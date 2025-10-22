Pärnu võimukõnelejad: ühisosa on suurem kui paistab

Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Keskerakonna, EKRE, Parempoolsete ja valimisliitude Südamega Pärnu ning Pärnu Ühendab esindajad kinnitasid kolmapäeval, et nende ühisosa on suurem kui esmapilgul tunduda võib. Linnapea koht läheb EKRE-le.

Andrei Korobeinik Keskerakonnast ütles, et koalitsiooni osapooled usuvad, et ühisosa on üsna suur.

"Järgmisel neljal aastal on Pärnul tõsised väljakutsed. Esimeste asjadena me kindlasti peame ära klaarima probleemid, mis on kerkinud eelnevatel aastatel, nagu lasteaia toitlustus, parkimiskord, maamaksu teema jne. Aga Pärnu vajab suurt eesmärki ja ma usun, et just sellises koosseisus on nende eesmärkide saavutamine võimalik," rääkis Korobeinik.

Valimisliidu Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg ütles, et tema jaoks on tähtis, et linnajuhtimises oleks rohkem tähelepanu pööratud inimestele ja ettevõtetele.

"Ma olen täiesti veendunud, et kodanikud ja ettevõtjad ei pea linnavalitsuse poole pöördudes ootama vastuseid 30 päeva. Ma olen ka täiesti veendunud, et kui tulevad inimeste muret petitsioonide vormis, siis volikogu peab pöörama neile senisest rohkem tähelepanu," lausus ta.

Valimisliidu Pärnu Ühendab esinumber Meelis Kukk on veendunud, et laua taga olevate poliitiliste jõudude koostoo on võimalik, saab olema konstruktiivne ja kestab neli aastat.

"Ma arvan, et just selline viiene kooslus on elujõulisem ja parem, sest see põhi, millele me oma tegevuse üles ehitame, on suurem," ütles Kukk.

"Me oleme siin selle eesmärgiga, et ellu viia meie valimisprogrammides antud lubadused, mis suures osas on elu ja pärnakate elujärje edasi viimine ja parendamine," sõnas ta.

Kari Maripuu Parempoolsetest märkis, et kui viis erakonda peavad oma valimisprogrammist taandama maha oma kõige suuremad erimeelsused, siis jääb alles ühisosa.

"Kui me kõik viiekesi teame, et meie kõigi häälest sõltub selle ühisosa elluviimine, siis me kõik pingutame, igaüks eraldi märkimisväärselt rohkem selle nimel, et seda ka ellu viia, sest me teame, et kui me seda ei tee, siis see koalitsioon ei püsi," ütles Maripuu.

Maripuu sõnul on Parempoolsete eesmärk koalitsioonis seista ettevõtluse eest. Ta lisas, et teadaolevalt ei ole Parempoolsete programmis punkte, mis läheks teravalt vastuollu nelja potentsiaalse koalitsioonipartneriga.

EKRE esindaja Valmar Veste sõnul nõustub ta eelkõnelejatega. "Olen tutvunud kõigi programmiga ja seda ühisosa on oluliselt rohkem kui esmapilgul tundub," sõnas Veste.

"Ma olen täiesti kindel, et need viis jõudu esindavad Pärnu linna paremini kui väiksem hulk poliitilisi ühendusi, sest siin ongi viie erineva kogukonna valijad. Ja linn ongi ju see, mis koosneb erinevatest inimestest ja kui saab erinevate kogukondade mõtteid ellu viia, siis milles probleem," lausus Veste.

Ta ütles, et peab tähtsaks ka laste huvihariduse kättesaadavamaks tegemist.

Vastates küsimusele EKRE vastuseisust Rail Balticule, ütles Vaste, et Pärnu linn Rail Balticut ei ehita. "Raudteeühendus Tallinnaga on oluline, väga vajalik ja tuleb kindlasti ellu viia. Ja kõik taristu, mis sinna juurde käib, mida linn peab arendama ja välja ehitama - me oleme kahe käega selle poolt," ütles Veste.

ERR-i Pärnu korrespondent Kristi Raidla küsis Andrei Korobeinikult, miks on linnapeakandidaat Valmar Veste, kes sai 311 häält, aga mitte 1303 häält saanud Kristel Voltenberg või 1450 häält saanud Andrei Korobeinik ise.

"Linnapeakandidaat on EKRE eindaja. EKRE võitis valimised selles arvestuses. Ja ka Mart Helme sai esikoha individuaalses arvestuses. Mart ise ütles, et ta läheb volikokku ja linnapea ambitsiooni tal ei ole. Oluline on see, et linnapea saab oma tööga hakkama. Ma Valmarit tunnen mitu aastat ja mul on isiklikult see veendumus olemas," vastas Korobeinik.

Vastates küsimusele, kas loodava koalitsiooni eesmärk on Reformierakond ja Isamaa võimu juurest eemal hoida, ütles Korobeinik, et eesmärk on viia ellu Isamaa valimislubadus, et Pärnu vajab muutust. "Kahjuks me näeme, et Isamaa ise ei ole võimeline seda valimislubadust ellu viima. Meie tulime siis valimiste võitjale appi," ütles Korobeinik.

Korobeinik rääkis ka, et loodav koalitsioon soovib vähendada Pärnu abilinnapeade arvu ühe võrra.