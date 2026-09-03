X!

Reedel jätkuvad vihmahood

ilm
Foto: Priit Mürk/ERR
ilm

Reedel sajab hooti vihma. Sooja tuleb kuni 18 kraadi.

Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb ja sajuala laieneb Liivi lahelt üle maa kirdesse. Paljudes kohtades on tugevat sadu ja võib olla ka äikest. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, Liivi lahe ümbruses aga tuul tugevneb, puhudes iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 15 kraadi. 

Hommikul sajab tihedamalt ja tugevamalt Liivi lahe ümbruses ja mandri keskosas. Endiselt püsib ka äikeseoht. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, Lõuna-Eestis lõuna- ja kagutuul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, Liivi lahe ümbruses edelatuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi. 

Päeval vihmahood jätkuvad ja sadu on mitmel pool tugev. Pärastlõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Mõõdukas tuul pöördub saartelt alates põhjakaarde, Lõuna-Eestis puhub lõuna- ja edelatuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusoe jääb vahemikku 13 kuni 18 kraadi. 

Laupäev toob sagedasi vihmahooge, mis harvenevad õhtuks. Läänekaare tuul tugevneb ning öösel on sooja 7 kuni 15, päeval 14 kuni 18 kraadi. 

Pühapäeva öösel on vihmahooge hõredalt, päeval laialdasemalt, aga need on pigem lühiajalised ja sajuhulk jääb võrdlemisi väikeseks. 

Prognoos uue nädala alguseks lubab kohatisi hoovihmasid ning päevast õhusooja kuni 20 kraadi. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

uus saade

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:29

Tiitlikaitsja Türgi lubas veerandfinaalis Saksamaale ühe geimi

22:20

Costa lubas Euroopa Liidu surve suurendamist Venemaale

22:19

ETV spordisaade, 3. september

21:59

Renet Vanker: mängupilt oli kõvasti etem, aga suudame juurde panna

21:58

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Reedel jätkuvad vihmahood

21:30

Möödunud suvi oli Eestis tavapärasest soojem

21:20

Rahapuuduses erihooldekodud sulgevad uksi

21:18

Meeste võrkpallikoondis sai kindla võidu Slovakkia üle

21:05

Eestit ähvardab oht maksta Euroopa Rahurahastust saadud summa tagasi Uuendatud

anna oma hääl

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11:42

Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

08:29

Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

02.09

Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi Uuendatud

20:41

Venemaa kaotas Ukraina rindel teist kuud järjest üle 40 000 sõduri Uuendatud

02.09

Pevkur mürsutehingust: toode pole kasutu, vaid ebakvaliteetne

02.09

Üks staažikamaid käsundusohvitsere paneb ameti koos Karisega maha

02.09

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Uuendatud

11:04

Hambaarstide infosüsteemist lekkisid patsientide terviseandmed

12:30

Tehisaru leidis Eestist tuhandeid seni kaardistamata põllusaari

21:05

Eestit ähvardab oht maksta Euroopa Rahurahastust saadud summa tagasi Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:29

Tiitlikaitsja Türgi lubas veerandfinaalis Saksamaale ühe geimi

22:19

ETV spordisaade, 3. september

21:59

Renet Vanker: mängupilt oli kõvasti etem, aga suudame juurde panna

21:18

Meeste võrkpallikoondis sai kindla võidu Slovakkia üle

loe: kultuur

18:54

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

18:39

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" on enese leidmise lugu

18:39

Kaido Ole pani uuel näitusel halva tunde piltidesse

18:26

Tšellist Edgar Moreau: interpreet on tõlk helilooja ja publiku vahel

loe: eeter

16:53

Psühhiaater: sõltuvustele ei ole imeravimit

16:01

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

15:04

Psühholoog: lapse jaoks on kõige olulisem julgeda oma ärevusest rääkida

14:23

Vikerraadio sügisprogrammi jagub ajalugu, teadust ja uusi arvajaid

Raadiouudised

18:35

Maaelu Teadmuskeskuse uue hoone fuajee sai Oliver Soometsa loodud skulptuuri

18:35

Päevakaja (03.09.2026 18:00:00)

18:35

ERMi staatuse muutmine jõuab kooskõlastusringile

18:30

Eestit ähvardab oht, et kaduma läinud mürsuraha tuleb Euroopa Liidule tagasi maksta

15:20

Raadiouudised (03.09.2026 15:00:00)

13:35

Palgad tõusid aastaga 5,5 protsenti

13:30

Euroopa Liidus kaalutakse Vene kodanikele karmimaid viisapiiranguid

12:20

Raadiouudised (03.09.2026 12:00:00)

10:50

Lääneranna vald ei leidnud huvilisi päikesepargi rajamiseks

10:45

Tartu korterite müügiturul on praegu pakkumisi rohkem kui ostjaid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo