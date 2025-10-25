Nädal lõppeb vihmasajuga
Nädala viimasel päeval sajab üle Eesti vihma. Sooja on kuni 11 kraadi.
Öö tuleb valdavalt pilvine. Sajab vihma ning mõnel pool on sadu tugev. Tuul pöördub kõikjal järk-järgult läände ja edelasse puhudes kiirusega 3 kuni 9, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 7 kuni 10 kraadi.
Pühapäeva hommik tuleb pilvine ja vihmane. Saartel aga on kohatisi selgimisi ja sajuhooge hõredalt. Tuul puhub valdavalt läänest ja edelast, saartel lõunast, kiirusega 2 kuni 7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib vahemikus 7 kuni 10 kraadi.
Päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on mõnel pool tugev, kuid pärastlõunal edela poolt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt lääne- ja edelatuul, mis õhtuks kõikjal lõunakaarde pöördub, kiirusega 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on oodata 7 kuni 11 kraadi.
