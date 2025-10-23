Isamaa ei otsustanud, kellega soovitakse Tallinnas koalitsioonikõnelusi alustada

"Juhatuses sai selgeks, et kuigi me näeme probleeme mõlemas potentsiaalses koalitsioonis, siis kõige tähtsam on tagada Isamaa programmiliste seisukohtade, milleks on valijad meile mandaadi andnud, ellu viimine. Selleks leppisime kokku, et koostame küsimused Isamaa jaoks olulistel teemadel, millele soovime vastuseid saada kõigilt Tallinna linnavolikokku jõudnud poliitilistelt jõududelt," ütles Isamaa Tallinna piirkonna esimees Riina Solman.

"See on lähenemine, mida on edukalt kasutatud koalitsioonide moodustamisel Soomes. Valija ootab Isamaalt, et me langetaks oma otsuse hoolikalt ja kaalutletult ning selline vaadete ja ideede kompamine aitab meil otsuse langetamisel edasi liikuda," lisas Solman.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski sõnas kolmapäeval, et tema hinnangul ei oleks Isamaa valijad rahul, kui erakond otsustaks luua nelikliidu asemel koalitsiooni Keskerakonnaga.

"Riskid on minu meelest nende jaoks väga suured. "Eesti vajab muutust" (Isamaa valimisloosung - toim) on arusaadav - kõik retoorika on suunatud 2027. aasta märtsikuusse (riigikogu valimised - toim) ja Reinsalu tahab saada peaministriks ning paljudes omavalitsustes, kus kampaaniat tehti sisuliselt Reformierakonna vastu, see toimis ja töötas. Tallinnas on päris keeruline, minu jaoks vähemalt, püüda sõnastada seda muutust sellega, et toome korruptsioonis süüdi mõistetud ja Isamaa valijale kindlasti kahtlase Keskerakonna tagasi võimule. Ma arvan, et Tallinna puhul on siiski see väärtusvalik hoopis teistsugune," ütles Ossinovski.

Ossinovski tegi esmaspäeval ettepaneku Isamaale, Reformierakonnale ja Parempoolsetele koalitsiooniläbirääkimiste alustamiseks. Keskerakond tegi ettepaneku Isamaale.