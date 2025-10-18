X!

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama

Välismaa
Zelenski Valges Majas.
Zelenski Valges Majas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL
Välismaa

USA president Donald Trump kutsus reedel pärast Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenski võõrustamist Valges Majas Kiievit ja Moskvat "peatuma seal, kus nad on" ja lõpetama sõja.

"Nad peaksid peatuma seal, kus nad on. Las mõlemad kuulutavad võitu, las ajalugu otsustab!" kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Trumpi sõnul oli tema kohtumine Zelenskiga "väga huvitav ja südamlik, aga ma ütlesin talle, nagu ma samuti tungivalt soovitasin president Putinile, et on aeg tapmine lõpetada ja KOKKULEPE sõlmida!".

Reedel Valges Majas toimunud kohtumisel Zelenskiga arutas Trump uusi võimekusi, mis võimaldaksid Kiievil Venemaale rängemaid rünnakuid teha.

Trump andis märku huvist Zelenski pakutud vahetusele, kus Ukraina annab oma droone Tomahawk rakettide vastu, aga vihjas, et pole veel otsust langetanud ning loodab, et Ukraina saab ka ilma nende rakettideta hakkama.

Zelenski: rakettide kohta teadet ei tule, USA ei soovi eskalatsiooni

Zelenski ütles reedel pärast kõnelusi Trumpiga, et rakettide kohta teadaannet ei tule, kuna Washington ei soovi olukorra eskaleerumist.

"Jah, me arutasime Tomahawk rakette. OIen teiega täiesti avameelne, me sooviksime seda. Ja president Trump märkis, et me peame mõistma, et "meil (USA-l) on neid samuti vaja". See on ka Ameerika praegune seisukoht," sõnas ta.

"Keegi ei ole seda vestlusteemat tühistanud. Me peame selle kallal töötama," lausus ta.

Zelenski ütles ajakirjanikele, et ei saa praegu üksikasjadest rääkida ning küsimused Tomahawk rakettide kohta võib esitada USA poolele.

"Ma arvan, et Venemaa kardab Tomahawke, tõesti kardab, sest see on võimas relv," ütles Zelenski.

Starmer kinnitas Zelenskõile Suurbritannia kindlat toetust Ukrainale

Peale Zelenski kohtumist Trumpiga pidas Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer pidas ühise telefonivestluse Zelenski, Euroopa liidrite ja NATO peasekretäri Mark Ruttega.

"Liidrid kinnitasid oma vankumatut toetust Ukrainale," teatas Downing Street.

Pärast ühist telefonivestlust pidasid Starmer ja Zelenski ka kahepoolse jutuajamise.

"Peaminister lisas, et Ühendkuningriik jätkab oma toetuse suurendamist ja tagab Ukraina parima võimaliku positsiooni talveperioodil jätkuva humanitaar-, rahalise ja sõjalise abi kaudu," teatas Starmeri kantselei.

Portaal Anxios teatas informeeritud allikatele viidates, et Zelenski ja Euroopa liidrite telefonivestluse ajal esitas Starmer ettepaneku teha USA-ga koostööd rahukokkuleppe väljatöötamiseks Ukraina jaoks.

NATO peasekretär tegi omalt poolt ettepaneku korraldada sel nädalavahetusel Euroopa riiklike julgeolekunõunike kiireloomuline kohtumine.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: AP-AFP-Interfax-BNS

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:58

Verstappen edestas sprindi ajasõidus McLareneid

09:51

RALLIBLOGI |Rovanperä kerkis liidriks, Tänak on Evansi tahavaatepeeglis Uuendatud

09:50

Jaak Prozes: kuidas läheb Venemaa soome-ugri rahvastel ja keeltel?

09:38

Laupäev on kohalike valimiste e- ja eelhääletamise viimane päev

09:31

Viro mõrtsukabande tappis Vabadussõja päevil mõne kuuga 12 inimest

09:24

"Spordipühapäevas" autoralli MM, treeningmetoodika ja spordimeditsiin

09:05

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

08:48

Tribuntsov tuli MK-etapil hea tulemusega kuuendaks

08:15

Kuusk sekkus pingilt ja aitas Katowicel võita

08:03

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:51

RALLIBLOGI |Rovanperä kerkis liidriks, Tänak on Evansi tahavaatepeeglis Uuendatud

17.10

Politico: Selmayri naasmine suurendaks pingeid von der Leyeni ja Kallase vahel

17.10

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma Uuendatud

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

17.10

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

17.10

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

17.10

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

17.10

Lehtme katse kriminaalmenetlus lõpetada nurjus

17.10

Lugeja küsib: miks kass eelistab veekausile kondensvett ja dušiseina?

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:58

Verstappen edestas sprindi ajasõidus McLareneid

09:51

RALLIBLOGI |Rovanperä kerkis liidriks, Tänak on Evansi tahavaatepeeglis Uuendatud

09:24

"Spordipühapäevas" autoralli MM, treeningmetoodika ja spordimeditsiin

08:48

Tribuntsov tuli MK-etapil hea tulemusega kuuendaks

loe: kultuur

09:05

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

17.10

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

17.10

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

17.10

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

loe: eeter

17.10

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

17.10

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

17.10

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

17.10

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

Raadiouudised

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

17.10

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

17.10

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

17.10

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

17.10

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

17.10

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

17.10

Mitmel pool sajab hoovihma

17.10

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo