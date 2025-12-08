Pärnu volikogu valis Kristel Voltenbergi linnapeaks

Vastne linnapea Kristel Voltenberg ütles, et tal on Pärnu esimese naislinnapeana hea tunne ja ta soovib poliitilisse kultuuri tuua senisest rohkem südamega mõtlemist ja mõistusega tegutsemist ning hoolimise ja hoidmise jõudu. Voltenberg soovib lihtsustada asjajamist ja teha senisest paremat koostööd ettevõtjatega.



"Kõigepealt, nii nagu koalitsioonilepingus ka kirjas, senisest avatum ja linnakodaniku poole suunatud linna juhtimine. Ma tahan kiiresti kohtuda ka ettevõtjatega, soovin kokku kutsuda ettevõtjate ümarlaua, et arutada tegelikult neid küsimusi, mis ettevõtjaid võiksid ka huvitada. See on väga-väga oluline meie ettevõtluskeskkonna võimekaks, kiireks ja toimekaks arenemiseks. Me hakkame liikuma kiiresti ka kümne aasta peale ettenähtava eesmärgi suunas. See on siis Pärnu Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2036," sõnas Voltenberg.

Lisaks Voltenbergile seadis opositsioon kandidaadina üles ka Siim Suursilla erakonnast Isamaa, kes sai 14 häält.

Volikogu kinnitas ka linnavalitsuse uue struktuuri. Linnavalitsus on kaheksaliikmeline, koosnedes linnapeast, neljast abilinnapeast ja kolmest osavalla juhist.

Rahanduse abilinnapea koht läks Meelis Kukele valimisliidust Pärnu Ühendab, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna abilinnapeaks sai Varje Tipp samuti valimisliidust Pärnu Ühendab. Majanduse ja arengu abilinnapea koht läks EKRE liikmele Valmar Vestele ja planeerimise abilinnapea koha sai Robert Kiviselg samuti EKRE-st. Paikuse osavallajuhi koht läks samuti EKRE-le ja selle sai Edgar Maier, Keskerakond sai Audru ja Tõstamaa osavallajuhi kohad ja neid ametikohti täidavad vastavalt Jüri Kirss ja Sander Kilk.

Abilinnapeade arv võrreldes eelmise nelja aastaga vähenes viielt neljale.

"Seni oli abilinnapäid meil viis. Me oleme siis ühe abilinnapea positsiooni ka tänase volikogu istungi toel kaotanud. Eelnevalt, kui sotsiaalvaldkond ja haridus-kultuur olid erinevate abilinnapeade kureerida, siis just nimelt need valdkonnad saavad siis olema ühe linnapea portfellis," ütles Voltenberg.

Volikogu esimeheks valiti eelmisel nädalal Keskerakonna liige Andrei Korobeinik.

24. oktoobril allkirjastasid viis poliitilist jõudu Pärnu linna uue koalitsioonileppe.

EKRE, Keskerakonna, Parempoolsete ning valimisliidu Südamega Pärnu ja Pärnu Ühendab kokkuleppe kohaselt saab Pärnu linnapeaks esimesel kahel aastal Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle 2026. aastal vahetab välja EKRE esindaja. Voltenberg jätkab seejärel volikogu esimehena.