Narvas võitis Mihhail Stalnuhhini nimekiri

Katri Raik sai ise 927 häält. Plaan B nimekirjas oli edukaim Urbo Vaarmann 782 häälega.

Keskerakonna nimekirja vedasid Aleksei Jevgrafov 848 ja Jaan Toots 693 häälega.

Stalnuhhini nimekirjas oli ettearvatult edukaim ta ise 1458 häälega. Teisena pääses tema nimekirjas volikogusse Narva halliks kardinaliks tituleeritud Aleksei Mägi.

Narvas võitis kohalikud valimised valimisliit Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri, mis sai 31-liikmelises volikogus 12 mandaati.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: