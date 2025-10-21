X!

Sukles tunnustas Isamaa head tööd Haapsalu valimistel

Eesti
Haapsalu linn
Haapsalu linn Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Haapsalus võitis valimised erakond Isamaa, kogudes üle 40 protsenti haapsallaste häältest. Selle tulemusega jääb opositsiooni Haapsalus pikalt võimul olnud valimisliit Hari ja Urmas Sukles linnapeana ei jätka.

Haapsalus valimised võitnud Isamaa võttis volikogu 25 kohast 11. Isamaa esinumber Olavi Seisonen, kes kogus 957 häält, näeb Isamaa edu taga tugevat kampaaniat, aga ka linlaste soovi muudatusteks.

"Urmas Suklese troonilt tõukamine pole asi iseeneses, sest Urmas on siiski suure osa oma elust panustanud sellesse, et Haapsalu inimestele oleks hea elada, et ma pigem ütlen talle aitäh selle eest. Aga ongi aeg edasi liikuda nii Haapsalul kui ka Urmasel," rääkis Seisonen.

Haapsalus pikalt võimul olnud ja eelmistel valimistel volikogus 15 kohta saanud valimisliit Hari kukkus kõrgelt, saades seekord volikogus kaheksa kohta. Sukles sai 639 häält. Tulemusega Sukles rahul ei ole.

"Ei saa kuidagi rahul olla. Aeg oli selline, et esiteks Isamaa selline jõuline tõus üle Eesti, siis kindlasti see, et ma olen ise pikalt olnud. Tubli töö Isamaa poolt. Nad tegid ikkagi väga agressiivse valimiskampaania ja olid väga palju tänaval, ja meie oleks ka võinud nagu rohkem tänaval olla. Meie oleksime pidanud aimama, et rahva toetus ei ole loomulik," rääkis Sukles.

Volikokku said kahe kohaga veel Keskerakond, EKRE ja uue jõuna valimisliit Terve Haapsalu. Viimast näeb Isamaa ka oma koalitsioonipartnerina.

"Hariga koostöö on välistatud, seda saab raudkindlalt öelda, sest et tegelikult ka meie valijad selgelt avaldasid selleks soovi. Me oleme praegu alustanud läbirääkimisi Terve Haapsalu valimisliiduga ja esialgu on plaan nendega edasi minna ja aga ma ei välista ka tegelikult seda, et me kaasame EKRE mingisugusel ajahetkel," rääkis Seisonen.

"Me oleme sarnase nägemusega linnas toimuva osas ja muutmist vajavate tegevuste osas, nii et kõige lihtsam oli meil leida ühist keelt tõesti hetkel Isamaaga," lausus valimisliidu Terve Haapsalu esinumber Andres Õige.

Sukles ütles, et Hari kavatseb opositsioonis olla konstruktiivne.

"Kui nemad lollusi tegema ei hakka, siis meie opositsioonis olek ei ole selleks, et neile peavalu valmistada. Aga kui nad hakkavad noh, lollusi tegema, siis selge see, et me ei saa seda pealt vaadata," sõnas Sukles.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:22

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

21:18

Läti poliitkemplused koguvad tuure

21:07

Euroopa Komisjon ETS2 loobuda ei kavatse

21:06

Sukles tunnustas Isamaa head tööd Haapsalu valimistel

21:06

Saaremaal plaanib Isamaa võimuliitu EKRE ja Keskerakonnaga

20:43

Suusaliidu tegevjuht: ei olnud kindlust, kummale poole otsus langeb

20:42

Prantsusmaa ekspresident Sarkozy asus vanglakaristust kandma Uuendatud

20:27

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda Uuendatud

20:26

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

19:57

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:29

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha Uuendatud

14:30

Reuters: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö Uuendatud

20.10

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

07:44

Reinsalu jäi Keskerakonna kutse suhtes äraootavale seisukohale

19:56

Reformierakonna Tallinna piirkonna juhatus astus tagasi Uuendatud

20.10

Isamaa tegi Tartus Reformierakonnale ettepaneku võimuliidu moodustamiseks

10:46

Riigiprokuratuur taotleb Grünthalilt saadikupuutumatuse võtmist

20:27

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda Uuendatud

06:40

Bulgaaria avaldas valmisolekut avada oma õhuruum Putini lennukile

20.10

Keskerakond otsustas Tallinnas alustada läbirääkimisi Isamaaga

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:22

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

20:43

Suusaliidu tegevjuht: ei olnud kindlust, kummale poole otsus langeb

20:26

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

19:57

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

loe: kultuur

18:50

Kumu Dokumentaali sarjas linastub film Frida Kahlost

18:45

Tallinnas algab noorele vaatajale mõeldud teatrifestival Naks

16:42

Tallinna Ülikooli kirjandusklubi Üdi alustab kirjandusfestivaliga Röögatus!

16:32

Eesti keeles ilmus David Lynchi elulooraamat "Unistamisruum"

loe: eeter

15:33

Kuuse ja Hanso Atlandi ületuse kirja pannud Kaio: see tegi neist paremad inimesed

12:27

Raag: kui neljandale korrusele kõndimine ajab hingeldama, hakkab kelluke helisema

11:24

Arst: meeste reieluukaela murd on kaks korda surmavam kui naistel

10:59

Pennie: olen saatusele tänulik, et esimesel korral lavakasse sisse ei saanud

Raadiouudised

18:50

Tartu linnas käivad koalitsioonikõnelused Isamaa ja reformierakonna vahel

18:40

Reformierakond pooldab Tallinna võimuliitu Isamaa, sotside ja parempoolsetega

18:40

Päevakaja (21.10.2025 18:00:00)

17:00

Euroopa Liit kaalub etanooli klassifitseerimist ohtlikuks aineks

15:25

Raadiouudised (21.10.2025 15:00:00)

12:55

Raadiouudised (21.10.2025 12:00:00)

10:35

Valimisliit Plaan B plaanib riigikogu valimistele minna erakonnana

10:30

TTJA loob poliitreklaami kontrolliks ekspertkomisjoni

09:50

Raadiouudised (21.10.2025 09:00:00)

20.10

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo