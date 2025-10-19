Viljandi linnas kogus enim mandaate Isamaa

Viljandi linnas võitis valimised Isamaa, kes kogus 35 protsenti häältest ning 11 kohta linnavolikogus,

Isamaa sai valimistelt kogutud häältega 27-liikmelises Viljandi linnavolikogus 11 kohta, teise koha valimistel saavutas valimisliit Südamega Viljandis, kes sai volikogus üheksa mandaati.

Volikokku pääsesid veel kaks nimekirja: Reformierakond sai neli ning EKRE kolm mandaati.

Isamaa suurim häältemagnet oli Viljandis esinumber Helir-Valdor Seeder, kes kogus 687 häält. Talle järgnesid suurimate häältekogujatena Südamega Viljandis esinumber Juhan-Mart Salumäe (564 häält) ja sama valimisliidu teine number Helmen Kütt (506 häält)