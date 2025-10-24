Pärnu linnapeaks saab esialgu Kristel Voltenberg

Osapoolte teatel kannab koalitsioonilepet partnerite ühine soov viia Pärnu uude arengufaasi ning kujundada sellest Eesti parima elukeskkonnaga linn.

"Fookuses on professionaalne ja läbipaistev juhtimine, tugev kogukond ning otsused, mis lähtuvad pärnakate tegelikest vajadustest. Ühiselt seatakse eesmärgiks kujundada Pärnust Lääne-Eesti tõmbekeskus, kus haridus, ettevõtlus, kultuur, turvalisus ja sotsiaalhoolekanne toimivad ühtse ja toetava tervikuna," seisab teates.

Koalitsioonileppe prioriteetideks on linnajuhtimise läbipaistvuse suurendamine ning Pärnu ja kogu maakonna majandusliku jõukuse kasvatamine ettevõtluse arendamise, investeeringute soodustamise ja keskmise palgataseme tõstmise kaudu. Tähtsal kohal on ka laste huviringide tasuta kättesaadavus mõistliku piirmääraga, lasteaiatoitlustuse kriisi lahendamine, turvaliste kooliteede tagamine ja parkimiskorra kaasajastamine. Samuti nähakse ette maamaksu kasvu peatamine, avaliku ruumi arendamine ning aktiivne ettevalmistus Pärnu kandideerimiseks 2036. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile.

Leppe kohaselt asub Pärnu volikogu esimehena ametisse Keskerakonna esindaja Andrei Korobeinik. Linnapeana alustab tööd valimisliidu Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg. Tegemist on kohalike valimiste teise ja kolmanda tulemuse saanud poliitikutega. 2026. aasta lõpus liigub linnapea ametikoht Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esindajale, võimaldades kolmel suurimal partneril ühiselt linna juhtimises osaleda, seisab osapoolte teates.

Kolmapäeval antud pressikonverentsil ütles Andrei Korobeinik, et linnapeaks saab EKRE liige Valmar Veste.

Korobeinik selgitas reedel ERR-ile, et linnapeakoha jagamine loob koalitsiooni õiglasema õhkkonna. "Minu eesmärk on hoida seda koalitsiooni neli aastat ja see on võimalik ainult siis kui kõik partnerid on ka de facto võrdsed, mitte ainult de jure," ütles Korobeinik.

Pärnu võimuliidu moodustajate pressikonverents: Kristel Voltenberg, Andrei Korobeinik ja Valmar Veste Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR

Koalitsioonis jätkab tööd ka kohalike valimiste individuaalse häältesaagi võitja Mart Helme EKRE-st.