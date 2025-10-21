Sukles tunnustas Isamaa head tööd Haapsalu valimistel

Haapsalus võitis valimised erakond Isamaa, kogudes üle 40 protsenti haapsallaste häältest. Selle tulemusega jääb opositsiooni Haapsalus pikalt võimul olnud valimisliit Hari ja Urmas Sukles linnapeana ei jätka.

Haapsalus valimised võitnud Isamaa võttis volikogu 25 kohast 11. Isamaa esinumber Olavi Seisonen, kes kogus 957 häält, näeb Isamaa edu taga tugevat kampaaniat, aga ka linlaste soovi muudatusteks.

"Urmas Suklese troonilt tõukamine pole asi iseeneses, sest Urmas on siiski suure osa oma elust panustanud sellesse, et Haapsalu inimestele oleks hea elada, et ma pigem ütlen talle aitäh selle eest. Aga ongi aeg edasi liikuda nii Haapsalul kui ka Urmasel," rääkis Seisonen.

Haapsalus pikalt võimul olnud ja eelmistel valimistel volikogus 15 kohta saanud valimisliit Hari kukkus kõrgelt, saades seekord volikogus kaheksa kohta. Sukles sai 639 häält. Tulemusega Sukles rahul ei ole.

"Ei saa kuidagi rahul olla. Aeg oli selline, et esiteks Isamaa selline jõuline tõus üle Eesti, siis kindlasti see, et ma olen ise pikalt olnud. Tubli töö Isamaa poolt. Nad tegid ikkagi väga agressiivse valimiskampaania ja olid väga palju tänaval, ja meie oleks ka võinud nagu rohkem tänaval olla. Meie oleksime pidanud aimama, et rahva toetus ei ole loomulik," rääkis Sukles.

Volikokku said kahe kohaga veel Keskerakond, EKRE ja uue jõuna valimisliit Terve Haapsalu. Viimast näeb Isamaa ka oma koalitsioonipartnerina.

"Hariga koostöö on välistatud, seda saab raudkindlalt öelda, sest et tegelikult ka meie valijad selgelt avaldasid selleks soovi. Me oleme praegu alustanud läbirääkimisi Terve Haapsalu valimisliiduga ja esialgu on plaan nendega edasi minna ja aga ma ei välista ka tegelikult seda, et me kaasame EKRE mingisugusel ajahetkel," rääkis Seisonen.

"Me oleme sarnase nägemusega linnas toimuva osas ja muutmist vajavate tegevuste osas, nii et kõige lihtsam oli meil leida ühist keelt tõesti hetkel Isamaaga," lausus valimisliidu Terve Haapsalu esinumber Andres Õige.

Sukles ütles, et Hari kavatseb opositsioonis olla konstruktiivne.

"Kui nemad lollusi tegema ei hakka, siis meie opositsioonis olek ei ole selleks, et neile peavalu valmistada. Aga kui nad hakkavad noh, lollusi tegema, siis selge see, et me ei saa seda pealt vaadata," sõnas Sukles.