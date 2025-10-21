Läti poliitkemplused koguvad tuure

Läti poliitikas kihab veel enne eelarve vastuvõtmist. Meditsiinitöötajate ametiühing teatas, et ei usalda enam terviseministrit. Parlament võttis vastu Läti enda deklaratsiooni naiste ja perevägivalla kohta. Istanbuli konventsioonist lahkumist arutab seimi väliskomisjon.

Lätis diagnoositakse igal aastal 10 000 uut vähijuhtu, ligi 6000 inimest sureb sellesse raskesse haigusse. Onkoloogia on aga olnud üks kehvemini kättesaadavaid meditsiinivaldkondi riigis.

Teisipäeval kiitis valitsus heaks tegevuskava, mis peaks aitama vähijuhtumeid õigel ajal avastada ja ravida. Samal ajal leidis tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate ametiühing, et on paras aeg avaldada umbusaldust oma terviseministrist kolleegile Hosams Abu Merile, sest soovitud 13,5-protsendise palgatõusu asemel haigutab parlamendile saadetud eelarves ümmargune null.

"Kas mu arstidest ametikaaslased soovivad, et trükiksin need 130 miljonit eurot lihtsalt juurde," küsis terviseminister.

"Oleme palju investeerinud, et onkohaiged saaksid kaasaegseid ravimeid ja kvaliteetset arstiabi. Rohkem saame pakkuda ennetavaid läbivaatusi," ütles Meri.

Parlament võttis aga vastu opositsiooni algatatud naiste ja perede vastase vägivalla vastu võitlemise deklaratsiooni. Läti enda oma. Paljude arvates on see lihtsalt sõnamulin, mille seas ülesanne valitsusele töötada tuleva aasta märtsiks välja selleteemaline seaduseelnõu. Koalitsioonipartnerite erimeelsuste ajendiks saanud Istanbuli konventsioonist lahkumist arutatakse aga sama kirglikult kui eelarvet.

"Meie oma deklaratsioon kinnitab, et suudame seadusandjatena pakkuda oma jõududega probleemile lahendust. Ja seda sõltumata sellest, kas seimi enamus

otsustab Istanbuli konventsioonis jätkata või mitte," sõnas Läti seimi Rahvuslaste Ühenduse fraktsiooni liige Nauris Puntulis.

"Üha rohkem inimesi usaldab riiki ja tuleb abi saama muredele, mis neid vaevavad. Praegu, kui kaalutakse võimalust lahkuda Istanbuli konventsioonist, on paljud mures, ega riik oma kohustuste täitmisest ei loobu," lausus Läti seimi esimehe abi Zanda Kalnina-Lukaševica (Uus Ühtsus).

"Valitsuses kuulsime erinevaid seisukohti, kuid on selge, et Istanbuli konventsioonist lahkumine on märk ka rahvusvahelistes suhetes, sest paljud Euroopa-meelsed riigid on selle konventsiooniga ühinenud. Ja Türgi on ainsa maana sellest lahkunud," lausus Läti peaminister Evika Silina.

Lätis on parlamendivalimisteni jäänud aasta. President Edgars Rinkevics kinnitas, et parlament töötab ja riigipea sekkumist olukord ei nõua.