Slovakkia kohus mõistis peaministri tulistajale 21-aastase vangistuse

Tänaseks 72-aastane luuletaja Juraj Cintula tulistas 2024. aasta 15. mail rahvuslasest Kremli-meelset Ficot lähedalt neli korda, haavates teda raskelt.

Rünnak leidis aset pärast valitsuse istungit Kesk-Slovakkia kaevanduslinnas Handlovás, kui Fico tänavale toetajaid tervitama läks.

Sündmuskohal kinni peetud Cintula on öelnud, et tulistas Ficot kavatsusega teda haavata, kuid mitte tappa.

Kohus tunnistas ta aga süüdi terrorisüüdistustes, mõistes talle 21-aastase vangistuse rangeima režiimiga vanglas.

Cintula tegutses "motiiviga takistada valitsuse nõuetekohast toimimist", ütles kohtunik Igor Kralik otsust ette lugedes. "Kohtul ei olnud kahtlust, et kuritegu pandi toime ja et tegemist oli eriti raske kuriteoga," lisas kohtunik.

Cintula näis otsuse ettelugemise ajal rahulik.

Tema advokaat Namir Alyasry ütles pärast istungit ajakirjanikele, et kaebab otsuse suure tõenäosusega edasi.

Kohtuprotsess erikuritegude kohtus Kesk-Slovakkia linnas Banská Bystricas algas juulis.

Fico ise tunnistusi ei andnud, kuid tegi pärast rünnakut uurijatele videoavalduse, mis kohtus ette mängiti.

Prokurörid süüdistasid Cintulat algselt ettekavatsetud mõrvas, kuid hiljem klassifitseerisid tulistamise ümber terrorirünnakuks, viidates tema poliitilisele motivatsioonile.

"See oli seda väärt," tsiteeris kohalik meedia Cintulat, kes hüüdis seda selle kuu alguses pärast oma lõpukõne pidamist kohtust lahkudes.

Lekkinud video kohaselt ütles Cintula pärast tulistamist politseile, et soovis protestida Fico valitsuse sammude vastu, sealhulgas sõjast laastatud Ukrainale antava sõjalise abi peatamise vastu.

Ficole tehti pärast atentaati kaks pikka operatsiooni ja ta naasis kahe kuu pärast tagasi tööle.

61-aastane Fico on neljal mittejärjestikusel ametiajal olnud Slovakkia peaminister. Praegu juhib ta kolmest erakonnast koosnevat koalitsiooni, mis on valitsenud riiki alates 2023. aastast.

Pärast ametisse naasmist on Fico valitsus jõustanud karme meetmeid mittetulundusühingute, kultuuriasutuste ja mõnede meediaväljaannete vastu, mida ta peab "vaenulikuks". Fico tegevus on riigis esile kutsunud proteste.

Eelmisel kuul kiitis parlament heaks põhiseaduse muudatuse, millega piiratakse LGBTQ-õigusi osana laiaulatuslikust reformist, mis annab siseriiklikule õigusele ülimuslikkuse Euroopa Liidu õiguse ees.

Fico suhete edendamine Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga on samuti toonud kaasa tuhandete slovakkide protestid.

Oma viimases kohtukõnes ütles silmnähtavalt emotsionaalne Cintula kohtule, et teda motiveeris "moraalne meeleheide". Ta nimetas oma kaitsekõnet "manifestiks kõigile neile, kes tunnevad, et võimu ülbusele, korruptsioonile ja valedele ei ole kohta riigis, kus meie lapsed üles kasvavad".

Kunagine Fico pooldaja Cintula muutis meelt, kui peaminister tema enda sõnul "võimust joobununa hakkas tõde väänama", tehes "irratsionaalseid otsuseid, mis kahjustavad seda riiki".

Rünnakut kirjeldades ütles Cintula, et teadis, et tal on otsustamiseks vaid sekundid, kui ta seisis rahvahulgas Ficoga silmitsi.

"Peaminister kehastas aastatega kogunenud frustratsiooni ja meeleheidet," ütles Cintula.

Fico on süüdistanud Cintulat, et too on "vihkamise vili, meedia ja opositsiooni loodud palgamõrvar".