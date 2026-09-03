Reedel jätkuvad vihmahood

Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb ja sajuala laieneb Liivi lahelt üle maa kirdesse. Paljudes kohtades on tugevat sadu ja võib olla ka äikest. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, Liivi lahe ümbruses aga tuul tugevneb, puhudes iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 15 kraadi.

Hommikul sajab tihedamalt ja tugevamalt Liivi lahe ümbruses ja mandri keskosas. Endiselt püsib ka äikeseoht. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja kagutuul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, Liivi lahe ümbruses edelatuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päeval vihmahood jätkuvad ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde, Lõuna-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 18 kraadi.

Laupäev toob sagedasi vihmahooge, mis harvenevad õhtuks. Läänekaare tuul tugevneb ning öösel on sooja 7 kuni 15, päeval 14 kuni 18 kraadi.

Pühapäeva öösel on vihmahooge hõredalt, päeval laialdasemalt, aga need on pigem lühiajalised ja sajuhulk jääb võrdlemisi väikeseks.

Prognoos uue nädala alguseks lubab kohatisi hoovihmasid ning päevast õhusooja kuni 20 kraadi.