Pärnus võitis Isamaa, isikutest tegi parima tulemuse Mart Helme

Pärnu linnas võitis valimised Isamaa, mis sai 39-liikmelises volikogus 10 mandaati. Isikutest tegi Pärnus parima tulemuse Mart Helme (EKRE).

Isamaa kogus suvepealinnas 25,6 protsendi valijate toetuse, mis andis neile 10 mandaati. edukaimad hääletoojad olid Isamaale Siim Suursild (728), Olav Karulin (511), Priit Annus (508), Mati Sutt (382) ja Johan Kärp (278).

EKRE ja Reformierakond said mõlemad seitse mandaati. EKRE edukaid hääletooja oli Mart Helme, kelle 2152 häält oli ühtlasi linna parim tulemus.

Reformierakonna parima tulemuse eest hoolitses Romek Kosenkranius 921 häälega.

Keskerakond sai Pärnus viis mandaati (Andrei Korobeinik parimana 1450 häält), valimisliit Südamega Pärnu neli mandaati (Kristel Voltenberg parimana 1303 häält), valimisliit Pärnu Ühendab samuti neli mandaati (Meelis Kukk parimana 594 häält). Volikokku pääsesid ka Parempoolsed kahe mandaadiga (Kari Maripuu ja Karmen Koppel).

Volikogust jäi teiste seas välja Eesti 200 (Peeter Tali parimana 146 häält).