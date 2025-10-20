X!

Michal: arvan küll, et olen ka kolme kuu pärast peaminister

Eesti
Kristen Michal.
Kristen Michal. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles "Aktuaalses kaameras", et ta ei kavatse vaatamata erakonna kehvale valimistulemusele tagasi astuda ning eesmärgiks on viia Reformierakond 2027. aastal riigikogu valimistel võidule.

Reformierakonna ja nende koalitsioonipartneri Eesti 200 kehv valimistulemus nii pealinnas kui ka üle riigi on tekitanud küsimuse, kas kohalike valimiste tulemused võivad viia ka valitsuse kukkumiseni. Michali sõnul on tegelikkus midagi muud.

"Ma arvan küll, et olen (peaminister ka kolme kuu pärast). Ma olen nendega (Eesti 200-ga) vestelnud, plaane teeme nendega ikkagi 2027. aasta märtsini. Eks te võite neilt ka küsida, aga juttu Eesti 200 lagunemisest on levitatud oi, kui kaua. Loomulikult ei tee madal toetus kellelegi rõõmu, aga ma näen ideid ja samme, mis võiksid seda parandada," lausus Michal.

Michali sõnul võtab ta kindlasti vastutuse Reformierakonna valimistulemuse eest, kuid see ei tähenda tagasiastumist.

"Minu eesmärk on see asi korda teha ja erakond 2027. aastal võidule viia, mitte hakata uut segadust tekitama. See on küll viimane asi, mida inimesed vajavad," ütles ta.

Küsimusele, kas Reformierakonnal oleks vaja uut liidrit ning kas selles rollis võiks olla näiteks Hanno Pevkur, Liina Kersna või Urmas Klaas, vastas Michal, et kõik kolm on väga väärikad kandidaadid, aga vaid siis, kui tuleb aeg juhti vahetada.

"See aeg veel väga lähedal ei ole," ütles ta.

Tallinna võimaliku võimuliidu kohta märkis Michal, et tema eelistus oleks nelikliit koos Parempoolsete, sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga, kuid palju sõltub sellest, mida arvavad Isamaa liikmed liidust Keskerakonnaga.

"Ma tean, et Isamaa seas on väga suur osa neid, kes tegelikult selle asemel, et tulla meiega koalitsiooni, sotside ja Parempoolsetega, tahaksid minna (Keskerakonna juhi) Mihhail Kõlvarti juhitavasse linnavalitsusse. Ma tean seda, aga sellegipoolest ma jään oma kihlveo juurde ("Ringvaate" saatejuhi Marko Reikopiga), et tuleb nelikliit ja see ka jääb linna juhtima," lausus Michal.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

22:10

"Välisilm": kas habras relvarahu Gazas peab vastu?

22:09

"Välisilm": kaitseraha jagamine tekitab EL-i riikides erimeelsusi

22:06

Pärnus tegi Isamaa kõnelusteks ettepaneku EKRE-le ja Reformierakonnale

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:53

Michal: arvan küll, et olen ka kolme kuu pärast peaminister

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:47

"Välisilm" tegi kokkuvõtte Trumpi ja Zelenski kohtumisest Valges Majas

21:38

Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

21:29

Öised miinuskraadid võivad teed muuta libedaks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

14:39

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:18

ETV spordisaade, 20. oktoober

21:56

Üle kahe päeva jooksnud Ruul kordas Eesti rekordit, jooks jätkub

21:51

Eesti U-17 jalgpallineiud mängisid EM-valikturniiril Albaaniaga viiki

21:17

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

loe: kultuur

16:47

Ave Palm: tsüanotüüpiasinine sobib hästi Eesti kargusesse

16:37

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

16:33

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

15:51

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

19:17

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

19:14

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

15:14

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

18:50

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

18:50

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

18:50

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

18:35

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

16:50

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

16:10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

15:25

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo