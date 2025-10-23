X!

Elektrilevi soovib 90-päevase etteteatamistähtaja lühendamist

Majandus
Tormikahjude likvideerimine Võrumaal.
Tormikahjude likvideerimine Võrumaal. Autor/allikas: Jaanus Tanilsoo/Elektrilevi
Majandus

Elektrilevi tegi kliimaministeeriumile ettepaneku lühendada võrgutasu muutmise 90-päevast etteteatamistähtaega, märkides muu hulgas, et nii pikk tähtaeg võib tekitada neile varalist kahju.

Elektrituruseadus ütleb praegu, et jaotusvõrguettevõte jaoks kehtib võrgutasu muutmise korral vähemalt 90-päevane etteteatamistähtaeg.

Elektrilevi, kellele kuulub väga suur osa osa Eesti jaotusvõrgust, tegi kliimaministeeriumile ettepaneku tähtaja lühendamiseks 30 päevale, märkides, et nii pikk etteteatamistähtaeg ei ole põhjendatud, ei arvesta kaasaegseid vajadusi ning ei loo kliendi jaoks praktikas suurt lisandväärtust.

Lisaks võib 90-päevane etteteatamistähtaeg kujutada jaotusvõrguettevõtjale otsest varalist kahju, mida ettevõtja täna kehtiva regulatsiooni järgi võrgutasu kaudu kliendilt tagasi küsida ei saa, märkis Elektrilevi juht Mihkel Härm.

"Võrgutasu muutmisest etteteatamistähtaeg peab olema mõistlikult pikk selleks, et oleks tagatud kliendi õiguste kaitse, aga samas ei saaks ebamõistlikult kahjustada jaotusvõrguettevõtja huvid. Jaotusvõrguettevõtjatel peab olema võimalus läbi võrgutasu reageerida muutuvatele majanduslikele ja regulatiivsetele tingimustele mõistliku aja jooksul," kirjutas Härm kliimaministeeriumile.

Härma sõnul ei võida klient pikemast etteteatamistähtajas, vaid vastupidi – kui Elektrilevile ei laeku võrgutasust piisavalt raha, ei saa ettevõte rajada vajalikke uusi ühendusi ega teha parandus- ja hooldustöid. See tähendab, et võrguteenuse kvaliteet ja vastupidavus kannatab.

Ja lisaks – kui võrgutasu saaks kiiremini muuta ehk etteteatamistähtaeg oleks lühem, tähendaks see kliendi jaoks stabiilsemat hinda ja vältida saaks järske hinnahüppeid.

"Klientide huvides on, et võrgutasu muutuks mõõdukalt ja prognoositavalt, mitte hüppeliselt. Kui tasu korrigeeritakse õigeaegselt vastavalt jaotusvõrgu vajadustele, on hinnamuutused väiksemad ja paremini prognoositavad," märkis Härm.

Härm märkis ka, et seadusesse kirjutati 90-päevane etteteatamistähtaeg aastal 2003 ning Elektrilevil ei ole õnnestunud leida materjale, mis taolise tähtaja vajalikkust kuidagi seletaksid või põhjendaksid.

Härm: iga viivitatud päev toob kahju

Kuid 90-päevane viivitus on vaid osa ajast, mis kulub sellele, et võrgutasu näiteks tõsta. Enne seda peab jaotusvõrguettevõte saama kooskõlastuse konkurentsiametiga kooskõlastama. Konkurentsiametil on seaduse järgi menetlemiseks aega 90 kuni 180 päeva, praktika aga näitab, et menetlused võivad venida veel pikemaks, ütles Härm.

"Lähiajaloost on näide, kus Elektrilevi võrgutasu kooskõlastamise menetlus kujunes 554 päeva pikkuseks, millele järgnes veel 90-päevane etteteatamistähtaeg enne, kui uus ja muutunud oludele vastav võrgutasu sai kehtima hakata," märkis ta.

Iga päev, kui võrgutasu ei saa muuta tegelikele vajadustele vastavaks, toob aga kahju. Härm tõi näiteks, et kui Elering, kellele kuulub Eestis elektri põhivõrk, teatas sel suvel, et tõstab ülekandetasu rohkem kui 25 protsendi võrra, tähendas see Elektrilevile sisseostukulu suurenemist ligi kahe miljoni euro võrra kuus, sest nemad oma hinnakirja sama kiiresti muuta ei saa. Ja kuivõrd minimaalne ooteaeg on 90 päeva, tähendab see Elektrilevile lisakulu vähemalt kuus miljonit eurot, ütles Härm.

Elektrilevi jaoks moodustab ülekandetasu lausa 26 protsenti kulubaasist.

Samamoodi peaks võrgutasusse jõudma ka teised ettenägematud kulud. "Mitmed varem suhteliselt stabiilsena püsinud kulusisendid, mida jaotusvõrguettevõtja mõjutada ei saa (näiteks kaoelektri hind, võrgus tehtavate tööde hinnad), on hakanud kiiresti muutuma," märkis Härm.

See pole esimene kord, kui Elektrilevi teeb ettepaneku etteteatamistähtaja lühendamiseks. Aastal 2021 ei võtnud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Elektrilevi ettepanekut arvesse, põhjendades, et ministeerium ettepanekut ei toeta, sest see ei ole turuosaliste vahel arutelul olnud ning et see ei ole otseselt seotud direktiivi ülevõtmisega.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:40

Prokuratuur lõpetas Nordica uurimise kahtlustusi esitamata

11:34

Elektrilevi soovib 90-päevase etteteatamistähtaja lühendamist

11:31

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

11:31

Ühendkuningriigi teadlased lõid katkukindlad mutantsead

11:21

Maailmameistriks tulekuks pidi jooksma 114 tundi

11:07

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

11:02

Amazoni pilveteenuse rike paljastas taaskord moodsa maailma haavatavuse

10:59

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

10:50

EL ülemkogu kinnitab 19. sanktsioonipaketi

10:50

USA teatas sanktsioonidest Venemaa suurtele naftafirmadele

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.10

Sõja 1337. päev: Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

06:14

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

22.10

Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

22.10

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

22.10

Politico: Selmayr pidas Kallase meeskonnaga läbirääkimisi Brüsselisse naasmiseks

22.10

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

22.10

Klaas: ma ei kujutaks ette, et Michal tuleks mulle ütlema, mida Tartus teha

22.10

Lukas: linnapeakohast kohe algusest rääkimine oli viga

22.10

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:31

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

11:21

Maailmameistriks tulekuks pidi jooksma 114 tundi

10:59

ROK näitas Indoneesiale punast kaarti

10:31

Tribuntsov lõpetab MK-sarja Torontos

loe: kultuur

10:38

Eesti raamatu päeva veebiviktoriin: kas tunned paremini Aino Perviku loomingut või tema elu?

10:38

Galerii: kinos Sõprus esilinastus Erik Tikani dokfilm "Sinikollane"

09:25

Reti avaldas debüütalbumi "Blue Hour"

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

loe: eeter

11:07

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

09:56

Hea Hoo töökeskused pakuvad tööd ligi 800 erivajadusega inimesele üle Eesti

08:48

Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

08:13

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Frankie Animal

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (23.10.2025 09:00:00)

22.10

Päevakaja (22.10.2025 18:00:00)

22.10

Läti tuuleenergeetika arendamise esikohta hoiab Utilitas

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

22.10

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

22.10

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

22.10

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

22.10

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

22.10

Neljapäeval sajab ajuti vihma

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo