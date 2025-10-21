X!

Reinsalu jäi Keskerakonna kutse suhtes äraootavale seisukohale

Eesti
Urmas Reinsalu Isamaa valimispeol
Urmas Reinsalu Isamaa valimispeol Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Möödunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ühe suurima võitja Isamaa esimees Urmas Reinsalu jäi Keskerakonna pakkumise suhtes alustada Tallinnas võimuläbirääkimisi äraootavale seisukohale ega andnud selget vastust ka küsimusele, kas ta soovib linnapeaks saada. Peaminister Kristen Michalil soovitas ta aga ameti maha panna.

Reinsalu ütles ETV hommikuprogrammis "Terevisioon" Keskerakonna võimukõneluste alustamise pakkumist kommenteerides, et seda arutab neljapäeval Isamaa Tallinna juhatus ning kiirustada selles küsimuses ei maksa.

"Nagu ma juba enne valimisi ütlesin, et meie hoiak Keskerakonna agenda suhtes on skeptiline. Kindlasti on meil kriitilisi tähelepanekuid ka selles suhtes, mis puudutab Reformierakonna võimekust riigi tasandil opereerida. Kõik poliitikud, seal hulgas ka Isamaa, peavad tegema väga eheda pingutuse, et oleks sisuline kvaliteet nendel läbirääkimistel. Selleks tuleb võtta oma aeg," rääkis Reinsalu, kelle sõnul peab võimukõneluste keskmes Tallinnas olema eestimeelne poliitika.

Selget vastust küsimusele, kas tal endal on ambitsiooni asuda Tallinna linnapeaks, Reinsalu ei andnud, kuigi möönis, et eks valijad on oma signaali andnud oma ootustest.

"Praegu meil need läbirääkimised seisavad ees ja ei ole välistatud ühelgi poliitilisel jõul, kes on Tallinna volikokku valitud, erinevad positsioonid. Me võtame aega sisuliseks tööks," lubas Reinsalu, lisades, et oleks ebaküps alustada ametikohtade loogika määramisest.  

Tallinna võimujagamise küsimuselt liikus Reinsalu sujuvalt riigi tasandile, öeldes, et reformierakondlasest peaminister Kristen Michal ei ole seda sõnumit, mille valijad läinud nädalavahetusel andsid, mõtestanud. Reinsalu viitas Michali intervjuule "Aktuaalsele kaamerale", kus viimane väitis, et jätkab ametis samamoodi nagu seni.

"Minu sõnum on sellises olukorras sellisele arrogantsele signaalile, et ühiskond andis hävitava tagasiside. Selleks, et usalduskriisi mitte süvendada, ma arvan, et peaminister peaks oma ameti maha panema. Kui ta kõneleb vastutusest, aga ütleb, et ta jätkab, kõik jätkub samamoodi, nagu on, siis see on üleolev valijate ja ühiskonna suhtes," leidis Reinsalu.

"Euroopa Parlamendi valimised andsid signaali, ma hoiatasin siis, et valitsus peab poliitikat muutma. Nüüd on valijad andnud veel hävitavama signaali. Ja kui vastus sellele on, et me jätkame samamoodi, siis see on Eesti inimestele selja pööramine," sõnas Isamaa esimees.

Samas, kriitika Reformierakonna pihta riigi tasandil ei välista siiski Isamaa koostööd reformierakondlastega kohalikul tasandil. "Seal tuleb tegutseda koos nende jõududega, kes on mandaadi saanud," tõdes Reinsalu.

Esmaspäeva õhtul kogunenud Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon võttis vastu otsuse alustada Isamaaga konsultatsioone uue võimuliidu moodustamiseks.

Isamaale on võimuliidu loomiseks teinud ettepaneku ka sotsiaaldemokraadid, kes soovivad pealinnas luua nelja erakonna koalitsiooni. Lisaks sotsiaaldemokraatidele ja Isamaale kuuluksid sinna Reformierakond ja Parempoolsed, kes mõlemad on nõus läbirääkimisi alustama.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

