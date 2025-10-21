X!

Michal: Tallinnas tuleks igal juhul nelikliit ära teha

Foto: Siim Lõvi /ERR
Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Tallinnas tuleks nelja osapoolega koalitsioon ära teha ja kutsus Isamaad selles osalema.

Michal rääkis parasjagu sellest, et Eestile ei ole vaja uut valitsuskoalitsiooni, mis tooks kaasa uue segaduse. See oli vastus Isamaa esimehele, kes tegi üleskutse Michalil peaministri kohalt tagasi astuda.

Michal tegi omakorda Reinsalule soovituse. "Tema võiks hoopis edasi astuda, astugu sinna Tallinna koalitsiooni, mitte ärgu tehku ennast huvitavaks," ütles Michal.

"Ma ei ole alati olnud suur Jevgeni Ossinovski fänn ja ilmselt tema fännklubi kohe ei moodusta, aga praegusel hetkel ma ütleks küll, et see neliklinnavalitsus tuleks igal juhul ära teha. See on hästi tasakaalus ja inimesel tuleks üle saada oma erinevatest arvamustest," rääkis Michal.

"Ja ma ei kujuta kuidagi ette, et ükski Isamaa valija suudaks heaks kiita selle, et nad Keskerakonnaga lähevad," lisas ta.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, kas Michal ootab Isamaad ka endiselt riigi tasemel valitsuskoalitsiooni. "Hetkel tunnistan, et see ootus on oluliselt jahenenud. Me saame eelarve kenasti tehtud ka ilma Urmas Reinsalu suurte mõteteta," sõnas Michal.

Michal ütles, et Isamaa on hakanud ekrestuma. "Mõnedele on see hea uudis, sest Isamaa katab ka EKRE turgu. Seesama Tartu Kris Kärneri näide ja paljud teised asjad. Kui EKREIKE varem oli selline teoreetiline kontseptsioon, siis täna ma näen, et osa sellest EKREIKE igatsusest on Isamaa sisse kolinud," lausus Michal.

Michal rääkis, et Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse, eesotsas Pärtel-Peeter Perega, otsus tagasi astuda, oli juhatuse enda oma. "See oli nende enda otsus. Nii või teisiti Tallinna piirkonna juhatuse ajaline mandaat sai täis ja uued valimised tuli välja kuulutada, nad otsustasid, et nad annavad teada tagasi astumisest, kutsuvad kõiki kandideerima ja valivad endale uued juhatuse ja piirkonna juhi," kommenteeris Michal.

Michal kommenteeris ka erinevate reformierakondlaste kriitikat, mis ütleb, et Reformierakonna kehvas valimistulemuses on süüdi suvised südmused ja ütles, et Pärtel-Peeter Pere on saanud liigselt kriitikat.

"Pärtelile on palju ülekohut tehtud, mina võtaks teda kaitsta, aitab sellest inimeste süüdistamisest. Ma ütleks nii, et valimised on poliitikute jaoks selline vahefiniš ja puhastustuli. Kui valimised on läbi käidud ja uus mandaat saadud, siis sellele, mis on enne toimunud, tõmmatakse joon alla ja tehakse uut koalitsiooni," ütles Michal.

"Mina julgen küll täna öelda, et ükskõik, kes meil Tallinna piirkonnas tegutseb, nende ühine huvi on teha see koalitsioon sotsiaaldemokraatide, parempoolsete ja Isamaaga. Ja ma arvan, et sinna koalitsiooni minnakse heas usus koos töötama neli aastat. See on see plaan," rääkis Michal.

"Jah, kindlasti see Tallinna segadus kasuks ei tulnud. Aga mina näen ikkagi riigi tasandilt suuremaid trende – majanduses on olnud keerulised ajad, samal ajal sõja rõhumine. Ka meedia peegeldus on tihti olnud, et kõik läheb halvemaks. /.../ Seetõttu mina ei võta üht elementi sellest kõigest välja. On olnud palju vastutuult Eesti riigile tervikuna, Reformierakonnale ka. Aga Reformierakond on tulevikku vaatav, majanduslikult arukalt mõtlev erakond ja võib-olla selle tõttu ma oleme ka pihta saanud, kuna seda tulevikku on mõnevõrra tumedamana nähtud. Me nüüd astume samme, et olla järjepidevad oma joones, teha ära need asjad, mis me oleme lubanud. Ja kui me seda teeme, siis ma usun, et inimesed saavad öelda, et jah, me teame, mida Reformierakond teeb, jah, me teame nende poolt olla," lausus Michal.

Esmaspäeval tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees ja erakonna Tallinna linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski ettepaneku Reformierakonnale, Parempoolsetele ja Isamaale alustada Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi.

Ettepaneku koalitsiooniläbirääkimisteks tegi Isamaale ka Tallinnas valimised võitnud Keskerakond.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus koguneb mõlemat ettepanekut arutama neljapäeval.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Saatejuhid olid Mirko Ojakivi ja Arp Müller

