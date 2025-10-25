Poliitikaeksperdid: Isamaa testib valijate reaktsiooni

Poliitikaeksperdid nendivad, et Isamaa on keeruliste valikute ees nii Tartus kui ka Tallinnas koalitsiooni moodustades, kuna see on strateegiline valik ülejärgmise kevade parlamendivalimistele vastu minnes. Ning praegu pole erakonnas siseselt suudetud otsustada, kumb on olulisem.

"Kui erakonna strateegilisem vaade on järgmised parlamendivalimised, siis on oluline suruda opositsiooni praegused võimuparteid, ehk eelkõige on neil märgiliselt olulisem saada Reformierakond eest ära, sellest ka erinevad sündmused Tartus või siin on ka laiemalt näha olnud," rääkis poliitikaekspert Annika Arras.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht Tarmo Jüristo leiab, et Isamaa jaoks oleks Tallinnas keerulisem nelikliidu loomine, sest sinna kuuluvad erakonnad konkureerivad paljuski samadele valijatele.

"Selle koos hoidmine 2027. aasta kevadsuvel saab olema palju keerulisem kui oleks koos hoida Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni. Ja mingis mõttes Keskerakonnal ja Isamaal on ka lihtsam minna valimistele, vastandudes üheskoos istuvale ja suhteliselt ebapopulaarsele valitsusele," lausus Jüristo.

Kuid ka valik Keskerakonnaga kokku minna pole lihtne, leiab Arras.

"Keskerakonnaga koalitsioon on hästi mitmel põhjusel neile ohtlik. Justnimelt väärtusküsimus. Seda on ka näha, et nad valmistavad ette nendes küsimustes, mida nad nüüd läbi avalikkuse küsivad. Nad justkui otsivad mingisugust märki või kinnitust, et saada õigustust sellele, kui nad lähevad Keskerakonnaga koalitsiooni," ütles Arras.

"Nad hetkel ka kavalalt mängivad, tõstavad oma aktsiate hinda, sest läbirääkimiste venitamise ja eri protsessidega nad tahavad, et vastaspool järjest enam ja enam annaks neile seda, mida nad tahavad. Ei saa välistada, et nelikliidu moodustamise tingimuseks saab linnapea positsioon," lisas ta.

Riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE) avaldas aga arvamust, et ehk pole Isamaal üldse raske otsust teha, vaid erakond naudib praegu lihtsalt tähelepanu keskpunktis olekut.

"Küsimus on selles, kuidas see koalitsioon tööle hakkab. Kui Isamaa valib nelikliidu kasuks, mis meil korra oli, kui see nelikliit suudab end kokku võtta ja sel korral hästi koostööd teha, siis ma arvan, sellest kõik need erakonnad, kes seal osalevad, võidavad. Kui läheb vastupidi, kordub see, et sellest saab ainult kaotada," arutles Kaljulaid.

"Täpselt sama on koostöö Keskerakonnaga, kui kõik laabub ja läheb hästi, siis võib see neile olla riigikogu valimistel väga hea asi, aga kui Keskerakonnaga tuleb probleeme, süüdistusi venemeelsuses, korruptsioonis ja kõike muud taolist, siis võib sellest Isamaa kaotada," sõnas Kaljulaid.

Mismoodi aga Isamaa valija emma-kumma lahenduse vastu võtaks?

"Viimastele uuringutulemustele tuginedes paistab sedamoodi, et Keskerakonna-Isamaa koalitsioon on nii Keskerakonna kui ka Isamaa valijatele laias laastus kõige vastuvõetavam. Tallinnas on see natuke keerulisem, Tallinna Isamaa valija paistab olevat veidike skeptilisem, aga kui vaadata alternatiivi, siis on Isamaa valijad ka tõrksad minema koalitsiooni Reformierakonnaga, kellele Isamaa oma kampaaniates reljeefselt vastandunud on," ütles Tarmo Jüristo.