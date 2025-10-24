SDE, Reformierakond ja Parempoolsed ei kavatse Isamaa küsimustele vastata

Tallinna potentsiaalse nelikliidu osapooled Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja Parempoolsed ei kavatse vastata Isamaa saadetud 15 küsimusele Tallinna tuleviku kohta. Erakonnad kutsusid Isamaad hoopis otse koalitsoonikõnelustele.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, praegune Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et tunnustab Isamaa positiivset initsiatiivi ning peab seda heaks lähtepunktiks koostöö jätkumisele.

"Teie tõstatatud küsimused on igati legitiimsed aruteluteemad koalitsioonikõneluste raames. Mõistagi on ka sotsiaaldemokraatidel, Reformierakonnal ja Parempoolsetel mitmeid olulisi teemapüstitusi, mida kolleegidega teistest erakondadest käsitleda," ütles Ossinovski Isamaale saadetud kirjas.

"Samas pean oluliseks rõhutada, et neljast erakonnast koosneva võimuliidu tugevuseks oleks ühine väärtushoiak Tallinna ja Eesti arengu tuumküsimustes – üleminek eestikeelsele õppele, korruptsioonivaba valitsemine ja tõhus linnajuhtimine. Usun, et see väärtusvundament võimaldab edukalt jõuda kokkuleppele ka erinevates munitsipaalpoliitilistes üksikküsimustes," lausus Ossinovski.

Ossinovski kutsus üles uue võimuliidu moodustamisel tegutsema ilma venitusteta, sest juba lähinädalatel tuleb alustada järgmise aasta linnaeelarve kokkupanemisega.

"Sellest tulenevalt teen ettepaneku kohtuda nelja erakonna esindajatel esimesel võimalusel, et kaardistada nelja erakonna ühisosa ning liikuda seejärel edasi koalitsioonikõneluste faasi. Meie oleme valmis alustama juba täna," ütles Ossinovski.

Erakonna Parempoolsed juht Lavly Perling ütles, et nende erakond ei pea Isamaa kirjale vastamist vajalikuks.

"Esiteks – Parempoolsete Tallinna valitsemist puudutavad seisukohad on avalikud ja läbipaistvad. Neid saab igaüks lugeda meie kodulehelt www.parempoolsed.ee. Teine võimalus on vaadata ETV-s toimunud Tallinna linnapeakandidaatide debati salvestust," ütles Perling.

"Teiseks – me ei pea paralleelseid läbirääkimisi. Oleme andnud nõusoleku tulla laua taha, kui sotsiaaldemokraadid suudavad kolm ülejäänud erakonda reaalselt läbirääkimistele kokku tuua. See on ülesanne, mille on enda kanda võtnud SDE linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski," rõhutas ta.

"Kolmandaks – valija ootab praeguse määramatuse kiiret lõpetamist ja sisulise töö alustamist. Seda peaksid arvesse võtma kõik poliitilised jõud, kes praegu protsessiga seotud on," lisas Perling.

Ülaltoodud faktidest lähtudes ei pea Parempoolsed vajalikuks Isamaa küsimustele vastata.

Reformierakonna Tallinna läbirääkimiste delegatsiooni juhi Maris Lauri sõnul tunnustab Reformierakond Isamaa algatust ja peab seda heaks sammuks väärtuspõhise koostöö suunas. Ent Lauri ei öelnud, et Reformierakond saadetud küsimustele vastata kavatseks.

"Et arutelu oleks sisuline ja võrdne, pakume omalt poolt välja, et korraldame nelja erakonnaga ühise arutelu homme, laupäeval, võttes kaasa ka omapoolsed küsimused ja mõtted. See aitab alustada läbirääkimisi suurema ühisosa pealt – et Tallinna saaks juhtida ausalt, eestimeelselt ja läbipaistvalt," ütles Lauri.

Isamaa teatas neljapäeva õhtul, et ei otsustanud veel, kellega soovitakse koalitsioonikõnelusi alustada. Erakond pöördus kõigi linnavolikokku pääsenud erakondade poole kirjaga, milles toodud 15 põhiküsimusele soovib saada vastuseid.