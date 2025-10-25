X!

Nädal lõppeb vihmasajuga

Foto: Siim Lõvi /ERR
Nädala viimasel päeval sajab üle Eesti vihma. Sooja on kuni 11 kraadi.

Öö tuleb valdavalt pilvine. Sajab vihma ning mõnel pool on sadu tugev. Tuul pöördub kõikjal järk-järgult läände ja edelasse puhudes kiirusega 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 7 kuni 10 kraadi.

Pühapäeva hommik tuleb pilvine ja vihmane. Saartel aga on kohatisi selgimisi ja sajuhooge hõredalt. Tuul puhub valdavalt läänest ja edelast, saartel lõunast, kiirusega 2 kuni 7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib vahemikus 7 kuni 10 kraadi.

Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev, kuid pärastlõunal edela poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul, mis õhtuks kõikjal lõunakaarde pöördub, kiirusega 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on oodata 7 kuni 11 kraadi.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

