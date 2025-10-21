X!

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi

Eesti
Pärtel-Peeter Pere, tagapool Maris Lauri.
Pärtel-Peeter Pere, tagapool Maris Lauri. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus esmaspäeva õhtul toimunud koosoleku ajal tagasi. Kuigi juhatuse liikme Maris Lauri sõnul võeti sellega poliitiline vastutus, siis erakonna juhi Kristen Michali sõnul ei olnud suvine Tallinna poliitsegadus ainus Reformierakonna valimistel põrumise põhjus.

Reformierakonna pressiteates seisis, et erakonna Tallinna juhatus otsustas võtta poliitilise vastutuse, astuda tagasi ja kutsuda kokku piirkonna üldkogu, kus valitakse Tallinna piirkonnale uued juhid. "Siis saab uus juhatus puhtalt lehelt alustada," ütles Tallinna piirkonna juhatuse liige Maris Lauri. 

Reformierakonna Tallinna piirkonna üldkogu toimub 16. novembril. Kuni uute juhtide valimiseni täidab juhatuse ülesandeid praegune Tallinna piirkonna juhatus. 

"Me võtsime poliitilise vastutuse Tallinnas toimunu eest suvel. See mõjutas mitte ainult Tallinna tulemusi, ka see oleks põhjus olnud tagasiastumiseks. Aga mõju oli ju ka Eestis laiemalt meie erakonna tulemustele," ütles Maris Lauri teisipäevale ERR-ile antud intervjuus.

Lauri lisas, et seda, kas ka erakonna juhatus laiemalt vastutab, arutab järgmine erakonna juhatus.

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatuse otsus, eesotsas Pärtel-Peeter Perega, tagasi astuda, oli juhatuse enda oma. "See oli nende enda otsus. Nii või teisiti Tallinna piirkonna juhatuse ajaline mandaat sai täis ja uued valimised tuli välja kuulutada, nad otsustasid, et nad annavad teada tagasi astumisest, kutsuvad kõiki kandideerima ja valivad endale uued juhatuse ja piirkonna juhi," kommenteeris Michal.

Michal märkis, et suvel Tallinna koalitsioonis toimunud segadus ei olnud ainus põhjus, miks Reformierakond äsjastel kohalikel valimistel kesise tulemuse sai.

"Jah, kindlasti see Tallinna segadus kasuks ei tulnud. Aga mina näen ikkagi riigi tasandilt suuremaid trende - majanduses on olnud keerulised ajad, samal ajal sõja rõhumine. Ka meedia peegeldus on tihti olnud, et kõik läheb halvemaks. /.../ Seetõttu mina ei võta üht elementi sellest kõigest välja. On olnud palju vastutuult Eesti riigile tervikuna, Reformierakonnale ka. Aga Reformierakond on tulevikku vaatav, majanduslikult arukalt mõtlev erakond ja võib-olla selle tõttu ma oleme ka pihta saanud, kuna seda tulevikku on mõnevõrra tumedamana nähtud. Me nüüd astume samme, et olla järjepidevad oma joones, teha ära need asjad, mis me oleme lubanud. Ja kui me seda teeme, siis ma usun, et inimesed saavad öelda, et jah, me teame, mida Reformierakond teeb, jah, me teame nende poolt olla," lausus Michal.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:45

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

16:42

Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi alustab kirjandusfestivaliga Röögatus!

16:33

Tanklaketid vähendavad lojaalsusprogrammides kütusehinna soodustust Uuendatud

16:32

Eesti keeles ilmus David Lynchi elulooraamat "Unistamisruum"

16:25

Politico: EL on saavutamas kokkulepet Venemaa külmutatud varade kasutamiseks

16:24

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi

16:13

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

15:59

Michal: Tallinnas tuleks igal juhul nelikliit ära teha

15:45

Parempoolsed lükkasid Rakveres tagasi Isamaa kutse koalitsiooni

15:41

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.10

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

14:30

Reuters: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

20.10

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

15:29

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

07:44

Reinsalu jäi Keskerakonna kutse suhtes äraootavale seisukohale

20.10

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

20.10

Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

20.10

Keskerakond otsustas Tallinnas alustada läbirääkimisi Isamaaga

20.10

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

10:46

Riigiprokuratuur taotleb Grünthalilt saadikupuutumatuse võtmist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:45

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

16:13

Jefimova ujus USA-s karjääri esimesed Eesti rekordid jardibasseinis

15:41

Eesti veemotosportlased tõid Itaaliast koju kaks maailmameistritiitlit

14:51

Reali read hõrenevad El Clasico eel

loe: kultuur

16:42

Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi alustab kirjandusfestivaliga Röögatus!

16:32

Eesti keeles ilmus David Lynchi elulooraamat "Unistamisruum"

14:33

DEW8 ja Genka andsid välja filmi "Uus raha" muusika

13:10

"Kirjandusministri juures" hooaja avasaates on külas Paul-Eerik Rummo

loe: eeter

15:33

Kuuse ja Hanso Atlandi ületuse kirja pannud Kaio: see tegi neist paremad inimesed

12:27

Raag: kui neljandale korrusele kõndimine ajab hingeldama, hakkab kelluke helisema

11:24

Arst: meeste reieluukaela murd on kaks korda surmavam kui naistel

10:59

Pennie: olen saatusele tänulik, et esimesel korral lavakasse sisse ei saanud

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (21.10.2025 15:00:00)

12:55

Raadiouudised (21.10.2025 12:00:00)

10:35

Valimisliit Plaan B plaanib riigikogu valimistele minna erakonnana

10:30

TTJA loob poliitreklaami kontrolliks ekspertkomisjoni

09:50

Raadiouudised (21.10.2025 09:00:00)

20.10

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

20.10

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

20.10

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

20.10

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

20.10

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo