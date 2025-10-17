Trump kohtumisel Zelenskiga: loodame, et Ukraina ei vaja Tomahawk rakette

President Donald Trump ütles, et kavatseb Valges Majas toimuval kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga arutada uusi võimekusi, mis võimaldaksid Kiievil Venemaale rängemaid rünnakuid teha. Trump andis märku huvist Zelenski pakutud vahetusele, kus Ukraina annab oma droone Tomahawk rakettide vastu. Trump aga vihjas, et pole veel otsust langetanud ning loodab, et Ukraina saab ka ilma nende rakettideta hakkama.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on rõhutanud, et Kiiev vajab Tomahawk rakette – see on peamine teema, mida kaks juhti reedesel kohtumisel arutavad.

Zelenski pakkus välja Ukraina droonide vahetuse USA Tomahawkide vastu, öeldes, et Ukrainal on tuhandeid droone, kuid mitte ühtegi pikamaaraketti.

"Ukrainal on tuhandeid meie toodetud droone, aga meil pole Tomahawke. Sellepärast vajamegi Tomahawke," lausus Zelenski.

"Neil (USA-l - toim) võivad olla meie tuhanded droonid. Just seal saame me koostööd teha," lisas Zelenski.

Trump avaldas aga kohtumisel kahtlust, et USA võiks Ukrainale anda kõnealuseid rakette.

"Loodetavasti suudame sõja lõpetada ilma Tomahawkidele mõtlemata. Me räägime Tomahawkidest ja eelistaksime pigem, et nad neid ei vajaks," rääkis Trump kohtumisel Zelenskiga.

Trump ei avaldanud reedel arvamust ka selle kohta, kas Ukraina peaks Venemaaga sõlmitud rahulepingu osana territooriumi loovutama.

"Kunagi ei tea. Sõda on väga huvitav. Kunagi ei tea. Sõja ja rahu puhul lihtsalt ei tea kunagi," lausus Trump.

Trump on Ukraina territooriumite loovutamises olnud mitu korda erineval seisukohal. Enne augustis toimunud kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ütles ta, et sõja lõpetamiseks on vajalikud territooriumite vahetused.

Hiljem muutis ta meelt, öeldes, et tema arvates suudab Ukraina tagasi võita kogu Venemaa poolt okupeeritud territooriumi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtumisel USA president Donald Trumpiga Valges Majas. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon

Trump möönis ka reedel, et Venemaa president Vladimir Putin võib teda ära kasutada, et Ukrainas eesmärkide saavutamiseks aega võita.

"Teate, parimad on minuga terve elu mänginud ja see on minu jaoks väga hästi lõppenud," ütles ta.

"Ma arvan, et ta tahab sõlmida lepingut," lõpetas Trump.

Zelenski sõnul ei ole Putin rahuks valmis.

"Õnnitlen teid veel kord eduka relvarahu puhul Lähis-Idas. Ma arvan, et see on impulss lõpetamaks Venemaa sõda Ukraina vastu. Ma arvan, et - jah, me mõistame, et Putin pole valmis - ma ei arva, et ta on valmis, aga ma olen kindel, et teie abiga suudame selle sõja peatada," ütles Zelenski.

"Ja me vajame seda tõesti. Me näeme, et nad ei saavuta lahinguväljal edu ja see on hea," lisas ta.

Zelenski sõnul kannab Venemaa sõjavägi suuri kaotusi ja riik kannab ka märkimisväärseid majanduslikke kaotusi.

Lisaks tänas ta Trumpi võimaluse eest kohtuda USA suurte energia- ja sõjatööstusettevõtete esindajatega.

Zelenski saabus juba neljapäeva õhtul Washingtoni, et arutada Trumpiga relvatarneid, sealhulgas rakettide Tomahawk saatmist.

Trump: kohtumine Putiniga Ungaris saab olema tõenäoliselt kahepoolne

Trump teatas reedel Valges Majas, et tema kohtumine Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga Ungaris saab olema tõenäoliselt kahepoolne.

"Meile meeldib (Ungari peaminister) Viktor Orbán. Temale (Putinile) meeldib ta ja mulle meeldib ta. See on turvaline riik. Nad teevad väga head tööd. Ta (Orbán) on hea liider oma riigi juhtimisel ja nii otsustasimegi Orbáni kasuks ja ma arvan, et temast saab hea võõrustaja," ütles Trump.

Vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas Zelenski liitub kohtumisega, ütles Trump, et see saab olema tõenäoliselt kahepoolne, arvestades Putini ja Zelenski vahelist vaenulikkust.

"See on tõenäoliselt kahepoolne kohtumine, kuid me hoiame president Zelenskiga ühendust," lisas Trump.