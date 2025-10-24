Raag: Parempoolsetele on aktsepteeritav Tallinnas ka opositsiooni jääda

Parempoolsete liige Ilmar Raag ütles "Terevisioonis", et Parempoolsetele on täiesti aktsepteeritav variant ka Tallinnas opositsiooni jääda. Raagi sõnul välistavad nad selle, et oleksid koalitsioonis vaid vormitäiteks.

"Meie tunnetus on selle koalitsiooni suhtes, et ega meil iga hinna eest sinna minna ei ole vaja. Võim iseenesest ei ole eesmärk omaette. Me läheme siis, kui me saame aru, et meil on mingi sisuline roll või et midagi sellist, mis on tõesti Parempoolne, saab selles koalitsioonis ka tehtud," lausus Raag.

"Eeldused selleks on väga väikesed, sest me näeme, et tegelikult sotsidega meil palju rohkem ühisosa ei ole, kui me tunnustame, et nad on kõik väga toredad inimesed," lisas ta.

Raagi sõnul on Parempoolsetele opositsiooni jääda täiesti aktsepteeritav variant. "Sest isegi kui me oleme volikogu saalis, siis meie hääl otsustab teatud otsuste puhul ikkagi midagi. Ja see on ka oluline," sõnas Raag.

Raag tõdes, et neljane koalitsioon ilmselt kaua ei püsiks.

Saatejuht Katrin Viirpalu küsis, milline võiks olla Parempoolsete taktika riigikogu valimistele vastu minnes oma reitingu tõstmiseks.

"Ma arvan, et Parempoolsete taktika võiks olla selline, kus me häälekalt väljendame oma seisukohti kõikides üksikutes küsimustes ja ka survestame ka volikogus olles neid otsuseid, mida võiks vastu võtta, et avalikkus seda teaks, et volikogu seda teaks. Ja kui jääb siiski võimalus, et need samad seisukohad võiksid ka linnavalitsuses teoks saada, siis miks mitte," vastas Raag.

"See on see koht, kus me ühel hetkel nende erakondadega hakkame rääkima oma 15 punktist, aga me teeme seda silmast-silma kõigepealt, et nii meil kui ka neil oleks võimalik kõigepealt ilma surveta asju arutada," ütles Raag veel.

Raagi sõnul võiks ka Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon Tallinnas toimida, kui selles liidus mõlemad erakonnad nii-öelda tasandavad teineteist ja jõutakse keskteeni.