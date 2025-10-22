ÜI: kohalike valimiste eel üleriigilised reitingud suuresti ei muutunud

Konservatiivse suunitlusega Ühiskonnauuringute Instituudi (ÜI) tellitud ja Norstati läbiviidud uuringu põhjal toetas viimasel nädalal Isamaad 27,5, Keskerakonda 20,2 ja EKRE-t 18,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, kohalike valimiste nädal erakondade toetusi oluliselt ei muutnud.

Võrreldes nelja nädala taguse ajaga on samas liidripositsiooni hoidva Isamaa toetus 1,4 protsendipunkti võrra langenud ning vahe teisel kohal oleva Keskerakonnaga on mõnevõrra vähenenud, olles praegu 7,3 protsendipunkti.

Kolmandal kohal paiknev EKRE jääb Keskerakonnast 1,7 protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond 12 protsendi, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11,8 protsendi, Parempoolsed 5,4 protsendi ning Eesti 200 2,2 protsendiga.

Erakondade toetus möödunud nädalal. Autor/allikas: Ühiskonnauuringute Instituut/Norstat

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 78 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 22. septembrist 17. oktoobrini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku, seda kombineeritud meetodil telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse.