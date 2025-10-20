Michal: arvan küll, et olen ka kolme kuu pärast peaminister

Peaminister ja Reformierakonna juht Kristen Michal ütles "Aktuaalses kaameras", et ta ei kavatse vaatamata erakonna kehvale valimistulemusele tagasi astuda ning eesmärgiks on viia Reformierakond 2027. aastal riigikogu valimistel võidule.

Reformierakonna ja nende koalitsioonipartneri Eesti 200 kehv valimistulemus nii pealinnas kui ka üle riigi on tekitanud küsimuse, kas kohalike valimiste tulemused võivad viia ka valitsuse kukkumiseni. Michali sõnul on tegelikkus midagi muud.

"Ma arvan küll, et olen (peaminister ka kolme kuu pärast). Ma olen nendega (Eesti 200-ga) vestelnud, plaane teeme nendega ikkagi 2027. aasta märtsini. Eks te võite neilt ka küsida, aga juttu Eesti 200 lagunemisest on levitatud oi, kui kaua. Loomulikult ei tee madal toetus kellelegi rõõmu, aga ma näen ideid ja samme, mis võiksid seda parandada," lausus Michal.

Michali sõnul võtab ta kindlasti vastutuse Reformierakonna valimistulemuse eest, kuid see ei tähenda tagasiastumist.

"Minu eesmärk on see asi korda teha ja erakond 2027. aastal võidule viia, mitte hakata uut segadust tekitama. See on küll viimane asi, mida inimesed vajavad," ütles ta.

Küsimusele, kas Reformierakonnal oleks vaja uut liidrit ning kas selles rollis võiks olla näiteks Hanno Pevkur, Liina Kersna või Urmas Klaas, vastas Michal, et kõik kolm on väga väärikad kandidaadid, aga vaid siis, kui tuleb aeg juhti vahetada.

"See aeg veel väga lähedal ei ole," ütles ta.

Tallinna võimaliku võimuliidu kohta märkis Michal, et tema eelistus oleks nelikliit koos Parempoolsete, sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga, kuid palju sõltub sellest, mida arvavad Isamaa liikmed liidust Keskerakonnaga.

"Ma tean, et Isamaa seas on väga suur osa neid, kes tegelikult selle asemel, et tulla meiega koalitsiooni, sotside ja Parempoolsetega, tahaksid minna (Keskerakonna juhi) Mihhail Kõlvarti juhitavasse linnavalitsusse. Ma tean seda, aga sellegipoolest ma jään oma kihlveo juurde ("Ringvaate" saatejuhi Marko Reikopiga), et tuleb nelikliit ja see ka jääb linna juhtima," lausus Michal.