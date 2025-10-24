X!

Rae vallas teeb Isamaa koalitsiooni parempoolsete ja sotsidega

Eesti
Gerli Lehe
Gerli Lehe Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kohalikel valimistel Rae vallas suurima häältesaagi saanud Isamaa erakond otsustas pärast läbirääkimisi kõigi volikogusse valitud nimekirjade esindajatega moodustada koalitsiooni koos parempoolsete ja sotsiaaldemokraatidega.

Kokku annab see koalitsioonile 15 kohta Rae vallavolikogu 25-liikmelisest koosseisust, tagades kindla enamuse.

Rae vallavanemaks saab kokkuleppe järgi Isamaa delegatsiooni juht Gerli Lehe, kes kogus valimistel 1304 häält. Rae vald saab seega esmakordselt naisvallavanema.

Lehe sõnul on uue vallavalitsuse prioriteet meelerahu ja stabiilsuse tagamine. "Alustame kohe Reformierakonna poolt seatud kodualuse maamaksu kehtestamise leevendamise võimaluste otsimist," kinnitas Lehe.

Rae vallavolikogu esimeheks saab erakond Parempoolsed juhatuse liige Andrus Kaarelson, kes kogus Rae vallas valimistel teise tulemuse – 583 häält.

Moodustatav koalitsioon seab eesmärgiks parandada valla juhtimiskultuuri ning muuta valla eelarve läbipaistvaks ja vallaelanikele arusaadavaks. "Uue võimuliidu üks esimesi samme on maamaksu järsu tõusu pidurdamine. Vaatame üle nii maamaksu määrad kui ka kodualuse maa maksusoodustuse, et see vastaks seaduses lubatud piiridele ja oleks õiglane Rae elanike suhtes," ütles Kaarelson.

Rae vallavolikogu esimene istung toimub esimesel võimalusel pärast valimistulemuste kinnitamist.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

