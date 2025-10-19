X!

Otse kell 19: e-häälte ülelugemine riigikogus

Pühapäeval alates kella 19-st toimub riigikogu konverentsisaalis kohalikel valimistel antud e-häälte ülelugemine. ERR-i uudisteportaal teeb ülelugemisest otseülekande.

E-häälte lugemine toimub riigikogu konverentsisaalis, e-häälte töötlemise ja lugemise toimingud viib läbi riigi valimisteenistus, toiminguid jälgivad CISA sertifikaadiga audiitorid (FocusIT) ja vaatlejad. Hääled avab vabariigi valimiskomisjon. 

Ülelugemine algab kell 19 sissejuhatusega, tutvustatakse kasutatavat riistvara ja protsessi.

Seejärel toimub andmete tervikluse kontroll: veendutakse, et andmed (e-hääled) on loetavad, töödeldavad ja korrektselt vormistatud.

Kontrollitakse e-valimiskasti kontrollarvu. Sellega veendutakse, et keegi ei ole pärast e-hääletamise lõppu valimiskasti välja vahetanud, ega üritanud sinna hääli lisada või neid sealt eemaldada. Igasugune muutus (kasvõi tühik) andmetes muudab kontrollarvu ja manipulatsioon tuleks kohe välja.

Veendutakse, et kõik hääled e-valimiskastis on krüpteeritud 29.09.2025 riigi valimisteenistuse loodud krüpteerimisvõtmega.

Veendutakse, et iga hääle e-valimiskasti jõudmise kohta on registreerimisteenuselt (SK ID-Solutions) saadud ajatempel ehk nö kolmanda osapoole kinnitus hääle olemasolu kohta. Nii veendutakse, et keegi pole e-hääletamise ajal omavoliliselt hääli kasti lisanud ega neid sealt kustutanud.

Veendutakse, et valimiskastis on ainult sellised hääled, mis on antud kehtivate elektroonilise isikutunnistuse sertifikaatidega (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID).

E-hääletanute nimekirja võrreldakse valijate nimekirjaga, et veenduda, et hääletada said vaid need inimesed, kellel oli selleks õigus ja et nad hääletasid õiges ringkonnas.

Veendutakse, et kõik e-hääled on korrektsel kujul ehk valija arvutis digiallkirjastatud failid.

Eemaldatakse korduvalt e-hääletanud valija kõik e-hääled peale viimasena antud hääle, mis jääb alles. Kui valija leiab, et teda e-hääletamisel mõjutati, ta ei usalda kasutatud arvutit või ta ei saanud e-hääletada salaja, on tal võimalik valimisnädala jooksul kuni laupäeva õhtuni oma valikut uuesti e-hääletades muuta. Arvesse läheb viimane hääl. Korduvhäälte eemaldamiseks tagatakse, et igalt valijalt läheb arvesse üks hääl.

Alates kell 20.15 algab topelthäälte tühistamine. Kehtima jääb jaoskonnas antud hääl. 

Kui kõik 356 valimisjaoskonda üle Eesti on oma töö lõpetanud, saab e-häälte töötleja valimiste infosüsteemist nimekirja nendest valijatest, kes hääletasid nii pabersedeliga kui ka e-hääletasid. Seejärel tühistatakse paberhääletanud valijate e-hääled, millega tagatakse, et igalt valijalt läheb arvesse üks hääl.

Seejärel toimub häälte anonümiseerimine ja miksimine ning peale seda häälte avamine ja lugemine

Hääled avatakse salajase võtmega, mis on jaotatud osadeks vabariigi valimiskomisjoni ja riigi valimisteenistuse vahel. Häälte avamiseks peab kokku tulema üle poole võtmeosakute omanikest ja kohal olema üle poole vabariigi valimiskomisjoni liikmetest.

Häälte avamisel väljastab süsteem häälte kokkulugemise tõendi. Selle abil on võimalik tõestada, et hääletamistulemus on korrektne ja seda ei ole muudetud. Süsteem allkirjastab ühtlasi e-hääletamise tulemuse, mille abil on võimalik tõendada, et e-hääletamise tulemus, mis valimiste infosüsteemi sisestatakse on korrektne.

E-hääletamise tulemus sisestatakse valimiste infosüsteemi ja seejärel avalduvad valimised.ee lehel. 
 Esmaspäeval, 20. oktoobril, loetakse e-hääled uuesti üle.

Toimetaja: Marko Tooming

