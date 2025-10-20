Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

Lõppenud kohalike valimiste Reformierakonna Tartu linnapeakandidaat, pikaaegne Tartu linnapea Urmas Klaas ütles pühapäeval ETV valimissaates, et Reformierakonna lüüasaamise Tartus põhjustas Tallinnas ja Toompeal toimunud segadused. "Kindlasti läks valesti see, et see segadus Tallinnas, me nägime, kuidas see mõjutas üle Eesti meie tulemust, kuidas reitingud muutusid. Ja kindlasti kogu segadus maksude ümber – see on kokku andnud selle olukorra, kus me täna oleme," lausus Klaas.

Ansip ütles, et on Klaasi seisukohaga nõus. "Seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud mitte kellelegi vaja, ei Tallinnale ega ka tartlastele ega viljandlastele, võrukatele. See on kindlasti üks Reformierakonna suhteliselt kehva valimistulemuse põhjus," kommenteeris Ansip.

Ansip tegi aga suvise segaduse eest kriitikat ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhile Jevgeni Ossinovskile.

"Minu meelest selles Tallinna suvises konfliktis on jäänud täiesti tähelepanuta see, et lõpuks oli see Jevgeni Ossinovski, kes ise oma koalitsiooni lõhki rääkis. Kui koalitsioonipartner tuleb koalitsioonijuhi juurde ja kurdab, et tal ei ole hea olla, ta on toetanud poolteist aastat Ossinovskit linnapeana, aga ta pole ise ühtegi oma programmilist lubadust saanud realiseerida, siis on koalitsioonijuhi ülesanne üritada probleemi lahendada, mitte minna avalikkuse ette oma koalitsioonipartnereid hurjutama. Jevgeni Ossinovski ei suutnud koalitsiooni koos hoida. Ma ei tea nüüd küll, missuguse tuhinaga peaksid endised koalitsioonipartnerid praegu sööstma Jevgeni Ossinovski kavandatavasse koalitsiooni. Kui ta ei ole ükskord partneritest hoolinud, miks ta teinekord peaks seda siis tegema?" rääkis Ansip.

Ajakirjanik Indrek Kiisler küsis Ansipilt, kes tema hinnangul kehva valimistulemuse eest vastutust kannab.

"Reformierakonna ajaloos on seda ennegi olnud, et riigikogu valimistel on saadud hea tulemus, siis on tulnud kahe aasta pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimised ja tulemus on olnud väga nadi. Aga kahe aasta pärast on jälle riigikogu valimised võidetud. Nii et ma usun, et ajad pöörduvad ja terad eraldatakse sõkaldest ja küllap tulevad ka Reformierakonnale paremad ajad jälle tagasi," vastas Ansip.

Isamaa lahendagu probleem fraktsiooni sees

Rääkides Tartu valimistulemusest, soovitas Ansip Urmas Klaasil alustada koalitsiooniläbirääkimistega.

Isamaa linnapeakandidaat Tõnis Lukas peaks Ansipi sõnul aga kõigepealt lahendama probleemi oma fraktsiooni sees.

"Sest kui valimisvõidu toonud Kris Kärner jätkab volikogus, siis mina leian küll, et temaga on väga raske koostööd teha. Teatavasti Kris Kärner kutsus Tartut pederastide pealinnaks, soovitas kõik mustanahalised Eestist välja saata, kõik naised valitsusest maha võtta, Reformierakonna rippu lasta ja sotsid seina äärde panna, et pumppüssiga nad maha lasta. No see nüüd küll ei ole see, mida ilmselt Tõnis Lukas mõtles, kui ta plakatitel ütles, et muutus algab Tartust. Aga justnimelt Kris Kärneri 1597 häält olid need, mis Isamaaliidule selle napi võidu tõid.

Kõigepealt tuleks Isamaaliidul oma read korrastada, väärtused paika saada ja alles siis mõelda koalitsiooniläbirääkimistele," lausus Ansip.

Ansipi hinnangul võib Tartus koalitsiooni moodustamisel otsustavat rolli omada Eesti 200.

"Kui Eesti 200 tahab liituda Reformierakonna juhitava koalitsiooniga, siis on see asi otsustatud. Ma arvan, et sotsiaaldemokraatidel on ikka väga raske minna koalitsiooni nendega, kes lubavad nad pumppüssist maha lasta. Ehk siis kõik kombinatsioonid on Tartus minu meelest võimalikud, aga mina ei ole koalitsiooni moodustaja ja ma ei taha ka hea meelega kellelegi nõu anda," ütles Ansip.

"Mina ei ole see soovituste andja, aga kui mina oleksin Urmas Klaasi rollis, siis

ma kindlasti üritaksin moodustada koalitsiooni ilma kedagi pumppüssist maha laskmata," ütles Ansip veel.