisminister Marco Rubio sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Tänu tema eestvedamisele hoidis USA ära Ameerika tarbijatele suunatud ÜRO massiivse maksutõusu, mis oleks rahastanud progressiivseid kliimaalaseid lemmikprojekte," teatas Rubio.

Seevastu Euroopa Liit kritiseeris hääletuse edasilükkamist ning lubas jätkata tööd kokkuleppe saavutamise nimel.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja sõnul on viivitus küll kahetsusväärne, kuid liit on jätkuvalt kindlalt pühendunud ambitsioonika ja teaduspõhise ülemaailmse raamistiku tagamisele, mis seab rahvusvahelisele laevandusele selge kursi kasvuhoonegaaside netonullheite saavutamiseks 2050. aastaks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:07

Trump kohtumisel Zelenskiga: loodame, et Ukraina ei vaja Tomahawk rakette Uuendatud

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:33

Laupäeval sabistab kergelt vihma

21:26

Väikese Saatse saapa juures algas ajutise ümbersõidutee ehitamine

21:19

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma Uuendatud

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

21:11

Valgamaal käib tuline valimiseelne võitlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel

21:10

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

20:55

Laevanduse dekarboniseerimise kokkulepe lükkus USA survel edasi

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

19:48

Ogier säilitas päeva lõpuks esikoha, Tänak jätkab neljandana Uuendatud

05:42

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

10:37

Politico: Selmayri naasmine suurendaks pingeid von der Leyeni ja Kallase vahel

04:41

Eestlaste söögiisu mõjutab ports ainulaadseid geenivariante

21:10

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

09:15

Lugeja küsib: miks kass eelistab veekausile kondensvett ja dušiseina?

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

20:22

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

loe: kultuur

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

16:45

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

loe: eeter

20:00

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

16:12

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

16:04

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

15:28

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

15:25

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

15:20

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

13:00

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

12:50

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

12:45

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

09:50

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

09:40

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:35

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo