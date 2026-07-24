Pärnu koalitsioon jäi püsima, kuid tulevik on lahtine

Reedel hommikul kogunesid Pärnu võimuliidu osapooled, et arutada partnerite vahel lahvatanud tüli. Kuigi koalitsioon veel ei lagunenud, ei näe EKRE ega Keskerakonna esindajad erimeelsuste lahenemist.

"Jõudsime järeldusele, et peamine murekoht on sisekommunikatsioon ja meie partnerite vahel pole ühist arusaama," nentis keskerakondlasest linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik. Tema sõnul pole partnerite vahel usaldus taastunud.

Pärnu abilinnapea Valmar Veste (EKRE) rääkis, et reedese arutelu põhiteema oli koalitsiooni tulevik. "Tekkinud on tüli või usalduskriis ja koosoleku mõte oli kokku saada ja vaadata, kas meil on veel ühisosa," nentis ta.

Pärnu linnapea Kristel Voltenbergi sõnul räägiti reedesel kolmetunnisel kohtumisel, milline on olnud koalitsiooni toimimine ning millised on nende head ja vead.

Korobeinik on veendunud, et praegune koalitsioonilepe on väga tugev. Siiski on Keskerakonnal kavas tuleval nädalal arutada Isamaa ettepanekut uue koalitsiooni moodustamiseks. Samas ütles ta, et enne praeguse koalitsiooni lagunemist läbirääkimisi uue koalitsiooni osas ei tule.

"Tõepoolest on väga keeruline juhtida linna olukorras, kus selgub, et mõni osapool saab asjadest teistmoodi aru, räägite üle, aga ikkagi on erinev arusaam," lausus Korobeinik.

Voltenberg on varem öelnud, et tema jaoks on koalitsioon ammendunud. Korobeiniku sõnul täpsustas linnapea nüüd enda sõnu ja ütles, et koalitsioon on praeguses formaadis ammendunud. Korobeiniku väitel on praegu ainult linnapea Voltenberg öelnud, et koalitsioon on lagunenud.

Voltenberg ütles ERR-ile reedel, et lahendamatuid olukordi pole. "Küsimus on, kas kõik osapooled soovivad seda lahendada," lisas ta.

"Pärnu linnavalitsuses töö jätkub, mitte midagi ei muutu. Ikka tuleme hommikul tööle ja teeme oma tööd. Linn on hoitud. Koalitsioon püsib," kinnitas Voltenberg. Ta loodab, et Korobeiniku sõna peab ning läbirääkimisi uue koalitsiooni osas ei alustata enne eelmise lagunemist.

Veste sõnul selgus koosolekul, et osa koalitsioonipartneritega ollakse erineval arusaamal, kuidas on asju aetud, mida on räägitud, mis on tõsi ja mis mitte. Ta lisas, et praegu ollakse eriarusaamal linnapeaga. Veste selgitas, et kui muidu on olnud osapoolte läbisaamine hea, selgus reedesel koosolekul, et asjadest arusaamine on olnud erinev.

Veste ütles, et koalitsioon pole lagunenud, kuid selle koha pealt on keeruline edasi minna. "Tõusime lõpuks püsti ja tõdesime, et võime kasvõi esmaspäevani rääkima jääda, aga kui seisukohad on sellised, nagu need on, siis muutust ilmselt ei tule," ütles Veste.

Ka Korobeiniku sõnul ei viinud reedene koosolek osapooli lahendustele oluliselt lähemale. Voltenberg ütles, et tegi reedel ettepaneku teha vajadusel linnapea vahetus varem. "Õigupoolest olen ma selle ettepaneku teinud ka juuli algul," märkis ta.

Veste selgitas, et on olnud erinevaid arutelusid teemal, kes võiks olla järgmine Pärnu linnapea. Koalitsioonileppe järgi saab aasta lõpus selle koha EKRE, kuid Veste sõnul on käinud läbi mõte jätkata mõne teise kandidaadiga.

"Aga täna selgus, et neid jutuajamisi ühele osapoole mõistes pole olnud. See on väga kummaline koht, kus meie elame ühes reaalsuses ja üks inimene teises," tõdes Veste viidates sellele, et Voltenberg keeldus riigikokku kandideerimast, aga tahtis jätkata linnapeana.

"Ma pole mitte kunagi seadnud koalitsiooni toimimisel või selle jätkamisel kaalukeeleks enda isiklikku positsiooni," ütles Voltenberg.

Veste ütles, et EKRE plaanib esmalt kokku saada ja pakkumist uue koalitsiooni moodustamiseks kaaluda. Seejärel annavad nad pakkumisele tagasisidet.

Voltenberg lisas, et uudis Isamaa ettepanek Keskerakonnale ja EKRE-le uue koalitsiooni moodustamiseks tuli reedese arutelu ajal, mistõttu pole tal selle kohta veel midagi kommenteerida.

Praegu kuuluvad Pärnus koalitsiooni Parempoolsed, Keskerakond, EKRE ning valimisliit Südamega Pärnu.