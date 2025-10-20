Narvas võitis Mihhail Stalnuhhini nimekiri
Narvas võitis kohalikud valimised valimisliit Mihhail Stalnuhhini rahvanimekiri, mis sai 31-liikmelises volikogus 12 mandaati.
Paremuselt teise tulemuse tegi Keskerakond 10 mandaadiga, Katri Raigi juhitud valimisliit piirdus sel korral viie mandaadiga, Plaan B Narva Linna Pulss valimisliit sai neli mandaati.
Stalnuhhini nimekirjas oli ettearvatult edukaim ta ise 1458 häälega. Teisena pääses tema nimekirjas volikogusse Narva halliks kardinaliks tituleeritud Aleksei Mägi.
Keskerakonna nimekirja vedasid Aleksei Jevgrafov 848 ja Jaan Toots 693 häälega.
Katri Raik sai ise 927 häält. Plaan B nimekirjas oli edukaim Urbo Vaarmann 782 häälega.
Toimetaja: Urmet Kook