X!

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad

Majandus
Lukoili logoga tankla silt Bulgaarias.
Lukoili logoga tankla silt Bulgaarias. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / NIKOLAY DOYCHINOV
Majandus

Venemaa suuruselt teine ​​naftatootja Lukoil teatas esmaspäeval, et müüb oma välismaal asuvad varad pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid eelmisel nädalal ettevõttele sanktsioonid kehtestasid.

Kavandatav varade müük on selle Vene suurfirma kõige olulisem samm pärast lääneriikide järjestikuste sanktsioonide kehtestamist Venemaa vastu seoses selle alustatud täiemahulise sõjaga Ukraina vastu 2022. aasta veebruaris.

"Lukoil annab teada, et seoses mitme riigi kehtestatud piiravate meetmetega kompanii ja selle tütarettevõtete suhtes teatab ettevõte oma kavatsusest müüa oma rahvusvahelised varad. Ettevõte on alustanud potentsiaalsete ostjate tehingupakkumiste läbivaatamist," seisab Lukoili esmaspäeval tehtud avalduses.

"Varade müük tehakse USA rahandusministeeriumi (OFAC) tegevuse lõpetamise litsentsi alusel," teatas Lukoil.

Väljaande Financial Times andmeil peab ettevõte teoreetiliselt müüma oma rahvusvahelised varad 21. novembriks, mil USA riigikassa hakkab käsitlema kõiki ettevõttega tehtud tehinguid Washingtoni sanktsioonide rikkumisena. Lukoil ütles, et kavatseb vajadusel taotleda OFAC-i litsentsi pikendamist "tagamaks oma rahvusvaheliste varade katkematut tööd".

Sanktsioonid on Lukoili suhtes praeguseks kehtestanud USA ja Ühendkuningriik.

USA president Donald Trump kehtestas Venemaa kahele suurimale naftaettevõtetele Rosneftile ja Lukoilile seoses Venemaa sõjaga Ukrainas sanktsioonid 22. oktoobril.

Ühendkuningriik võttis Lukoili ja Rosnefti sihikule juba 15. oktoobril ning pani sanktsioonide alla ka 44 niinimetatud Vene varilaevastiku tankerit.

Hoolimata sanktsioonidest Lukoili suhtes jättis Ühendkuningriik kuni 14. oktoobrini 2027 sanktsioonide alt välja Lukoili ja Rosnefti rahvusvahelised projektid Aserbaidžaanis ja Kasahstanis. Nende hulka kuuluvad Kaspia torujuhtme konsortsium (CPC), TengizChevroil, Shah Deniz, Lõuna-Kaukaasia gaasijuhe, Azerbaidžaani gaasivarustusettevõte ja Karatšaganak, teatas Veneuudisteagentuur Interfax.

Kehtestatud piiranguid kirjeldati kui uut katset karmistada Venemaa-vastaseid energiasanktsioone ja vähendada sellega Kremli tulusid, mis lubavad tal jätkata sõjapidamist Ukrainas.

Lukoil, mille peakorter asub Moskvas, annab umbes kaks protsenti maailma naftatoodangust. Selle nimi tuleneb kolmest naftalinnast Lukoili traditsioonilises tööpiirkonnas Lääne-Siberis Handi-Mansi autonoomses ringkonnas: Langepas, Urai ja Kogalõm. Lukoil moodustati 1991. aastal nendes kolmes linnas tegutsenud nafta- ja gaasiettevõtete liitmisel.

Ettevõte ei täpsustanud, millised varad konkreetselt maha müüakse.

Selle suurim välisvara on Iraagi West Qurna 2 naftaväli, mis on üks maailma suurimaid ja milles ettevõttel on 75-protsendine osalus. Venemaa uudisteagentuuri Interfax teatel ületas naftavälja toodang aprillis 480 000 barrelit päevas.

Ettevõttele kuulub Bulgaarias asuv 190 000 barrelit päevas tootva Lukoil Neftohim Burgase rafineerimistehas, mis on Balkani suurim, ning Petroteli naftarafineerimistehas Rumeenias. Interfaxi teatel on ettevõttel rafineerimistehas ka Hollandis.

Lukoil varustab naftaga Ungarit ja Slovakkiat, aga ka Türgi STARi rafineerimistehast, mis kuulub Aserbaidžaani ettevõttele SOCAR, mis sõltub suuresti Venemaa toornaftast.

Ettevõttel on osalusi ka naftaterminalides ja kütuse jaemüügikettides Euroopas ning mitmesuguseid projekte Kesk-Aasias, sealhulgas Kasahstanis, ning Aafrikas ja Ladina-Ameerikas.

Ettevõtte veebisaidi andmetel on Lukoil seotud projektidega Aserbaidžaanis, Kasahstanis, Usbekistanis, Iraagis, Egiptuses, Kamerunis, Nigeerias, Ghanas, Mehhikos, Araabia Ühendemiraatides ja Kongo Vabariigis.

Ettevõtte loomisel oli üheks juhtivaks tegelaseks Nõukogude Liidu tollane naftatootmise aseminister ja hilisem Vene oligarh, Aserbaidžaani päritolu Vagit Alekperov, kes oli Lukoili suuromanik ja tegevjuht aastatel 1993 kuni 2022.

Ärileht Forbes hindas 2025. aasta märtsis Alekperovi vara suuruseks 28,7 miljardit dollarit, millega ta oli Venemaa rikkaim inimene ning maailmas rikkuselt 63. inimene. Lääneriigid on kehtestatud talle seoses sõjaga Ukrainas sanktsioonid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, Interfax

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:57

Ladõnskaja-Kubits: jälgin murega mitte Tallinnas, vaid Ida-Virus toimuvat

08:45

WSJ: optimism on Wall Streetil tagasi

08:43

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

08:32

"Võimlas" räägitakse skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

08:23

Ossinovski: Tallinna koalitsioonikõnelused peaksid algama sel nädalal

08:14

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

07:42

Venemaal väheneb alkoholi müük

06:53

Lukoil plaanib sanktsioonide tõttu müüa oma välisvarad

06:26

Päästeamet testib teisipäeval äppide ohuteavituse toimimist

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

27.10

Sõja 1342. päev: Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

27.10

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

27.10

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

27.10

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

27.10

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

27.10

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

05:46

Ukraina teatas Vene vägede suure soomusrünnaku tõrjumisest

27.10

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

27.10

Endine kultuuriministeeriumi kantsler võib saada vallavanemaks

27.10

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:32

"Võimlas" räägitakse skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

08:14

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

loe: kultuur

08:33

Jaak Sooääre nimelise stipendiumi pälvis Bianca Rantala

27.10

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

27.10

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

27.10

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

loe: eeter

27.10

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

27.10

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

27.10

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

27.10

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

27.10

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

27.10

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

27.10

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

27.10

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

27.10

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

27.10

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

27.10

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

27.10

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

27.10

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

27.10

Ebaõnn valimistel Rahvuslaste ja Konservatiivide Erakonda laiali ei saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo