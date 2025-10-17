X!

Trump kohtumisel Zelenskiga: loodame, et Ukraina ei vaja Tomahawk rakette

Välismaa
{{1760727660000 | amCalendar}}
Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumisel USA president Donald Trumpiga Valges Majas.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumisel USA president Donald Trumpiga Valges Majas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon
Välismaa

President Donald Trump ütles, et kavatseb Valges Majas toimuval kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga arutada uusi võimekusi, mis võimaldaksid Kiievil Venemaale rängemaid rünnakuid teha. Trump andis märku huvist Zelenski pakutud vahetusele, kus Ukraina annab oma droone Tomahawk rakettide vastu. Trump aga vihjas, et pole veel otsust langetanud ning loodab, et Ukraina saab ka ilma nende rakettideta hakkama.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on rõhutanud, et Kiiev vajab Tomahawk rakette – see on peamine teema, mida kaks juhti reedesel kohtumisel arutavad.

Zelenski pakkus välja Ukraina droonide vahetuse USA Tomahawkide vastu, öeldes, et Ukrainal on tuhandeid droone, kuid mitte ühtegi pikamaaraketti.

"Ukrainal on tuhandeid meie toodetud droone, aga meil pole Tomahawke. Sellepärast vajamegi Tomahawke," lausus Zelenski.

"Neil (USA-l - toim) võivad olla meie tuhanded droonid. Just seal saame me koostööd teha," lisas Zelenski.

Trump avaldas aga kohtumisel kahtlust, et USA võiks Ukrainale anda kõnealuseid rakette. 

"Loodetavasti suudame sõja lõpetada ilma Tomahawkidele mõtlemata. Me räägime Tomahawkidest ja eelistaksime pigem, et nad neid ei vajaks," rääkis Trump kohtumisel Zelenskiga. 

Trump ei avaldanud reedel arvamust ka selle kohta, kas Ukraina peaks Venemaaga sõlmitud rahulepingu osana territooriumi loovutama.

"Kunagi ei tea. Sõda on väga huvitav. Kunagi ei tea. Sõja ja rahu puhul lihtsalt ei tea kunagi," lausus Trump.

Trump on Ukraina territooriumite loovutamises olnud mitu korda erineval seisukohal. Enne augustis toimunud kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ütles ta, et sõja lõpetamiseks on vajalikud territooriumite vahetused.

Hiljem muutis ta meelt, öeldes, et tema arvates suudab Ukraina tagasi võita kogu Venemaa poolt okupeeritud territooriumi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumisel USA president Donald Trumpiga Valges Majas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon

Trump möönis ka reedel, et Venemaa president Vladimir Putin võib teda ära kasutada, et Ukrainas eesmärkide saavutamiseks aega võita.

"Teate, parimad on minuga terve elu mänginud ja see on minu jaoks väga hästi lõppenud," ütles ta.

"Ma arvan, et ta tahab sõlmida lepingut," lõpetas Trump.

Zelenski sõnul ei ole Putin rahuks valmis.

"Õnnitlen teid veel kord eduka relvarahu puhul Lähis-Idas. Ma arvan, et see on impulss lõpetamaks Venemaa sõda Ukraina vastu. Ma arvan, et - jah, me mõistame, et Putin pole valmis - ma ei arva, et ta on valmis, aga ma olen kindel, et teie abiga suudame selle sõja peatada," ütles Zelenski.

"Ja me vajame seda tõesti. Me näeme, et nad ei saavuta lahinguväljal edu ja see on hea," lisas ta.

Zelenski sõnul kannab Venemaa sõjavägi suuri kaotusi ja riik kannab ka märkimisväärseid majanduslikke kaotusi.

Lisaks tänas ta Trumpi võimaluse eest kohtuda USA suurte energia- ja sõjatööstusettevõtete esindajatega.

Zelenski saabus juba neljapäeva õhtul Washingtoni, et arutada Trumpiga relvatarneid, sealhulgas rakettide Tomahawk saatmist. 

Trump: kohtumine Putiniga Ungaris saab olema tõenäoliselt kahepoolne

Trump teatas reedel Valges Majas, et tema kohtumine Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga Ungaris saab olema tõenäoliselt kahepoolne.

"Meile meeldib (Ungari peaminister) Viktor Orbán. Temale (Putinile) meeldib ta ja mulle meeldib ta. See on turvaline riik. Nad teevad väga head tööd. Ta (Orbán) on hea liider oma riigi juhtimisel ja nii otsustasimegi Orbáni kasuks ja ma arvan, et temast saab hea võõrustaja," ütles Trump.

Vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas Zelenski liitub kohtumisega, ütles Trump, et see saab olema tõenäoliselt kahepoolne, arvestades Putini ja Zelenski vahelist vaenulikkust.

"See on tõenäoliselt kahepoolne kohtumine, kuid me hoiame president Zelenskiga ühendust," lisas Trump.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Reuters, CNN, BNS

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:07

Trump kohtumisel Zelenskiga: loodame, et Ukraina ei vaja Tomahawk rakette Uuendatud

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:33

Laupäeval sabistab kergelt vihma

21:26

Väikese Saatse saapa juures algas ajutise ümbersõidutee ehitamine

21:19

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma Uuendatud

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

21:11

Valgamaal käib tuline valimiseelne võitlus koalitsiooni ja opositsiooni vahel

21:10

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

20:55

Laevanduse dekarboniseerimise kokkulepe lükkus USA survel edasi

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

19:48

Ogier säilitas päeva lõpuks esikoha, Tänak jätkab neljandana Uuendatud

05:42

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

10:37

Politico: Selmayri naasmine suurendaks pingeid von der Leyeni ja Kallase vahel

04:41

Eestlaste söögiisu mõjutab ports ainulaadseid geenivariante

21:10

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

09:15

Lugeja küsib: miks kass eelistab veekausile kondensvett ja dušiseina?

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:38

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

21:15

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

20:50

TalTech pidas lõpus vastu ja sai Lätis väärt võidu

20:22

Westbrook leidis NBA-s uue koduklubi

loe: kultuur

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

16:45

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

loe: eeter

20:00

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

16:12

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

16:04

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

15:28

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

15:25

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

15:20

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

13:00

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

12:50

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

12:45

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

09:50

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

09:40

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:35

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo