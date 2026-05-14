Lätis süveneb valitsuskriis: koalitsioonipartei Progressiivsed nõuab uut valitsust

Pärast kaitseminister Andris Sprūdsi tagandamist pole erakond Progressiivsed enam nõus Evika Siliņa valitsuses osalema.

"Praegusel peaministril ei ole Progressiivsete üheksat häält," ütles Šuvajevs kolmapäeval pärast kõnelusi.

Siliņa nõudis kaitseminister Andris Sprūdsi (Progressiivsed) lahkumist hiljutiste drooniintsidentide tõttu Lätis. Uueks kaitseministriks on kutsutud kolonel Raivis Melnis.

"Evika Siliņa on sisuliselt omaenda valitsuse kukutanud. Valitsus ei ole praktiliselt töövõimeline ja seda ei saa enam muuta," ütles Šuvajevs. Ta märkis, et on kaks varianti: kas Siliņa teatab ise tagasiastumisest või kukutab valitsuse Läti Seim.

"Kutsume president Edgars Rinkēvičsi üles alustama viivitamatult poliitilisi konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks," lisas ta.

Progressiivsed ei kutsu küll praegu oma ministreid valitsusest tagasi, kuid ei toeta enam selle jätkamist. Ise nad läbirääkimisi teiste poliitiliste jõududega uue valitsuse moodustamiseks ei ole, rõhutas Šuvajevs.

Siliņa ja Šuvajevsi kohtumisel käsitleti ka möödunud nädalavahetusel toimunut, mil Siliņa teatas nüüdseks endise kaitseministri Andris Sprūdsi tagasiastumise nõudest.

"See ei oma enam tähtsust," ütles Siliņa, kuna Sprūds on ametist lahkunud.

"On selge, et muutused on vajalikud. Vajadusel jätkame läbirääkimisi Progressiivsetega," lisas peaminister.

Läti seim kinnitas Evika Siliņa juhitud valitsuse ametisse 15. septembril 2023. Koalitsiooni kuulusid erakonnad Uus Ühtsus (JV), Roheliste ja Talunike Liit (ZZS) ning Progressiivsed.

Pärast Progressiivsete lahkumist koalitsioonist oleks JV-l ja ZZS-il kokku 41 häält, kuid valitsust on toetanud ka mõned fraktsioonivälised saadikud.