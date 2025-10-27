Tusk hoiatas, et surve Nord Stream 2 taaskäivitamiseks võib kasvada

Poola peaminister Donald Tusk hoiatas, et Ukraina sõja lõppedes võib suureneda surve majandussuhete taastamiseks Venemaaga, mis võib hõlmata ka vastuolulise gaasijuhtme Nord Stream 2 taaskäivitamist.

Euroopa seisab silmitsi Venemaa ja Ukraina läbirääkimiste võimalusega. Tuski sõnul panevad Euroopa poliitikute üleskutsed taastada sõja lõppedes sidemed Moskvaga häirekellad helisema.

"Kui kuulen mõnda Euroopa poliitikut ütlemas, et peame juba täna hakkama mõtlema, kuidas me ühel päeval oma suhted Venemaaga taastame, siis ma tean, et see tähendab, et keegi Euroopas tahab Nord Stream 2 taastada, ajada head äri Vene nafta ja gaasiga ja nii edasi. Minu jaoks on see alati nagu häirekell," ütles Tusk ajalehele The Times.

Nord Stream 2 torujuhtme üks kahest torust õhiti sabotaažirünnakutes 2022. aasta septembris, kui hävitati ka vanema projekti Nord Stream 1 mõlemad torud. Teine Nord Stream 2 toru, mille aastane läbilaskevõime oleks 27,5 miljardit kuupmeetrit maagaasi, pole kahjustatud, kuid seda pole kunagi tööle pandud.

Tusk on juba varem öelnud, et gaasijuhtme probleem ei seisne selles, et see lasti õhku, vaid selles, et see üldse ehitati, vahendas Politico.

Tusk oli aastatel 2014–2019 Euroopa Ülemkogu eesistuja ning tema sõnul oli Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust suur viga.

"Eriti pärast Brexiti mõistsid poolakad, et olukord Suurbritannias pole palju parem kui Poolas. Ma tean ka, et britid hakkavad Suurbritanniast lahkuma ja alustavad uut elu siin Poolas," rääkis Tusk.