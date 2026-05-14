Kuubal puhkesid kütusepuuduse tõttu meeleavaldused

Kuubal puhkesid meeleavaldused kütusepuuduse tõttu
Kuubal puhkesid meeleavaldused kütusepuuduse tõttu
Kuubat tabasid neljapäeval taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ning pealinna Havana äärelinnas puhkesid protestid.

Kuuba idaosa tabas järjekordne elektrikatkestus, samal ajal kui kolmapäeval protestisid Havanna lähistel San Miguel del Padronis mitukümmend inimest elektrikatkestuste vastu.

Venemaa saadetud naftavarud on nüüdseks otsa saanud, ütles energiaminister Vicente de la O Levy riigitelevisioonile.

"Blokaadi mõju kahjustab meid tõepoolest märkimisväärselt, sest me ei saa endiselt kütust," ütles energiaminister.

Kuuba on valmis arutama USA 100 miljoni dollari suurust abipakkumist, ütles saareriigi välisminister Bruno Rodríguez neljapäeval keset süvenevat energiapuudust.

"Oleme valmis kuulama ettepaneku üksikasju ja kuidas seda rakendataks," ütles Rodríguez sotsiaalmeediaplatvormil X päev pärast seda, kui USA välisminister Marco Rubio kordas oma pakkumist anda tingimustega 100 miljonit dollarit abi.

USA president Donald Trump teatas teisipäeval kõnelustest Kuubaga, mis on kannatanud Washingtoni kütuseblokaadi all alates sellest, kui USA sõdurid röövisid jaanuaris Kuuba liitlase Venezuela riigipea Nicolás Maduro.

Trump kirjeldas sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social tehtud postituses saareriiki kui "läbikukkunud riiki", lisades: "Kuuba palub abi ja me kavatseme rääkida!!!"

Üksikasju ta ei täpsustanud.

Washingtonis spekuleeritakse üha enam, et Trump püüab Kuuba valitsust kukutada osana püüdlusest suurendada USA mõjuvõimu Kariibi mere piirkonnas ja Lõuna-Ameerikas.

Kuu alguses ütles Trump, et Ühendriigid võtavad Florida ranniku lähedal asuva saare üle.

Samuti on ta pärast USA sõjalist operatsiooni Venezuela kauaaegse liidri Maduro kukutamiseks öelnud, et Kuuba on järgmine.

Kommunistlik saar on olnud vastasseisus järjestikuste USA administratsioonidega alates 1960. aastatest ning saarest vaid umbes 145 kilomeetri kaugusel asuvas Florida osariigis elab suur ja poliitiliselt mõjukas väliskuubalaste kogukond.

Venezuela oli vaesunud Kuuba jaoks diplomaatiline ja majanduslik päästerõngas ning Maduro langemine on jätnud saare veelgi suuremasse isolatsiooni.

Naftatootja Venezuela oli Kuuba peamine kütuseallikas ning tarnetee sulgemine Ühendriikide poolt põhjustab sagedasi elektrikatkestusi.

1. mail teatas Trump uutest majandussanktsioonidest, mis on suunatud Kuuba majanduse võtmesektorite vastu.

Kuuba välisminister Bruno Rodríguez nimetas seda "kollektiivseks karistuseks" ja "ühepoolseteks sunnimeetmeteks".

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

