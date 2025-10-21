Reinsalu: Eesti inimeste suhtes ei ole aus teha otsuseid ülejala

Isamaa esimees Urmas Reinsalu jäi "Esimeses stuudios" kidakeelseks ning ei avaldanud, kellega soovib erakond järgmise Tallinna linnavalitsuse koalitsiooni luua - kas Keskerakonnaga või alustada kõnelusi nelikliiduga. Reinsalu hinnangul ei tohi teha otsuseid ülejala ning Isamaa peab tegema eelneva kodutöö, et parim liit Tallinnas saavutada.

Eesti kaart värvus nende valimiste järel suuresti Isamaa erakonna värvidesse, aga Keskerakonnale jäädi häälte arvult alla. Isamaa esimees Urmas Reinsalu hinnangul on peamiseks põhjuseks suur venelaste arv riigis.

"Põrmugi ei sea ma kahtluse alla kõigi hääletajate legitiimsust, aga kohalikel valimistel on ju ka kodakondsuseta inimestel hääleõigus. Loomulikult venelased, keda meil on suur osa, toetusid Keskerakonnale. See oli kindlasti üks loogika," lausus Reinsalu.

Küll aga tuleks Isamaa esimehe hinnangul mõõta tulemusi hoopiski mandaatides, mis tõstab tema erakonna valimistulemuses esikohale.

"Hääled on poliitiline reaalsus, aga ma arvan, et kohalike valimisi - võib-olla harjumatult – tuleks mõõta mandaatides. Ma vaatasin, et Isamaa sai umbes 350 mandaati erinevates volikogudes. See on kõige tugevam tulemus ja see on suur vastutus Isamaale," ütles Reinsalu.

Reinsalu hinnangul on tänavuste valimiste järel pettunuid kõvasti rohkem kui võitjaid ning usub, et valijad andsid selge signaali, et midagi peab riigis muutuma.

"Ma arvan, et pettunuid on rohkem. Loomulikult on igas omavalitsuses teatud kirg praegu. Kõneletakse, milline saab olema koalitsioon ja nii edasi, aga ma arvan, et need kohalikud valimised olid erilise kaaluga. Nende märksõna on ikka see, et Euroopa Parlamendi valimised saatsid võimul olevale juhtkonnale signaali, mida ei arvestatud ja see usalduskriis süvenes. Nüüd nendel valimistel me nägime, et valitsusliit sai tegelikult hävitava vahevalimiste kaotuse osaliseks ja mul on selles mõttes väga tõsine mure, et see usalduskriis süveneb. Esmaspäeval "Aktuaalses kaameras" ütles peaminister Kristen Michal, et võtab vastutuse, aga see tähendab, et ta jätkab sama poliitikaga. See on siis see vastutuse võtmine. Ma arvan, et see on üleolev Eesti inimeste suhtes. Inimesed soovivad näha teistsugust poliitikat ja muutust kogu riigi tasemel," rõhutas Isamaa esimees.

"Selle poliitika tagajärgi peab taluma ühiskond praegu. Minu sõnum on pigem see, et kui ta on valmis võtma vastutust, siis see vastutus peaks realiseeruma selles, et peaminister paneb oma ameti maha. Poliitilised juhid KOV valimistel – parlamendi spiiker sai 44 häält, ministrid said 30 häält valimistel – see ei ole mitte hinnang nende ametile, kuidas tänavaid parandada, vaid see on hinnang nende poliitilisele tegevusele riigijuhtidena," sõnas Reinsalu.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski ütles esmaspäeval, et tegi ettepaneku Isamaale, Reformierakonnale ja Parempoolsetele koalitsiooniläbirääkimiste alustamiseks. Esmaspäeva õhtul kogunes ka Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon, kes võttis vastu otsuse alustada Isamaaga konsultatsioone uue võimuliidu moodustamiseks. Isamaa on seega kahe valiku vahel. Erakonna esimees jäi aga "Esimeses stuudios" kidakeelseks ning ei avaldanud, kumba liitu eelistaks.

"Valijad on andnud erinevaid signaale. Poliitikute ülesanne on neid signaale õieti tõlgendada, aga vaadata ka laiemat konteksti. Praeguses olukorras – ma ei ole ka enne valimisi salanud öelda seda, et Keskerakonna loogikasse ma suhtun skeptiliselt. Siin on oma pärand ja minevik sellel tegevusel. Viimane aeg on näidanud, et mul on ka väga kriitiline käsitlus Reformierakonna küpsusest poliitilises juhtimises, olgu ta riigi või Tallinna tasemel. Minu arusaam on küll selline, et me peame tegema eheda pingutuse – kõik poliitilised jõud ja ka Isamaa – ,et kuidas selles olukorras luua selline koalitsioon, mis on neli aastat töövõimeline. Vaatame tegelikult üle-eelmist koalitsiooni. See ei olnud selleks võimeline ja järelikult oli töö kehvasti tehtud. Ka eelmises oli teatud põhilised baasküsimused vastuseta ja ma arvan, et inimeste ja majanduse arengu huvides, sest Tallinn on pool Eesti majanduse mahust, peame võtma selle aja kodutööks," lausus Reinsalu.

"Me oleme tegelikult olukorras, kus valimistulemus on saabunud, mitu erinevat parteid on oma seisukohti esitanud, kuidas nad kujutavad ette ja meil lasub vastutus kõiki asjaolusid arvestades valik langetada. Ma saatsin umbes kuu aega tagasi kirja kõigile teistele Tallinna linnapeakandidaatidele, kus ma kirjeldasin ära enda meelest seitse tuumprobleemi, mis Tallinnas ees seisavad ja ma kutsusin üles tegema pingutust enne valimisi nendes kokku leppida. Toona ma vastuseid ei saanud. Ainult Martin Helme saatis mulle meili, et ma loeks EKRE programmi. Ma arvan, et nüüd on aeg, kus nende küsimustega, mis need ei saanud piisavalt kvaliteetset käsitlust valimiskampaaniate saginas, tuleb nüüd mõtestatumalt tegeleda," selgitas Isamaa esimees.

Reinsalu hinnangul tuleb Keskerakonnaga liidu loomise puhul kindlasti vaadata kahe erakonna väärtusi.

"Me ei tohi saata erinevatele ühiskonna rühmadele selliseid heitlikke ja valesid signaale. See kasvatab pingeid. Me vajame nendes baasküsimustes tugevamat sidudust. See on tegelikult pingutuse küsimus, kus kõikide erinevate valijate gruppidele apelleerivad poliitikud peavad olema võimelised seda välja kandma. Ma mäletan, et ka Jevgeni Ossinovski suhtus väga kriitiliselt Vene kodanikelt valimisõiguse võtmisesse. Ta ei teinud sellest saladust ning meil oli ka väga huvitav ja inspireeriv arutelu Tallinna eelmise koalitsiooni moodustamisel. Ma olen õnnelik, et see realiseerus ja loomulikult oli ka Keskerakond sellele kriitiline. Nüüd on see päädinud ja Isamaa jaoks päädinud vajaliku otsusega," sõnas Reinsalu.

Ühtlasi tõi Isamaa esimees välja, et meediaruumis proovitakse survestada erakonda kiiresti otsust langetama, kuid usub, et see on vale sõnum ühiskonnale.

"Meie sõnum on, et Eesti vajab muutust ja meie alasõnum oli KOV valimistel, et muutus algab Tallinnast. Samamoodi jätkamine ei sisalda endas muutuse kvaliteeti. Me peame esiteks tegema oma kodutöö ja siis kommunikeerima seda ka avalikkusele. Me ootame ka teistelt jõududelt, et mis on ootused Isamaale, aga ka Isamaa peab oma ootusi edastama. Ei ole aus ka Eesti inimeste puhul võtta selline käsitlus, et me teeme neid asju ülejala," sõnas Reinsalu.