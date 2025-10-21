Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi

Reformierakonna pressiteates seisis, et erakonna Tallinna juhatus otsustas võtta poliitilise vastutuse, astuda tagasi ja kutsuda kokku piirkonna üldkogu, kus valitakse Tallinna piirkonnale uued juhid. "Siis saab uus juhatus puhtalt lehelt alustada," ütles Tallinna piirkonna juhatuse liige Maris Lauri.

Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu toimub 16. novembril. Kuni uute juhtide valimiseni täidab juhatuse ülesandeid praegune Tallinna piirkonna juhatus.

"Me võtsime poliitilise vastutuse Tallinnas toimunu eest suvel. See mõjutas mitte ainult Tallinna tulemusi, ka see oleks põhjus olnud tagasiastumiseks. Aga mõju oli ju ka Eestis laiemalt meie erakonna tulemustele," ütles Maris Lauri teisipäevale ERR-ile antud intervjuus.

Lauri lisas, et seda, kas ka erakonna juhatus laiemalt vastutab, arutab järgmine erakonna juhatus.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse otsus, eesotsas Pärtel-Peeter Perega, tagasi astuda, oli juhatuse enda oma. "See oli nende enda otsus. Nii või teisiti Tallinna piirkonna juhatuse ajaline mandaat sai täis ja uued valimised tuli välja kuulutada, nad otsustasid, et nad annavad teada tagasi astumisest, kutsuvad kõiki kandideerima ja valivad endale uued juhatuse ja piirkonna juhi," kommenteeris Michal.

Michal märkis, et suvel Tallinna koalitsioonis toimunud segadus ei olnud ainus põhjus, miks Reformierakond äsjastel kohalikel valimistel kesise tulemuse sai.

"Jah, kindlasti see Tallinna segadus kasuks ei tulnud. Aga mina näen ikkagi riigi tasandilt suuremaid trende - majanduses on olnud keerulised ajad, samal ajal sõja rõhumine. Ka meedia peegeldus on tihti olnud, et kõik läheb halvemaks. /.../ Seetõttu mina ei võta üht elementi sellest kõigest välja. On olnud palju vastutuult Eesti riigile tervikuna, Reformierakonnale ka. Aga Reformierakond on tulevikku vaatav, majanduslikult arukalt mõtlev erakond ja võib-olla selle tõttu ma oleme ka pihta saanud, kuna seda tulevikku on mõnevõrra tumedamana nähtud. Me nüüd astume samme, et olla järjepidevad oma joones, teha ära need asjad, mis me oleme lubanud. Ja kui me seda teeme, siis ma usun, et inimesed saavad öelda, et jah, me teame, mida Reformierakond teeb, jah, me teame nende poolt olla," lausus Michal.