Maris Lauri taandub Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi kohalt

Reformierakonna Tallinna piirkonna juht Maris Lauri teatas neljapäeval erakonnakaaslastele, et taandub Reformierakonna Tallinna linnaorganisatsiooni juhtimisest. Lauri sõnul on otsuse põhjused eelkõige eraelulised.

"Tallinna piirkonna juhtimine vajab järjepidevat tähelepanu, aega ja energiat. Tunnen, et praeguses olukorras on sobiv aeg anda see vastutus edasi inimesele, kellel on võimalik sellele rollile valimiste eel täielikult pühenduda," ütles Lauri.

Maris Lauri jätkab Tallinna piirkonna juhina kuni järgmise Tallinna üldkoguni, mis toimub 16. augustil. Uue juhi valimise täpsem kord lepitakse kokku Tallinna juhatuse järgmistel koosolekutel.

Lauri kinnitas, et jätkab erakonna tegevusse panustamist ning lööb edaspidi kaasa eeskätt Mustamäel ja Nõmmel.

Maris Laurist sai Reformierakonna Tallinna piirkonna juhiks mullu sügisel. Varasem Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus eesotsas Pärtel-Peeter Perega astus oktoobris peale kohalikke valimisi tagasi.