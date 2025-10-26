Vene õhurünnakus Kiievile sai vigastada vähemalt 26 inimest

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et linna Desnianski linnaosas tabas Vene rünnak üheksakorruselist elamut, mille teine ja kolmas korrus said kahjustada.

Kiievi linna sõjaväevalitsuse juht Tõmur Tkatšenko ütles, et Desnianski linnaosas sai pihta 16-korruseline elamu ja veel üks korruselamu Oboloni linnaosas, mille katusele kukkusid droonijäänused.

Tkatšenko ütles, et Desnianski linnaosas tabamuse saanud hoones puhkes tulekahju.

Sotsiaalmeediasse postitatud videotes on näha suurt tulekahju ühes pihta saanud hoones.

Vigastatud ohvrite seisundi kohta esialgu infot ei ole.

Väljaande The Kyiv Independent ajakirjanike sõnul oli Kiievis alates kella 2.35 kuulda mitut plahvatust. Ametnikud märkisid, et rünnaku ajal käivitati linnas õhutõrje.

Tegemist on juba järjestiku teise Venemaa öise õhurünnakuga Kiievile, ööl vastu laupäeva toimunud rünnakus sai kaks inimest surma ja vähemalt 11 inimest vigastada.

Austria erukindrali sõnul peab Euroopa seisma tõeliselt Ukraina kõrval

Sõjas jõudude tasakaalu muutmiseks tuleb tugevdada Ukraina õhutõrjesüsteemi ja kaitsetööstust ning Euroopa peab selgelt näitama, et seisab tõeliselt Ukraina kõrval ja mitte selle selja taga, ütles Austria sõjaline ekspert ja Austria relvajõudude erubrigaadikindral Gerald Karner.

"Otsustav tegur on õhutõrjesüsteemi tugevdamine. See peab olema Euroopa, Ameerika Ühendriikide ja NATO toetuse fookuses. Samal ajal on äärmiselt oluline, et Ukraina jätkaks oma kaitsetööstuse arendamist, sealhulgas logistikat, seadmete remonti ja taastamist ning selle kõige kaitsmist. Sama oluline on, et Euroopa näitaks selgelt, et seisab tõeliselt Ukraina kõrval ja mitte selle selja taga. See on fundamentaalne erinevus," rääkis erukindral laupäeval intervjuus uudistekanalile Ukrinform.

Karneri sõnul reageerib Euroopa aeglaselt, sest 27 valitsuse töö koordineerimine ei ole kerge.

"Kuid kui süsteem tööle hakkab, siis tegutseb see tõhusalt ja annab tulemusi," oli erusõjaväelane veendunud.

"Ma arvan, et Ukraina tunneb seda hiljemalt järgmisel aastal," ütles ekspert.

Karneri hinnangul hakkab see süsteem Brüsseli viimaste uudiste põhjal otsustades tõepoolest toimima.

"Euroopa kaitsetööstuse võimsused kasvavad ja toetus Ukrainale muutub süsteemsemaks. Euroopa ostab aktiivsemalt Ameerika relvasüsteeme, mis seejärel Ukrainale üle antakse. Euroopa Ülemkogu viimased otsused viitavad sellele selgelt. Ametlikult puudutavad need Euroopa Liidu ja NATO idatiiva kaitse tugevdamist, kuid praktikas tähendab see ka relvatarnete lihtsustamist Ukrainale," rääkis erukindral.

Ukrinform tõi välja, et Euroopa Liidu liidrid kinnitasid Brüsseli tippkohtumise kaitse- ja julgeolekualastes järeldustes vajadust tihedaks koostööks Ukrainaga ning selle integreerimiseks Euroopa kaitsetööstusesse.

Trump ei kavatse Putiniga aega raisata, kui Ukraina lepe pole võimalik

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et ei kavatse Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga kõnelusi planeerida, kui ei tea ette, kas Ukraina sõja lõpetamises on võimalik kokkuleppele jõuda.

"Ma ei taha oma aega raisata, kui kokkulepe pole võimalik," sõnas Aasiasse teel olnud USA liider presidendilennuki pardal ajakirjanikele.

Trump lisas, et tema suhe Putiniga on suurepärane, kuid väljendas pettumust asjade senise käigu üle.

"Mul on alati olnud suurepärane suhe Vladimir Putiniga, aga ma olen selles väga pettunud. Arvasin, et selle oleks saanud korda enne Lähis-Ida rahu," tõdes USA riigipea.

Ühendriigid teatasid kolmapäeval uute sanktsioonide kehtestamisest, mis on suunatud kahele suurele Vene naftafirmale ehk Rosneftile ja Lukoilile. Sanktsioonidest teatati pärast seda, kui Trumpi ja Putini vaheline Budapesti kavandatud kohtumine tühistati.

Trump lisas siiski, et loodab sõja ja sanktsioonide peatsele lõpetamisele.