Viljandis on võimalik nii Isamaa juhitav kui ka Isamaa-vastane koalitsioon

Viljandi linna koalitsioonikõnelustel on kõik veel lahtine. Valimised võitnud Isamaal oleks võimu teostamiseks vaja leida vaid endale partner ning matemaatiliselt, aga ka ideoloogiliselt piisaks sellest näiteks EKRE-st. Samas on võimalik ka võimuliit, mis jätaks Isamaa üldsegi opositsiooni.

Opositsiooniline Isamaa saavutas Viljandi linna 27-liikmelises volikogus 11 kohta ning tuli niiviisi valimiste võitjaks.

Isamaa esindaja Helir-Valdor Seeder ütles, et valimisvõit oli selge signaal, et valijad soovivad Viljandis muutust. Seeder rääkis, et see, kellega võimuliit moodustada, on veel aga lahtine.

Nädala jooksul plaanitakse kohtuda kõigi volikogusse valitud erakondadega. Nii sotsiaaldemokraatliku taustaga valimisliiduga Südamega Viljandis, Reformierakonnaga kui ka EKRE-ga.

Viimastel aastatel on Isamaa olnud aga nii valimisliiduga Südamega Viljandis kui ka Reformierakonnaga olnud nii mitmeski olulises küsimuses vastandlikel positsioonidel.

"Tõsi on küll see, et meil on Viljandi linna juhtimise küsimustes ja mitmetes olulistes küsimustes olnud Südamega Viljandis valimisliiduga erinevaid arvamusi, väga põhimõttelisi erinevusi, nii ka Reformierakonnaga, peab tunnistama. Eks läbirääkimiste käigus selgub siis, kui suured erimeelsused meil tulevikku vaatavalt linnajuhtimise osas on," rääkis Seeder.

Viljandi reformierakondlaste juht, praegune linnapea Johan-Kristjan Konovalov ütles, et nemad ei hakka kedagi välistama ning koostöö Isamaaga oleks tehtav.

Ka valimisliidu Südamega Viljandis esinumber Juhan-Mart Salumäe ütles, et võimuliit Isamaaga oleks keeruline, kuid võimalik. Ta nentis, et kahe poole vaated osades olulistes teemades siiski lahknevad.

"Meie näeme ka seda, et Viljandi linna liikluskorralduses peame liikuma edasi selles suunas, et jalgratturite ja jalakäijate turvalisust rohkem tõsta, mis paratamatult tähendab võib-olla teatud puhkudel ebamugavamaid lahendusi autojuhtide jaoks, aga autojuhtide ligipääs erinevatesse kohtadesse on jällegi Isamaa puhul oluline teema olnud," rääkis Salumäe.

Seeder märkis, et EKRE-ga on Isamaal ühisosa samas päris suur. Ka Viljandi EKRE juht Silvia Takkel ütles, et kaks erakonda sobivad ideoloogiliselt hästi kokku. Üks küsimusi on tema jaoks aga see, kas Isamaa ja EKRE ühehäälelisest enamusest volikogus piisaks, et tõhusalt võimu teostada.

Ja siis oleks võimalik tegelikult moodustada võimuliit ka üldse ilma Isamaata. Sellisel juhul moodustaks koalitsiooni valimisliit Südamega Viljandis, Reformierakond ja EKRE. See, ka päriselt nii ka läheb, on kõik veel aga lahtine.