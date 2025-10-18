Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama

USA president Donald Trump kutsus reedel pärast Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski võõrustamist Valges Majas Kiievit ja Moskvat "peatuma seal, kus nad on" ja lõpetama sõja.

"Nad peaksid peatuma seal, kus nad on. Las mõlemad kuulutavad võitu, las ajalugu otsustab!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trumpi sõnul oli tema kohtumine Zelenskiga "väga huvitav ja südamlik, aga ma ütlesin talle, nagu ma samuti tungivalt soovitasin president Putinile, et on aeg tapmine lõpetada ja KOKKULEPE sõlmida!".

Reedel Valges Majas toimunud kohtumisel Zelenskiga arutas Trump uusi võimekusi, mis võimaldaksid Kiievil Venemaale rängemaid rünnakuid teha.

Trump andis märku huvist Zelenski pakutud vahetusele, kus Ukraina annab oma droone Tomahawk rakettide vastu, aga vihjas, et pole veel otsust langetanud ning loodab, et Ukraina saab ka ilma nende rakettideta hakkama.

Zelenski: rakettide kohta teadet ei tule, USA ei soovi eskalatsiooni

Zelenski ütles reedel pärast kõnelusi Trumpiga, et rakettide kohta teadaannet ei tule, kuna Washington ei soovi olukorra eskaleerumist.

"Jah, me arutasime Tomahawk rakette. OIen teiega täiesti avameelne, me sooviksime seda. Ja president Trump märkis, et me peame mõistma, et "meil (USA-l) on neid samuti vaja". See on ka Ameerika praegune seisukoht," sõnas ta.

"Keegi ei ole seda vestlusteemat tühistanud. Me peame selle kallal töötama," lausus ta.

Zelenski ütles ajakirjanikele, et ei saa praegu üksikasjadest rääkida ning küsimused Tomahawk rakettide kohta võib esitada USA poolele.

"Ma arvan, et Venemaa kardab Tomahawke, tõesti kardab, sest see on võimas relv," ütles Zelenski.

Starmer kinnitas Zelenskõile Suurbritannia kindlat toetust Ukrainale

Peale Zelenski kohtumist Trumpiga pidas Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer pidas ühise telefonivestluse Zelenski, Euroopa liidrite ja NATO peasekretäri Mark Ruttega.

"Liidrid kinnitasid oma vankumatut toetust Ukrainale," teatas Downing Street.

Pärast ühist telefonivestlust pidasid Starmer ja Zelenski ka kahepoolse jutuajamise.

"Peaminister lisas, et Ühendkuningriik jätkab oma toetuse suurendamist ja tagab Ukraina parima võimaliku positsiooni talveperioodil jätkuva humanitaar-, rahalise ja sõjalise abi kaudu," teatas Starmeri kantselei.

Portaal Anxios teatas informeeritud allikatele viidates, et Zelenski ja Euroopa liidrite telefonivestluse ajal esitas Starmer ettepaneku teha USA-ga koostööd rahukokkuleppe väljatöötamiseks Ukraina jaoks.

NATO peasekretär tegi omalt poolt ettepaneku korraldada sel nädalavahetusel Euroopa riiklike julgeolekunõunike kiireloomuline kohtumine.